Принцевы острова за один день с англоязычным гидом

Принцевы острова - это архипелаг неподалеку от берегов Стамбула в Мраморном море

3.7
5 отзывов
Принцевы острова — это архипелаг неподалеку от берегов Стамбула в Мраморном море.

Четыре из девяти островов открыты для посещения, и на нашей экскурсии вы посетите два самых больших — Бююкада и Хейбелиада.
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом
Принцевы острова за один день с англоязычным гидом

Что вы увидите 🤩

  • остров Хейбелиада
  • остров Бююкада.
Принцевы острова
Группа из 9 островов недалеко от берегов Стамбула в мраморном море, четыре из которых на сегодняшний день доступны для посещения туристами и местными жителями. На всех островах архипелага, единственный разрешённый вид общественного транспорта здесь — электрокар, велосипеды. Жители (кроме работников специальных служб) и путешественники передвигаются по острову пешком, на велосипедах, электрокарах, электробусах.
За время экскурсии мы посетим с вами два главных острова, такие как Бююкада и Хейбелиада
Организационные моменты
  • экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды,
  • экскурсия носит развлекательный характер, гид дает только общую информацию об островах,
  • трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.

Цены на экскурсию

Для группы 1-100 человек
Взрослый (5+)
€40

Ответы на вопросы

Что входит
  • обед
  • трансфер из отеля и обратно
  • билет на паром
  • услуги гида.
Что не входит
  • напитки на корабле
  • входные билеты на пляжи и в музеи (по желанию).
Где начинаем и завершаем
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 8:30

IstawayTravel
IstawayTravel
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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