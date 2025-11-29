Откройте для себя Дворец Топкапы — место, где прошлое встречается с настоящим. Изучите великолепие и загадки дворца с входными билетами без очереди и аудиогидом.
Описание билетаОтправляйтесь в сердце истории во дворец Топкапы. Присоединяйтесь к погружению в богатую палитру королевского наследия Турции с билетом во дворец и гарем, с фаст-треком и аудиогидом. Погрузитесь в мир великолепия и тайн Дворца Топкапы, воспользовавшись входными билетами без очереди и удобным аудиогидом. Этот уникальный опыт позволит вам открыть для себя богатую историю Османской империи, начиная с величественных ворот и заканчивая живописными садами дворца. Исследуйте многовековое искусство и архитектуру, которые расскажут о жизни султанов. В вашем распоряжении будут уникальные коллекции дворца и гарема, которые вы сможете изучать в удобном для вас темпе. Узнайте о драгоценностях и священных реликвиях, которые хранят в себе множество историй. Аудиогид проведет вас через увлекательные моменты жизни в стенах дворца, раскрывая секреты и традиции, которые формировали Османскую эпоху. Завершите свой визит, наслаждаясь захватывающим видом на Стамбул и Босфор с террас Топкапы, где каждый миг становится незабываемым. Важная информация: Место встречи для экскурсии по дворцу Топкапы: Киоск Turquoise Tours & Tickets внутри кафе Topkapi. Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время. Вам нужно быть на месте встречи за 15-20 минут до начала экскурсии. Вход по билету действует 30 минут. Детям до 7 лет необходим паспорт или удостоверение личности. . Ваш билет позволяет не стоять в очереди за билетами, но в высокий сезон очередь может занять до 15 минут для проверки безопасности. Это экскурсия без гида, гид только проведет вас внутрь дворца и гарема. Чтобы использовать аудиогид, необходимо заранее загрузить приложение, ссылка на которое будет предоставлена после бронирования. Что взять с собой: Наушники Заряженный смартфон Загруженное приложение Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис, который расположен в 300 м. от данного объекта. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка;
- по ссылке картами Visa, Master.
- Card, American Express; - наличными у нас в офисе в Стамбуле.
Каждый день, кроме вторника
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы
- Гарем
Что включено
- Входной билет во дворец Топкапы
- Входной билет в Гарем
- Фаст-трек
- Приложение с аудиогидом
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Трансфер
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив главных ворот Топкапы
Завершение: Дворец Топкапы
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день, кроме вторника
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Место встречи для экскурсии по дворцу Топкапы:
- Киоск Turquoise Tours & Tickets внутри кафе Topkapi
- Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время
- Вам нужно быть на месте встречи за 15-20 минут до начала экскурсии. Вход по билету действует 30 минут
- Детям до 7 лет необходим паспорт или удостоверение личности
- Ваш билет позволяет не стоять в очереди за билетами, но в высокий сезон очередь может занять до 15 минут для проверки безопасности
- Это экскурсия без гида, гид только проведет вас внутрь дворца и гарема
- Чтобы использовать аудиогид, необходимо заранее загрузить приложение, ссылка на которое будет предоставлена после бронирования
- Что взять с собой:
- Наушники
- Заряженный смартфон
- Загруженное приложение
- Принимаются распечатанные и электронные ваучеры Если Вы хотите получить распечатанный билет, можно подойти к нам в офис, который расположен в 300 м от данного объекта. Для приобретения билета необходимо внести полную предоплату: - на карту российского банка - по ссылке картами Visa, MasterCard, American Express - наличными у нас в офисе в Стамбуле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Мини-группа
до 10 чел.
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:15 и 14:45, в пятницу в 09:00 и 14:45
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
€39 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Дворец Топкапы и дворец Ибрагим-паши
Познакомиться с историей Османской империи в знаменитых резиденциях правителей
Начало: Рядом с дворцом Топкапы
Расписание: в понедельник, четверг и пятницу в 15:30
1 дек в 15:30
4 дек в 15:30
€45 за человека
Билеты
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: Начало экскурсии у дворца Топкапы. Точное место вс...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€41 за билет