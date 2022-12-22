Мы встретимся на холме, с которого начался Константинополь, поэтому сразу перенесемся во времена основания города и кратко проследим его путь в трех империях — Римской, Византийской и Османской. Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы. Вас ждут:
Гуляя по территории Топкапы, вы разберетесь в прошлом Османской империи, которой в течение 600 лет управляли 36 султанов. Мы уделим особое внимание Мехмеду II, завоевателю Константинополя, и Сулейману I Великолепному, при котором Оттоманская Порта достигла расцвета. Вы узнаете и о политическом устройстве Османской империи, и о бытовой жизни султанов. А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью.