Как гид-историк я сделаю ваше посещение дворца Топкапы более увлекательным и осмысленным. Вы изучите этот символ Стамбула и шедевр архитектуры. Узнаете о самых выдающихся султанах Османской империи и поймете ее устройство. Пройдете по прекрасным павильонам, а также посетите гарем и откроете его секреты. Бонусом станут одни из лучших видов на Босфор!
Описание билета
Дворец Топкапы снаружи и внутри
Мы встретимся на холме, с которого начался Константинополь, поэтому сразу перенесемся во времена основания города и кратко проследим его путь в трех империях — Римской, Византийской и Османской. Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы. Вас ждут:
- Зал заседаний султанского совета (диван). Здесь вы разберетесь, что такое «золотая клетка» и как эта система помогала султанам управлять государством
- Коллекция часов, которые дарили султанам в разные века, в том числе часы из оникса работы Фаберже, преподнесенные Абдул-Хамиду II, последнему полновластному правителю Османской империи
- Оружейная палата, где вы рассмотрите мечи, сабли, булавы, кинжалы и доспехи. Мы обратим внимание на образцы, инструктированные драгоценными камнями, и поговорим о янычарах — османской пехоте
- Кухня с представленной посудой и столовыми приборами последних султанов
- Летние павильоны, библиотека, приемная комната султана и его золотой трон — везде вы изучите детали убранства
- Священные реликвии: посох Моисея, камень с отпечатком ноги пророка Мухаммеда, часть мощей Иоанна Крестителя
- Гарем: наконец, вы побываете в той части замка, которая неизменно интригует большего всего. Я расскажу, как был устроен султанский гарем, развею мифы, покажу общежитие евнухов и комнаты наследников империи
О сложной истории — легко и интересно
Гуляя по территории Топкапы, вы разберетесь в прошлом Османской империи, которой в течение 600 лет управляли 36 султанов. Мы уделим особое внимание Мехмеду II, завоевателю Константинополя, и Сулейману I Великолепному, при котором Оттоманская Порта достигла расцвета. Вы узнаете и о политическом устройстве Османской империи, и о бытовой жизни султанов. А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир с чел. (оплата только наличными в лирах). Мне, как лицензированному гиду, билет не нужен. Кроме того, я куплю для вас билеты без очереди
- Возможно начать экскурсию в 14:00. Если это время для вас удобнее, напишите об этом при бронировании
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив дворец Топкапы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ной — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверное, поэтому 15 лет назад я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию и каждый год встречаю вас и знакомлю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Ной встретил нас у отеля, мы прогулялись до дворца. Там без очередей купили билеты и началась магия. Ной так интересно рассказывает про Турцию, Стамбул
Ной встретил нас у отеля, мы прогулялись до дворца. Там без очередей купили билеты и началась магия. Ной так интересно рассказывает про Турцию, Стамбул
+1
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Экскурсия супер! Встретились у отеля, доехали за 15 минут. Билеты приобрели без очередей. Три часа полноценного исторического погружения. Начиная от истории Византии, Османской империи, Турции и заканчивая подробностями жизни гарема
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М
Спасибо за экскурсию! Было познавательно, некоторые моменты мы услышали впервые, очень интересные ракурсы истории из жизни турецкого султанана. Рекомендуем, Ной - гид прекрасный!
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Ю
Хочу поблагодарить нашего гида Ноя за прекрасную экскурсию по Дворцу. Очень внимательный и тактичный, Ной встретил нас в отеле, и мы вместе прогулялись по городу до дворца. Дальше - это
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Н
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются более красочные и плюс вы узнаете много нового и интересного. Ной прекрасный гид, провел нас без очередей по всем закоулкам дворца, показал лучшие виды, захватывающе рассказывал про Топканы и Стамбул. Отличное сочение истории, любви к своей стране и лояльности к клиентам!!!!
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Э
Спасибо за великолепную экскурсию и прекрасный день! Романтические и бытовые детали жизни дворца, прекрасные фотографии, увлекательные истории! Ной не только интересно рассказывает, но и делает потрясающие фотографии и видео. Кроме того, мы узнали полезную информацию о ресторанах и магазинах!
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