Как гид-историк я сделаю ваше посещение дворца Топкапы более увлекательным и осмысленным. Вы изучите этот символ Стамбула и шедевр архитектуры. Узнаете о самых выдающихся султанах Османской империи и поймете ее устройство. Пройдете по прекрасным павильонам, а также посетите гарем и откроете его секреты. Бонусом станут одни из лучших видов на Босфор!

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Описание билета

Дворец Топкапы снаружи и внутри

Мы встретимся на холме, с которого начался Константинополь, поэтому сразу перенесемся во времена основания города и кратко проследим его путь в трех империях — Римской, Византийской и Османской. Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы. Вас ждут:

Зал заседаний султанского совета (диван). Здесь вы разберетесь, что такое «золотая клетка» и как эта система помогала султанам управлять государством

Коллекция часов, которые дарили султанам в разные века, в том числе часы из оникса работы Фаберже, преподнесенные Абдул-Хамиду II, последнему полновластному правителю Османской империи

Оружейная палата, где вы рассмотрите мечи, сабли, булавы, кинжалы и доспехи. Мы обратим внимание на образцы, инструктированные драгоценными камнями, и поговорим о янычарах — османской пехоте

Кухня с представленной посудой и столовыми приборами последних султанов

Летние павильоны, библиотека, приемная комната султана и его золотой трон — везде вы изучите детали убранства

Священные реликвии: посох Моисея, камень с отпечатком ноги пророка Мухаммеда, часть мощей Иоанна Крестителя

Гарем: наконец, вы побываете в той части замка, которая неизменно интригует большего всего. Я расскажу, как был устроен султанский гарем, развею мифы, покажу общежитие евнухов и комнаты наследников империи

О сложной истории — легко и интересно

Гуляя по территории Топкапы, вы разберетесь в прошлом Османской империи, которой в течение 600 лет управляли 36 султанов. Мы уделим особое внимание Мехмеду II, завоевателю Константинополя, и Сулейману I Великолепному, при котором Оттоманская Порта достигла расцвета. Вы узнаете и о политическом устройстве Османской империи, и о бытовой жизни султанов. А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью.

Организационные детали