Загородная фотопрогулка на винодельню недалеко от Стамбула

Приглашаем отправиться за город на живописную винодельню недалеко от Стамбула, окруженную бескрайними виноградниками.
Здесь вы сможете продегустировать изысканный сет турецких вин и принять участие в профессиональной фотосессии в атмосфере, напоминающей прованс.
Винный ресторан на холме, в сердце плантаций, станет идеальным местом для ценителей вина, эстетики и гастрономических удовольствий.
Описание фото-прогулкиФотопрогулка «Фотограф, Дай Винчик» Уезжаем с вами за город, на живописную винодельню, окруженную виноградниками. Вас ждёт увлекательное путешествие в окрестности Стамбула, во время которого сможете продегустировать изысканный сет турецких вин и принять участие в профессиональной фотосессии. Этот уютный уголок напоминает Прованс — с бескрайними виноградными плантациями, терпким ароматом вина и умиротворяющей сельской атмосферой. Винный ресторан, расположенный на холме в самом сердце виноградников, занимающих 230 гектаров, станет идеальным местом для ценителей загородного отдыха, тонких виноградных букетов, красивых фотографий и гастрономических впечатлений. Важная информация:
- Передвижение на автомобиле Citroen C3.
- Расстояние от Стамбула — около 200 км.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Живописный виноградник
- Уютная винодельня
- Атмосферный дегустационный зал
Что включено
- Трансфер на винодельню и обратно
- Фотосессия
- Reels
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дегустационный сет
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
