Принцевы острова
Группа из 9 островов недалеко от берегов Стамбула в мраморном море, четыре из которых на сегодняшний день доступны для посещения туристами и местными жителями. На всех островах архипелага, единственный разрешённый вид общественного транспорта здесь — электрокар, велосипеды. Жители (кроме работников специальных служб) и путешественники передвигаются по острову пешком, на велосипедах, электрокарах, электробусах.
За время экскурсии мы посетим с вами два главных острова, такие как Бююкада и Хейбелиада
Организационные моменты
- экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды,
- экскурсия носит развлекательный характер, гид дает только общую информацию об островах,
- трансфер из отеля и обратно осуществляется из районов: Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.