Принцевы острова

Группа из 9 островов недалеко от берегов Стамбула в мраморном море, четыре из которых на сегодняшний день доступны для посещения туристами и местными жителями. На всех островах архипелага, единственный разрешённый вид общественного транспорта здесь — электрокар, велосипеды. Жители (кроме работников специальных служб) и путешественники передвигаются по острову пешком, на велосипедах, электрокарах, электробусах.

За время экскурсии мы посетим с вами два главных острова, такие как Бююкада и Хейбелиада

Организационные моменты