Стамбул, ты - мир! Старина и современность города на берегах Босфора в мини-группе
Пройти по следам Хюррем, прокатиться на пароме и сравнить азиатскую и европейскую стороны
Приглашаю вас прожить роман с городом контрастов, в котором он раскроется перед вами всеми гранями. С воды Босфора минареты проскользят мимо нас в золотом вечернем свете. С высоты холма Чамлыджа читать дальшеуменьшить
панорама покажется бесконечной. Внутри дворцов и мечетей с нами заговорит история. Мы вспомним тайны наложниц и султанов, гуляя по территории Топкапы.
Увидим современную улицу Истикляль и пройдёмся по ярким районам Фенер и Балат и богемному району Кузгунджук на азиатской стороне, известному как «маленький Париж».
И, конечно, осмотрим самые знаменитые достопримечательности — Айя-Софию, Голубую мечеть, Галатскую башню и другие.
Это путешествие про красоту и глубину Стамбула, который не пытается понравиться — он просто живёт, и в какой-то момент вы понимаете, что уже не хотите из него уезжать.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендую взять с собой ветровки, головные уборы, солнцезащитные средства и две пары удобной обуви.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, размещение в отеле, прогулка по Босфору
Если вы летите из Москвы, встретимся с вами в 8:30 в аэропорту Внуково, с остальными участниками группы встретимся в 15:30 в аэропорту Стамбула. После будет организован трансфер в отель. Разместимся и отправимся кататься на пароме по Босфору. Во время водной прогулки нам откроются панорамные виды на город с минаретами и куполами.
В 19:00 — ужин (за доплату).
2 день
Достопримечательности азиатской стороны
После завтрака, в 10:00, начнётся экскурсионная программа — мы отправимся в азиатскую часть Стамбула. Посетим дворец Бейлербейи, где поговорим о самой известной любовной истории 19 века, связанной с этим местом. Затем запланировано чаепитие в султанском саду на берегу Босфора.
Далее прогуляемся по богемному району Кузгунджук, известному как «маленький Париж». Обед пройдёт в старинной кебабной. Подкрепившись, поднимемся на холм Чамлыджа, чтобы полюбоваться панорамой города, а после побываем в самой большой мечети страны.
В 19:00 — ужин на Галатском мосту (за доплату).
3 день
Современный и старинный Стамбул
Позавтракав, отправимся знакомиться с современной частью города. Пройдёмся по площади Таксим и улице Истикляль, осмотрим старинный фуникулёр.
В обеденное время запланирована дегустация стритфуда — рыбы в лаваше. Продолжим экскурсию в Старом городе: увидим площадь Ипподром, Голубую мечеть, Айя-Софию, хаммам Хюррем Султан и Цистерну Базилика.
В 19:00 — ужин на террасе с панорамным видом (за доплату).
4 день
Дворец Топкапы, районы Фенер и Балат
Этот день будет посвящён эпохе и атмосфере фильма «Великолепный век». Посещению дворца Топкапы уделим около 4 часов. Осмотр будет проходить с русскоязычным аудиогидом, что позволит подробно познакомиться с залами, внутренними двориками, экспонатами и архитектурой дворцового комплекса.
После обеда отправимся в районы Фенер и Балат: прогуляемся по историческим кварталам с яркой архитектурой и погрузимся в многослойную городскую среду.
5 день
Свободное время, трансфер в аэропорт
После завтрака предусмотрено свободное время, которое можно использовать для самостоятельного посещения рынка или прогулок. В 12:30 состоится трансфер в аэропорт. В 16:10 запланирован вылет в Москву.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
€900
1-местное проживание
€1050
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из аэропорта и в аэропорт (если перелёт с группой)
Карта на проезд с €10 на счету, трансфер по программе
Всё экскурсионное обслуживание по программе и входные билеты по заявленным локациям
Что не входит в цену
Авиабилеты до Стамбула и обратно
Обеды и ужины
Трансферы вне программы
1-местное размещение - €150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, 15:30 или Москва, аэропорт Внуково, 8:00
Завершение: Стамбул, вторая половина дня или Москва, аэропорт Внуково, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Стамбуле
Давайте знакомиться!
Меня зовут Олеся, среди своих — Леся. Я инженер по автоматизации биотехнических систем по диплому, организатор в душе. Организую всё, что угодно.
Я обожаю путешествия и в октябре 2022, после читать дальшеуменьшить
сокращения на основной работе, приняла решение уйти в туризм целиком и полностью!
Все знают меня как эффективного менеджера и талантливого организатора, который найдёт выход из любой нестандартной ситуации и сделает ваш отдых комфортным и незабываемым!
Буду рада видеть вас в своих поездках!
