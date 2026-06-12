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Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»

Без очереди попасть во дворец-музей - перенестись в мир султанов и рассмотреть шедевры коллекции
Как гид-историк я сделаю ваше посещение дворца Топкапы более увлекательным и осмысленным. Вы изучите этот символ Стамбула и шедевр архитектуры. Узнаете о самых выдающихся султанах Османской империи и поймете ее устройство. Пройдете по прекрасным павильонам, а также посетите гарем и откроете его секреты. Бонусом станут одни из лучших видов на Босфор!
5
83 отзыва
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем»

Описание билета

Дворец Топкапы снаружи и внутри

Мы встретимся на холме, с которого начался Константинополь, поэтому сразу перенесемся во времена основания города и кратко проследим его путь в трех империях — Римской, Византийской и Османской. Минуя очередь за билетами, мы пройдем на территорию дворца Топкапы. Вас ждут:

  • Зал заседаний султанского совета (диван). Здесь вы разберетесь, что такое «золотая клетка» и как эта система помогала султанам управлять государством
  • Коллекция часов, которые дарили султанам в разные века, в том числе часы из оникса работы Фаберже, преподнесенные Абдул-Хамиду II, последнему полновластному правителю Османской империи
  • Оружейная палата, где вы рассмотрите мечи, сабли, булавы, кинжалы и доспехи. Мы обратим внимание на образцы, инструктированные драгоценными камнями, и поговорим о янычарах — османской пехоте
  • Кухня с представленной посудой и столовыми приборами последних султанов
  • Летние павильоны, библиотека, приемная комната султана и его золотой трон — везде вы изучите детали убранства
  • Священные реликвии: посох Моисея, камень с отпечатком ноги пророка Мухаммеда, часть мощей Иоанна Крестителя
  • Гарем: наконец, вы побываете в той части замка, которая неизменно интригует большего всего. Я расскажу, как был устроен султанский гарем, развею мифы, покажу общежитие евнухов и комнаты наследников империи

О сложной истории — легко и интересно

Гуляя по территории Топкапы, вы разберетесь в прошлом Османской империи, которой в течение 600 лет управляли 36 султанов. Мы уделим особое внимание Мехмеду II, завоевателю Константинополя, и Сулейману I Великолепному, при котором Оттоманская Порта достигла расцвета. Вы узнаете и о политическом устройстве Османской империи, и о бытовой жизни султанов. А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы: дворец, церковь Святой Ирины и гарем — 2750 лир с чел. (оплата только наличными в лирах). Мне, как лицензированному гиду, билет не нужен. Кроме того, я куплю для вас билеты без очереди
  • Возможно начать экскурсию в 14:00. Если это время для вас удобнее, напишите об этом при бронировании

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Напротив дворец Топкапы
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ной
Ной — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1841 туриста
Merhaba! Здравствуйте! Меня зовут Ной, и я очень люблю свою страну! Наверное, поэтому 15 лет назад я решил стать профессиональным гидом, получил лицензию и каждый год встречаю вас и знакомлю
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с Турцией, ее традициями, историей, культурой. Мое первое высшее образование связано с журналистикой. В прошлом работал корреспондентом на телеканале СNNTURK в Стамбуле. После получил второе высшее образование в Анкаре по специальности Туризм и с тех пор работаю в этой сфере. Имею лицензию от Министерства Культуры и Туризма. А это значит, что сo мной вы всегда сможете без очередей посетить все музеи и туристические места. Добро пожаловать в Турцию!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
2
3
2
2
1
К
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Ной встретил нас у отеля, мы прогулялись до дворца. Там без очередей купили билеты и началась магия. Ной так интересно рассказывает про Турцию, Стамбул
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и конечно же дворец!! Маршрут был построен со знанием дела, нам удалось все рассмотреть подробно и без толп! Мы узнали очень много нового о том как появился Стамбул, что происходило в замке, как развивалась династия османов и почему она закончилась! Очень-очень всем рекомендуем, вы не пожалеете!
Кроме того Ной фотографировал нас, снимал видео! У нас еще и фотосессия целая получилась!! Спасибо огромное! Мы получили каласальное удовольствие и обязательно вернемся за новыми впечатлениями!!

Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!+1
Одна из лучших экскурсий в нашей жизни!!
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Руслан
Экскурсия супер! Встретились у отеля, доехали за 15 минут. Билеты приобрели без очередей. Три часа полноценного исторического погружения. Начиная от истории Византии, Османской империи, Турции и заканчивая подробностями жизни гарема
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и всего вокруг происходящего. Мама, поклонница "Великолепного века" просто в восторге. Знает где пройти удобнее, где лучше подождать пропустить толпу и так далее, тем самым в разы увеличивая удовольствие от посещения места. Еще Ной везде периодически снимает фото, видео красиво. Так как записались на среду, еще попали на концерт янычар в 11 утра. Ной также поделился кучей локацией после экскурсии где поесть вкусно, где выгодные цены и так далее.

Экскурсия супер! Встретились у отеля, доехали за 15 минут. Билеты приобрели без очередей. Три часа полноценного
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М
Спасибо за экскурсию! Было познавательно, некоторые моменты мы услышали впервые, очень интересные ракурсы истории из жизни турецкого султанана. Рекомендуем, Ной - гид прекрасный!
Спасибо за экскурсию! Было познавательно, некоторые моменты мы услышали впервые, очень интересные ракурсы истории из жизни
Спасибо за экскурсию! Было познавательно, некоторые моменты мы услышали впервые, очень интересные ракурсы истории из жизни
Спасибо за экскурсию! Было познавательно, некоторые моменты мы услышали впервые, очень интересные ракурсы истории из жизни
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Ю
Хочу поблагодарить нашего гида Ноя за прекрасную экскурсию по Дворцу. Очень внимательный и тактичный, Ной встретил нас в отеле, и мы вместе прогулялись по городу до дворца. Дальше - это
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выше всяких похвал, пройти минуя все очереди, т. к. Ной лицензированный гид, утреннее время позволило без толп посмотреть всё самое интересное, а главное - как увлечённо и интересно он рассказывает о временах султанов!!! Как будто сам оказываешься в этой восточной сказке. Отдельное спасибо за фотографии и видео с правильных ракурсов. Стамбул - это любовь! Хочется вернуться сюда снова. Выбор гида для следующей поездки - однозначно Ной!

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Н
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются более красочные и плюс вы узнаете много нового и интересного. Ной прекрасный гид, провел нас без очередей по всем закоулкам дворца, показал лучшие виды, захватывающе рассказывал про Топканы и Стамбул. Отличное сочение истории, любви к своей стране и лояльности к клиентам!!!!
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются
При посещении Стамбула Топкапы обязательно нужно посетить и однозначно лучше идти с экскурсоводом, тогда впечатления остаются
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Э
Спасибо за великолепную экскурсию и прекрасный день! Романтические и бытовые детали жизни дворца, прекрасные фотографии, увлекательные истории! Ной не только интересно рассказывает, но и делает потрясающие фотографии и видео. Кроме того, мы узнали полезную информацию о ресторанах и магазинах!
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