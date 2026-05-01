Стамбул, ты - мир! Старина и современность города на берегах Босфора в мини-группе

Пройти по следам Хюррем, прокатиться на пароме и сравнить азиатскую и европейскую стороны
Приглашаю вас прожить роман с городом контрастов, в котором он раскроется перед вами всеми гранями. С воды Босфора минареты проскользят мимо нас в золотом вечернем свете. С высоты холма Чамлыджа
панорама покажется бесконечной. Внутри дворцов и мечетей с нами заговорит история. Мы вспомним тайны наложниц и султанов, гуляя по территории Топкапы.

Увидим современную улицу Истикляль и пройдёмся по ярким районам Фенер и Балат и богемному району Кузгунджук на азиатской стороне, известному как «маленький Париж».

И, конечно, осмотрим самые знаменитые достопримечательности — Айя-Софию, Голубую мечеть, Галатскую башню и другие.

Это путешествие про красоту и глубину Стамбула, который не пытается понравиться — он просто живёт, и в какой-то момент вы понимаете, что уже не хотите из него уезжать.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендую взять с собой ветровки, головные уборы, солнцезащитные средства и две пары удобной обуви.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, прогулка по Босфору

Если вы летите из Москвы, встретимся с вами в 8:30 в аэропорту Внуково, с остальными участниками группы встретимся в 15:30 в аэропорту Стамбула. После будет организован трансфер в отель. Разместимся и отправимся кататься на пароме по Босфору. Во время водной прогулки нам откроются панорамные виды на город с минаретами и куполами.

В 19:00 — ужин (за доплату).

2 день

Достопримечательности азиатской стороны

После завтрака, в 10:00, начнётся экскурсионная программа — мы отправимся в азиатскую часть Стамбула. Посетим дворец Бейлербейи, где поговорим о самой известной любовной истории 19 века, связанной с этим местом. Затем запланировано чаепитие в султанском саду на берегу Босфора.

Далее прогуляемся по богемному району Кузгунджук, известному как «маленький Париж». Обед пройдёт в старинной кебабной. Подкрепившись, поднимемся на холм Чамлыджа, чтобы полюбоваться панорамой города, а после побываем в самой большой мечети страны.

В 19:00 — ужин на Галатском мосту (за доплату).

3 день

Современный и старинный Стамбул

Позавтракав, отправимся знакомиться с современной частью города. Пройдёмся по площади Таксим и улице Истикляль, осмотрим старинный фуникулёр.

В обеденное время запланирована дегустация стритфуда — рыбы в лаваше. Продолжим экскурсию в Старом городе: увидим площадь Ипподром, Голубую мечеть, Айя-Софию, хаммам Хюррем Султан и Цистерну Базилика.

В 19:00 — ужин на террасе с панорамным видом (за доплату).

4 день

Дворец Топкапы, районы Фенер и Балат

Этот день будет посвящён эпохе и атмосфере фильма «Великолепный век». Посещению дворца Топкапы уделим около 4 часов. Осмотр будет проходить с русскоязычным аудиогидом, что позволит подробно познакомиться с залами, внутренними двориками, экспонатами и архитектурой дворцового комплекса.

После обеда отправимся в районы Фенер и Балат: прогуляемся по историческим кварталам с яркой архитектурой и погрузимся в многослойную городскую среду.

5 день

Свободное время, трансфер в аэропорт

После завтрака предусмотрено свободное время, которое можно использовать для самостоятельного посещения рынка или прогулок. В 12:30 состоится трансфер в аэропорт. В 16:10 запланирован вылет в Москву.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание€900
1-местное проживание€1050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт (если перелёт с группой)
  • Карта на проезд с €10 на счету, трансфер по программе
  • Всё экскурсионное обслуживание по программе и входные билеты по заявленным локациям
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы вне программы
  • 1-местное размещение - €150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, 15:30 или Москва, аэропорт Внуково, 8:00
Завершение: Стамбул, вторая половина дня или Москва, аэропорт Внуково, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Давайте знакомиться! Меня зовут Олеся, среди своих — Леся. Я инженер по автоматизации биотехнических систем по диплому, организатор в душе. Организую всё, что угодно. Я обожаю путешествия и в октябре 2022, после
сокращения на основной работе, приняла решение уйти в туризм целиком и полностью! Все знают меня как эффективного менеджера и талантливого организатора, который найдёт выход из любой нестандартной ситуации и сделает ваш отдых комфортным и незабываемым! Буду рада видеть вас в своих поездках!

