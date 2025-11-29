Идём гулять по самым колоритным районам европейского и азиатского Стамбула. На пути — разноцветные дома, старинная школа, обилие пышной зелени. И даже водная прогулка предусмотрена. Вы узнаете, как общины трёх религий веками жили рядом, формируя культурную мозаику города, к чему привели греческие погромы и что было с населением после повышения налога на имущество.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Фенер и Балат

Прогуляемся среди деревянных красочных домов с эркерами, что выстроились бок о бок на узких улочках. А ещё здесь:

православная греческая церковь, где хранятся мощи святых и столб бичевания Христа

греческая школа — она работает с 15 века и напоминает крепостную башню

Переправа на пароме

Совершим недолгую и красивую водную прогулку на пароме по Золотому Рогу и Босфору до Азиатского континента.

Кузгунджук

Здесь в течение многих веков смешивались звуки колоколов, азана и хазана. Сегодня в центре огромного мегаполиса раскинулся зелёный сад, где местные жители выращивают овощи и фрукты. А если вы любите сериал «Постучись в мою дверь» — обязательно загляните в тот самый цветочный магазин.

Организационные детали

Дополнительные расходы: паром — 150 лир (~€3) за чел.