Стамбул: симфония площадей, мечетей и дворцов

Загадочные, самые секретные места древнего города
Описание тура

4 мечети / 4 площади / 2 дворца / 2 поездки на корабле!

Согласно рейтингу 2025 всемирного туристического сайта tripadvisor:

  • Стамбул - 8 среди направлений Европы

Стамбул - город прошлого, настоящего и будущего. Стамбул не только соединяет континенты, он также объединяет культуры и людей. Закройте глаза и представьте себя в городе где есть мистика Востока и современность Запада, постоянное путешествие во времени между прошлым и будущим, баланс традиционного и современного. Стамбул является одним из самых посещаемых и важных мест в мире, центральным узлом, соединяющим Азию и Европу, сочетающим прошлое и будущее, объединяющим культуры и людей со всего мира. Посетите Стамбул с нами и почувствуйте гармонию противоположностей.

Наш авторский тур в Стамбуле предлагает уникальное путешествие, которое позволяет окунуться в богатую культуру и историю этого удивительного города. Вместе с опытным сопровождающим, участники смогут посетить не только известные достопримечательности, но и скрытые уголки, которые обычно остаются вне туристических маршрутов: прогулки по колоритным рынкам, посещение уютных кафе, где подают традиционные турецкие блюда.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство Со Стамбулом

Две мечети

Утро начнем с посещения мечети Сулеймание, одной из самых великолепных мечетей Турции. Здесь же расположены гробници султана Сулеймана и его жены Хюррем Султан (Роксоланы). После - переезжаем на север Стамбула к великолепной мечети в стиле османское барокко, наслаждаемся видами Босфора и переезжаем по километровому мосту в Азию.

Анатолия

В азиатской части Стамбула, или Анатолии/Анадолу, как ее называют турки, мы посетим элегантный дворец на Босфоре, который является одной из самых великолепных символических структур изменяющейся идентичности Османской империи 19-го века. Внутреннее убранство поразит Вас своим размахом под стать мощи тогдашней Османской империи. Пообедаем и сделаем несколько фото знаменитой Девичьей Башни издалека.

Современный центр города

Возвращаемся в европейскую часть, посетим площадь Таксим и пройдем от нее по знаменитой улице Истикляль прямо к Галатской башне.

По пути вдоль улицы заглянем в христианскую Церковь - настоящий кусочек Италии в центре Стамбула, от башни спустимся к Галатскому мосту, далее - время возвращаться в отель.

2 день

День На Воде

Египетский базар

С утра зайдем на знаменитый Египетский рынок - ароматный центр Стамбула.

Устоять от завораживающих дух деликатесов на Базаре специй непростая задача. Вы увидите разноцветные мозаичные фонари, вяленые колбасы, помидоры, перцы и баклажаны, свисающие с потолков и фасадов магазинов и выстроившихся в ряды лавки на каждом шагу вплоть до выхода с базара.

Принцевы острова

Когда-то эти острова использовались для заточения сыновей византийских королей, сегодня же они известны своими песчаными пляжами, старыми деревянными строениями и своим чистым воздухом.

Начнем это путешествие с поездки на корабле по Босфору и Мраморному морю. Поездка занимает 1,5 часа по направлению к первому острову. После прибытия на самый большой из островов - поднимаемся электротранспортом на самую его вершину, последний 1 км к монастырю и смотровой площадке пройдем пешком. По возвращении к пристани - время для обеда в ресторане с большим выбором морепродуктов.

Во второй половине дня возвращаемся в Стамбул, где у Вас будет немного свободного времени для шоппинга или ресторанов в старинном центре города.

3 день

Исторический Центр

Исторический центр

Выселяемся из отеля и перемещаемся в самый что ни на есть исторический центр - площадь Ипподром с ее античными артефактами. После - идем на более чем 2 часа в Дворец Топкапы.

Большой Дворец Топкапы был одной из главных резиденций султанов Османской империи на протяжении почти 400 лет. Дворцовый комплекс состоит из четырех основных дворов и множества небольших зданий. На своем пике дворец был домом для 4000 человек и занимал большую территорию с длинной береговой линией. В нем находились мечети, больница, пекарня и монетный двор. Все это Вы увидите изнутри, а бонусом получите еще один великолепный вид на Босфор.

Две мечети

Теперь время посетить две самых знаменитых мечети Стамбула, расположенные друг напротив друга: Голубую и Айя-София. Айя-София знаменита своим массивным куполом, и считается воплощением византийской архитектуры. Она оставалась самым большим собором в мире в течение почти тысячи лет, до 1520 года. Оба сооружения поразят Вас своим размахом и подарят одни из самых незабываемых моментов от пребывания в Стамбуле.

Вылет домой

Этим же вечером - обратный вылет домой, смотрите рейс в районе 21:00

Однако, желающие могут продолжить этот тур посещением Каппадокии ссылка

4 день

Добро Пожаловать в Стамбул

Прилет в Стамбул (новый аэропорт Ist) дневным или вечерним рейсом, идеально - в районе 12:00 (т. к. поселение в отель не ранее 14) или позже. после чего - трансфер и поселение в отель

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (2х-местное размещение)
  • Завтраки
  • Вся транспортировка в туре по суше (минивен или микроавтобус) и по воде
  • Входные билеты к достопримечательностям по программе:
  • Принцевы острова
  • Айя-София
  • Дворец периода заката Империи
  • Главный дворец Османской империи
  • Посещение прочих попутных локаций (природные достопримечательности, смотровые площадки, фотозоны)
  • Личное сопровождение организатором тура
  • Фото и видео-отчеты о поездке
  • Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки

- Перемещаемся пешком по улицам Стамбула, а большие расстояния преодолеваем на микроавтобусе или на такси (естественно, Вы на пассажирских сидениях, водить не нужно)
- В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями

Я еду один/одна. С кем я буду ночевать?

Живём по 2 человека в комнате, делимся по половому признаку или по внутренним симпатиям.

Кто покупает билеты?

Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке. Иногда созваниваемся и покупаем билеты вместе. В общем делаем все, чтобы с покупкой билетов у вас проблем не было.

Пожелания к путешественнику

- С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

- Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека

Визы
Безвизовый въезд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Максим
Максим — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша миссия - делать людей счастливее в small-group путешествиях! Наши преимущества: гибкость к пожеланиям клиента, забота о путешественниках и лояльная ценовая политика. Наши маршруты, обычно, это смесь экскурсионного и фото туров, то
есть всего понемногу, а значит будет соблюден баланс в группе, и никто не будет страдать либо от излишних часов на ногах в безумном треке, от длительных переездов на колесах либо от перенасыщенной музеями программы.

