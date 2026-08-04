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Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая ты

О путешествии. Этот тур
Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая тыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая тыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Твой идеальный Стамбул: 4 дня, 2 континента, 1 новая тыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

О путешествии:

Этот тур — для тех, кто мечтает не просто оказаться в Стамбуле, а почувствовать его каждой клеткой. 5 дней, два континента, Принцевы острова. И самый главный бонус тура - это полноценное обучение макияжу для себя с видом на Мраморное море. После тура ты сможешь самостоятельно создавать дневной и вечерний образ, ведь тур лидер - Анастасия имеет помимо профильного туристического образования еще и навыки профессионального визажиста. Обещаю, что это будет твое самое лучшее путешествие в жизни!

Почему стоит выбрать этот тур:

Здесь нет стандартных экскурсий и толп туристов. Только ты, город и его настоящая атмосфера. Мы будем гулять по улочкам, где каждый дом,как декорация, посещать локации, которые знают только местные, и влюбляться в Стамбул с каждым днём.

Гастрономическое погружение в Стамбул:

Турецкая кухня — это отдельная глава нашего путешествия. Мы попробуем знаменитый балык-экмек (рыбный сэндвич) прямо у Босфора, где его готовят с утра до вечера. Нас ждёт настоящий турецкий завтрак с мёдом, оливками, сырами и менеменом — та самая традиция, с которой начинается день в Турции. Зайдём в кафе, где варят кофе по-османски, и в рестораны, которые знают только местные. И конечно, дегустация сладостей — это невозможно пропустить.

  • Покажу вам Стамбул глазами местных
  • Дворец Топкапы и легенды Османской империи — мы зайдём сюда с лицензионным гидом. Ты пройдёшь по коридорам, где жили 25 султанов, увидишь коллекцию одежды и украшений и услышишь истории о Хюррем, которые не показывают в сериалах. Каждая стена здесь хранит тайну.
  • Азиатская сторона — именно здесь мы увидим особняк Корханов и цветочный магазин Эды. Это самая сериальная часть Стамбула — район Кузгунджук, где время течёт иначе. Деревянные особняки, кофейни у воды, бесконечные виды на море. Именно здесь снимали сцены из сериалов, которые ты любишь. И самый вкусный искандер-кебаб.
  • Бююкада — день на Принцевых островах. Когда-то сюда ссылали опальных принцев и императриц. Сегодня здесь только море, сосны, велосипеды и закат в оранжевых тонах. Мы устроим пикник у воды и фотосессию на фоне заката.
  • Самый красивый Старбакс — заглянем в культовое место с видом на мечеть и мост, которое ты видела в открытках и соцсетях.
  • Пекарня со свежими симитами — мы зайдём в пекарню, где можно приобрести именно свежую выпечку. Обычно их продают в вагончиках уже остывшими — здесь будет редкая возможность попробовать горячие, хрустящие симиты.
  • Кумпирная улица — на мой взгляд, самое вкусное из турецкой кухни — это кумпир. Я могу есть его каждый день. Обязательно получите восторг от огромной «крошки-картошки» с разными начинками. Здесь же нас ждёт мечеть Ортакёй с видом на тот самый сериальный мост.
  • Парфюм и косметика — заглянем за бюджетным, но невероятно качественным парфюмом местного бренда и устроим шопинг турецкой косметики.
  • Рассветная прогулка у Мраморного моря — ты увидишь Стамбул совершенно пустым и спокойным, когда он ещё не проснулся и принадлежит только тебе. Тишина, мягкий свет и чувство, что ты — первооткрыватель.
  • Балат с его разноцветными фасадами — самые фотогеничные улочки города. Маленькие лавочки с восточными ароматами, локальные находки и атмосфера старого Константинополя. Здесь можно найти то, что невозможно увезти, но так хочется.
  • Бьюти-урок с видом на Мраморное море — полноценное обучение макияжу для себя на берегу. Дневной и вечерний образ, секретные лайфхаки и индивидуальный подход. А затем — фотосессия на закате в созданном образе. После этого урока ты будешь собирать уверенный образ за 10 минут где угодно.
  • Районы и кварталы, которые мы увидим: Султанахмет, Фатих, Беязыт, Каракёй, Бейоглу, Балат, Фанар, Принцевы острова, Золотой Рог, Мраморное море, Босфор, Галатапорт, Эминёню, Чукур, Таксим, Ортакёй, Бешикташ, Джихангир, Ускюдар, Кузгунджук.
  • Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех, но если подошло — ты уже не захочешь снимать.
  • И главное — со мной безопасно. Я официальный турагент с профильным образованием, работаю с лицензионными гидами и проверенными партнёрами. Могу организовать тур под ключ — включая перелёт. Вы просто сияете — я беру все заботы на себя.
  • Успей забронировать своё место!

