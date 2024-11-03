Погрузитесь в роскошь Османской империи: посетите величественный дворец с его великолепной архитектурой, садом, покоями и золотым троном Султана. Прикоснитесь к истории, сохранившейся в каждом уголке этого удивительного места!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 15:00
Описание экскурсииДобро пожаловать в Стамбул, уважаемые гости! Мы с вами посетим один из великолепных Дворцов Великой Османской империи! Именно отсюда велось управление на протяжении пяти веков. Великие и великолепные времена Османской империи! Мы посетим все уголки, которые оставили след в истории и воспоминания. Мы увидим:
- Гарем, где жили наложницы дворца и пройдем в покои Султанов Империи и самого Султана Сулеймана.
- Посмотрим покои Валиде Султан, золотой путь.
- Здесь также хранится кинжал, украшенный изумрудом и другими драгоценными камнями. Здесь сохранились и другие интересные экспонаты истории и культуры Империи.
- Первый двор, где расположена Церковь Святой Ирины и сад, дорожки, которые ведут к дворцу, палате палачей, палатам черных евнухов.
• Вы откроете для себя изящество золотого трона Султана, гардероб с кафтанами Султанов, библиотека, солнечные часы, оружейные палаты, совет правосудия и много других экспонатов. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит пешком. На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви. Следите за прогнозом погоды.
- Захватите деньги на личные расходы: на еду, сувениры и подарки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (от 13 лет и старше)
|€37.70
|Детский (7 —12 лет)
|€20.30
|Детский (до 6 лет)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Дворец Топкапы:, Взрослый - 1700 лир, Дети (до 6 лет) - бесплатно ", "Обед и еда", " Личные расходы и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около входа дворца Топкапы
Завершение: В Дворце Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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