Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Устали от шумного Стамбула? Купите наш тур на Принцевы острова, и окажетесь в оазисе тишины и спокойствия посреди Мраморного моря. Принцевы острова – это удивительный уголок природы совсем недалеко от шумного Стамбула. Два самых больших и интересных острова этого архипелага: Хейбелиада и Бююкада - привлекают не только туристов, но и местных жителей и турецких звезд. Свое название острова получили во времена Византийской империи, когда на них ссылали неугодных принцев и персон. Активная жизнь острова начинается с того, что здесь запрещен любой бензиновый транспорт. Так что вы сможете прогуляться, и прочувствовать невероятный аромат разнообразной флоры острова. Для удобства передвижения, можно взять напрокат электрокар или велосипед. На острове много тихих мест для туристических привалов, спокойных прогулок и просто красивых зеленых полянок, это и привлекает большое количество жаждущих уединения с природой туристов. Однако, описание острова на этом не заканчивается. Помимо наслаждения красотой природного ландшафта, остров понравится и любителям архитектуры. Вы сможете увидеть и интересные музеи, и старинные монастыри (например Святого Георгия и Преображения Господня), и роскошные загородные виллы – здесь найдутся интересные места на любой вкус. После обеда в одном из рыбных ресторанчиков у вас будет свободное время, в которое вы можете посетить пляжи острова и искупаться в Мраморном море, или же спокойно сходить на пикник. После шумного и многолюдного Стамбула, здесь удастся очень быстро переключиться от городской суеты и насладиться непревзойденной природой.
Ежедневно в 8.00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия
|€40
|Детский 0-7
|€30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш паром пройдет рядом с дворцом Топкапы, Девичьей башней, Ускюдаром, Кадыкёем и через Мраморное море
- ВЫ посетите 2 острова: Хейбелиада и Бююкада
Что включено
- Плата за вход
- Профессиональный лицензированный гид
- Встреча в отеле и высадка
- Обед
Что не входит в цену
- Напитки в обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул, причал Eminönü (Эминёню)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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