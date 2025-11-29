Райский уголок в сердце Стамбула: Принцевы острова Стамбул известен своими величественными дворцами, оживленными улицами и рынками. Но помимо этого, в городе есть настоящий оазис спокойствия и романтики — Принцевы острова. Этот архипелаг, расположенный в Мраморном море, очаровывает своей природной красотой, уютной атмосферой и неторопливым ритмом жизни. Наше путешествие — это экскурсия на несколько главных островов архипелага, куда можно добраться только на катере или пароме. Во время морской прогулки вы сможете вдохнуть свежий морской воздух и насладиться прекрасными видами Стамбула с воды. Принцевы острова — это уникальное место, которое раньше служило убежищем для византийской знати. Сегодня это тихие курортные поселки с зелеными парками, живописными набережными, просторными улицами и старинными домами. Здесь можно ощутить покой, прогуливаясь по тенистым аллеям, наслаждаясь природой и забыв о шуме мегаполиса. Что вас ждет:

Увлекательная морская прогулка с рассказами гида о загадочной истории островов.

Свободное время, чтобы исследовать острова самостоятельно, насладиться природой и сделать памятные фотографии.

Православный детский дом Принкипо — самое большое деревянное здание в Европе.

Церкви Панагии и Святого Деметрия, выполненные в греческом православном стиле.

Францисканская церковь Сан-Пасифико.

• Монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу. По желанию вы можете искупаться в кристально чистых водах у берегов островов. Важная информация:

Трансфер осуществляется только из района Султанахмет. Если ваш отель находится в другом районе, вам нужно будет подъехать на локацию, которую мы вам отправим.