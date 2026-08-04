3 день

Остров свободы, пляжный день

Сегодня мы сбегаем от городской суеты и отправляемся на Бююкаду — самый большой и зелёный из Принцевых островов. Здесь нас ждёт день без будильников и маршрутов: только море, солнце, лёгкая музыка, шезлонги у воды и ощущение, что ты на краю мира, где время течёт по-другому.

Сразу после завтрака — паром. Чайки кружат над головой, свежие симиты в руках, а Стамбул постепенно тает на горизонте, открываясь с воды совсем иначе. На Бююкаде нас встречают узкие улочки с деревянными особняками, сосновые холмы и та тишина, которой так не хватает в городе. Здесь нет машин, только велосипеды, фаэтоны и редкие служебные автомобили — это делает остров местом с совершенно особым ритмом. По желанию, возьмём велосипеды и отправимся исследовать остров, а в перерывах — искупаемся в бирюзовых водах Мраморного моря. Для тех, кто хочет большего, — подъём к монастырю Святого Георгия, откуда открывается вид, который невозможно забыть.

А потом — время для себя. Пляж, шезлонги у самой воды, лёгкая музыка и полное расслабление. Достанем настольные игры, будем смеяться, общаться и просто наслаждаться этим днём, забыв о времени.

Во второй половине дня — долгожданный урок макияжа. Я расскажу, как подготовить кожу, поделюсь секретами, которые обычно не разглашают, и покажу, как создать лёгкий дневной образ, который легко превращается в вечерний. Всё для того, чтобы ты вышла на закатную фотосессию у моря в полной красе. Солнце, вода, правильный свет — и ты в кадре такой, какой хочешь запомнить этот день. Обещаю: после этого урока ты будешь собирать уверенный шикарный образ за 10 минут, где бы ты ни оказалась.

И вот самый волшебный момент — мы садимся на паром, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Мы плывём обратно в город, наслаждаясь оранжевым закатом, который окрашивает всё вокруг в тёплые оттенки. Ветерок обдувает нас, чайки прощаются с нами своими криками, а Стамбул вдалеке зажигает свои первые огни. Благодаря тому, что в этот день у нас самый красивый макияж, фотографии получаются просто шикарными — они будут напоминать об этом дне ещё долго. И да, мы загорим круто, ведь целый день провели на солнце, у воды, в полном расслаблении.

Вечером возвращаемся паромом в город, делаем неспешный круг по набережной и расходимся по номерам — с лёгкостью в теле, чувством свободы и пониманием, что этот день был подарком для души.

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