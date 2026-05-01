После завтрака, в 10:00, начнётся экскурсионная программа — мы отправимся в азиатскую часть Стамбула. Посетим дворец Бейлербейи, где поговорим о самой известной любовной истории 19 века, связанной с этим местом. Затем запланировано чаепитие в султанском саду на берегу Босфора.

Далее прогуляемся по богемному району Кузгунджук, известному как «маленький Париж». Обед пройдёт в старинной кебабной. Подкрепившись, поднимемся на холм Чамлыджа, чтобы полюбоваться панорамой города, а после побываем в самой большой мечети страны.

В 19:00 — ужин на Галатском мосту (за доплату).