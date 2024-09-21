Стамбул — город, где смешались история и современность, культуры и эпохи, природа и творения человека.Едем с нами, чтобы ощутить его непередаваемую атмосферу, прогуляться по оживлённым улицам, полюбоваться дворцами и мечетями.Мы

исследуем исторический центр с местным русскоязычным гидом, увидим вокзал, куда прибывал знаменитый «Восточный экспресс», побываем в отеле, где останавливались Ататюрк, Агата Кристи и другие именитые персоны. Вас ждут водные прогулки под крики чаек, уникальный уличный фастфуд, а в апреле ещё и моря тюльпанов в живописных парках. Стамбул покоряет сердца!

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны изменения, перестановки, например, из-за погодных условий и ваших пожеланий.

Что взять с собой обязательно:

документ, удостоверяющий личность, страховой полис, маски (одноразовые или многоразовая), лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями, тёплую одежду, если вы планируете утренний полёт на воздушном шаре.

Рекомендуем также взять: шляпку, кепку или панамку; удобные и практичные вещи (джинсы, спортивный костюм) из расчёта, что днём может быть достаточно жарко, а вечером — прохладно; удобную закрытую обувь (кеды или кроссовки); деньги на питание и сувениры — из расчёта от 15 € в сутки.

Если вам требуется специальное питание, возьмите те продукты, которые не испортятся в течение дня в дороге.

После оплаты суммы, указанной на сайте, необходимо будет внести около 30% предоплаты.