Идём гулять по самым колоритным районам европейского и азиатского Стамбула. На пути — разноцветные дома, старинная школа, обилие пышной зелени. И даже водная прогулка предусмотрена.
Вы узнаете, как общины трёх религий веками жили рядом, формируя культурную мозаику города, к чему привели греческие погромы и что было с населением после повышения налога на имущество.
Описание экскурсии
Фенер и Балат
Прогуляемся среди деревянных красочных домов с эркерами, что выстроились бок о бок на узких улочках. А ещё здесь:
- православная греческая церковь, где хранятся мощи святых и столб бичевания Христа
- греческая школа — она работает с 15 века и напоминает крепостную башню
Переправа на пароме
Совершим недолгую и красивую водную прогулку на пароме по Золотому Рогу и Босфору до Азиатского континента.
Кузгунджук
Здесь в течение многих веков смешивались звуки колоколов, азана и хазана. Сегодня в центре огромного мегаполиса раскинулся зелёный сад, где местные жители выращивают овощи и фрукты. А если вы любите сериал «Постучись в мою дверь» — обязательно загляните в тот самый цветочный магазин.
Организационные детали
Дополнительные расходы: паром — 150 лир (~€3) за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 123 туристов
Я лицензированный гид. Живу в Турции с 2010 года. На дружеской прогулке я покажу вам Стамбул во всей красе, постараюсь влюбить в него. Не буду штурмовать ваш мозг цифрами, как учитель-историк, но без интересных историй вы не останетесь.
