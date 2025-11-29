Принцевы острова — уникальный архипелаг, укрывшийся в спокойных водах Мраморного моря.
Эта экскурсия подарит вам возможность насладиться морской прогулкой, полюбоваться живописными пейзажами и отдохнуть от городской суеты.
Здесь вас ждут ухоженные старинные здания, тенистые парки, просторные улочки и элегантные набережные. Это идеальное место для прогулок вдоль моря, наслаждения красотой природы и уединения.
Описание водной прогулки
Райский уголок в сердце Стамбула: Принцевы острова Стамбул известен своими величественными дворцами, оживленными улицами и рынками. Но помимо этого, в городе есть настоящий оазис спокойствия и романтики — Принцевы острова. Этот архипелаг, расположенный в Мраморном море, очаровывает своей природной красотой, уютной атмосферой и неторопливым ритмом жизни. Наше путешествие — это экскурсия на несколько главных островов архипелага, куда можно добраться только на катере или пароме. Во время морской прогулки вы сможете вдохнуть свежий морской воздух и насладиться прекрасными видами Стамбула с воды. Принцевы острова — это уникальное место, которое раньше служило убежищем для византийской знати. Сегодня это тихие курортные поселки с зелеными парками, живописными набережными, просторными улицами и старинными домами. Здесь можно ощутить покой, прогуливаясь по тенистым аллеям, наслаждаясь природой и забыв о шуме мегаполиса. Что вас ждет:
- Увлекательная морская прогулка с рассказами гида о загадочной истории островов.
- Свободное время, чтобы исследовать острова самостоятельно, насладиться природой и сделать памятные фотографии.
- Православный детский дом Принкипо — самое большое деревянное здание в Европе.
- Церкви Панагии и Святого Деметрия, выполненные в греческом православном стиле.
- Францисканская церковь Сан-Пасифико.
• Монастыри Агиос Георгиос Куданос и Сотирос Христу. По желанию вы можете искупаться в кристально чистых водах у берегов островов. Важная информация:
Трансфер осуществляется только из района Султанахмет. Если ваш отель находится в другом районе, вам нужно будет подъехать на локацию, которую мы вам отправим.
Ежедневно в 08:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер из/до района Султанахмет
- Посещение 2-х островов
- Обед
- Страховка
- Сопровождающий
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Султанахмет
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Трансфер осуществляется только из района Султанахмет. Если ваш отель находится в другом районе
- Вам нужно будет подъехать на локацию
- Которую мы вам отправим
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Стамбула
