Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе

Без очереди попасть во дворец-музей - перенестись в мир султанов и рассмотреть шедевры коллекции

Как гид-историк я сделаю ваше посещение дворца Топкапы более увлекательным и осмысленным. В группе до 15 человек вы изучите этот символ Стамбула и шедевр архитектуры. Узнаете о самых выдающихся султанах Османской империи и поймете ее устройство. Пройдете по прекрасным павильонам, а также посетите гарем и откроете его секреты. Бонусом станут одни из лучших видов на Босфор!
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Топкапы снаружи и внутри

Мы встретимся на холме, с которого начался Константинополь, поэтому сразу перенесемся во времена основания города и кратко проследим его путь в трех империях — Римской, Византийской и Османской. Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы. Вас ждут:

  • Зал заседаний султанского совета (диван). Здесь вы разберетесь, что такое «золотая клетка» и как эта система помогала султанам управлять государством;
  • Коллекция часов, которые дарили султанам в разные века, в том числе часы из оникса работы Фаберже, преподнесенные Абдул-Хамиду II, последнему полновластному правителю Османской империи;
  • Оружейная палата, где вы рассмотрите мечи, сабли, булавы, кинжалы и доспехи. Мы обратим внимание на образцы, инструктированные драгоценными камнями, и поговорим о янычарах — османской пехоте;
  • Кухня с представленной посудой и столовыми приборами последних султанов;
  • Летние павильоны, библиотека, приемная комната султана и его золотой трон — везде вы изучите детали убранства;
  • Священные реликвии: посох Моисея, камень с отпечатком ноги пророка Мухаммеда, часть мощей Иоанна Крестителя;
  • Гарем: наконец, вы побываете в той части замка, которая неизменно интригует большего всего. Я расскажу, как был устроен султанский гарем, развею мифы, покажу общежитие евнухов и комнаты наследников империи.

О сложной истории — легко и интересно

Гуляя по территории Топкапы, вы разберетесь в прошлом Османской империи, которой в течение 600 лет управляли 36 султанов. Мы уделим особое внимание Мехмеду II, завоевателю Константинополя, и Сулейману I Великолепному, при котором Оттоманская Порта достигла расцвета. Вы узнаете и о политическом устройстве Османской империи, и о бытовой жизни султанов. А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворец (с гаремом) — 420 лир с человека (оплата только наличными в лирах). Мне, как лицензированному гиду, билет не нужен. Кроме того, я куплю для вас билеты без очереди.
  • Когда в группе больше 10 человек, я использую радиооборудование, чтобы всем было хорошо слышно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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