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Описание экскурсии

Устали от шумного Стамбула? Купите наш тур на Принцевы острова, и окажетесь в оазисе тишины и спокойствия посреди Мраморного моря. Принцевы острова – это удивительный уголок природы совсем недалеко от шумного Стамбула. Два самых больших и интересных острова этого архипелага: Хейбелиада и Бююкада - привлекают не только туристов, но и местных жителей и турецких звезд. Свое название острова получили во времена Византийской империи, когда на них ссылали неугодных принцев и персон. Активная жизнь острова начинается с того, что здесь запрещен любой бензиновый транспорт. Так что вы сможете прогуляться, и прочувствовать невероятный аромат разнообразной флоры острова. Для удобства передвижения, можно взять напрокат электрокар или велосипед. На острове много тихих мест для туристических привалов, спокойных прогулок и просто красивых зеленых полянок, это и привлекает большое количество жаждущих уединения с природой туристов. Однако, описание острова на этом не заканчивается. Помимо наслаждения красотой природного ландшафта, остров понравится и любителям архитектуры. Вы сможете увидеть и интересные музеи, и старинные монастыри (например Святого Георгия и Преображения Господня), и роскошные загородные виллы – здесь найдутся интересные места на любой вкус. После обеда в одном из рыбных ресторанчиков у вас будет свободное время, в которое вы можете посетить пляжи острова и искупаться в Мраморном море, или же спокойно сходить на пикник. После шумного и многолюдного Стамбула, здесь удастся очень быстро переключиться от городской суеты и насладиться непревзойденной природой.