Программа тура по дням

1 день

Твой первый вечер у Босфора

Мы познакомимся с тобой прямо в аэропорту, и я стану твоим проводником по Стамбулу — помогу влюбиться в этот город мечты с первой минуты. На комфортном трансфере мы отправимся в наш уютный бутик-отель через город, где два континента смотрят друг на друга. Немного времени, чтобы устроиться и поменять деньги, а затем — знакомство с городом. Начнём с обеда в месте, которое я выбрала с душой: не просто поесть, а почувствовать вкус Стамбула.

Мечеть Ортакёй — одна из самых узнаваемых в городе. Мы сделаем те самые кадры на фоне мечети и моста, которые ты видела на открытках, и попробуем знаменитый кумпир — запечённый картофель с начинками на любой вкус. Дальше — дворец Долмабахче, роскошная резиденция, где османские султаны принимали важные решения. Говорят, что именно здесь Ататюрк провёл свои последние дни, и до сих пор в его комнате часы остановлены на 9:05 — в память о моменте его ухода.

Прогулка по Бейоглу и Каракёю. Здесь смешиваются эпохи: Галатская башня, которая видела и генуэзцев, и османов, улочки старой Европы, переплетающиеся с восточным колоритом. Мы попробуем десерт, который здесь довели до совершенства, пройдём по Истикляль, где нас встретит легендарный красный трамвай, — и сделаем кадры, которые ты захочешь сохранить. Заглянем в места, куда не водят экскурсии: старые церкви, тихие дворики, уголки, которые Стамбул открывает не каждому.

Движемся к Галатапорт, современной набережной, где чувствуется пульс Босфора и новой жизни города. Завершим день ужином у воды — сегодня нас ждёт балык дюрюм, рыбная лепёшка, которую в Стамбуле считают культовой. История этого блюда уходит корнями в рыбацкие традиции Босфора: рыбаки, возвращаясь с уловом, заворачивали свежепойманную рыбу в хлеб, добавляли лук и зелень, и так родился этот простой, но гениальный перекус. Сегодня балык дюрюм — это не просто еда, а символ морского духа города. Это не просто ужин, а начало нашего гастрономического путешествия: сегодня мы знакомимся не только с видами, но и со вкусами города. Когда зажигаются огни, Стамбул перестаёт быть просто точкой на карте — он становится частью тебя. Мы будем наслаждаться вечерним Стамбулом, вдыхая солёный аромат Босфора и чувствуя, как город наполняется светом и жизнью.

Твой первый вечер у БосфораТвой первый вечер у БосфораТвой первый вечер у Босфора
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Сериальный день: Балат, Чукур и особняк Корханов

Утро мечты каждой девушки: укладка от стилиста и фотосессия в летящих платьях на террасе с видом на город.

Заглянем в Балат на османский кофе в песке — это район с самыми разноцветными домами, которые когда-то были центром православного Константинополя. Сегодня Балат притягивает творческих людей, которые наполнили его новой жизнью.

А ещё — Чукур, квартал, где снимали знаменитый сериал, и каждая улочка здесь помнит съёмочную группу и актёров, которые бродили по этим же улочкам.

Обязательно посетим Болгарскую церковь Святого Стефана — цельную чугунную конструкцию, которую доставили по воде из Вены и собрали на берегу Золотого Рога. А следом — Патриаршая церковь Святого Георгия, где уже больше четырёх веков хранится православная вера. Среди главных святынь — колонна, к которой, по преданию, был привязан Иисус Христос во время бичевания, а также мощи святых великомучениц Екатерины и Варвары. Сюда приезжают паломники со всего мира, чтобы поклониться этим реликвиям.

И наконец — переправляемся на азиатский берег, в самую сериальную часть города. Азиатская сторона Стамбула всегда считалась более спокойной и размеренной, здесь жили не султаны и визири, а простые люди, торговцы и рыбаки. Этот контраст с европейской частью чувствуется сразу: тише, медленнее, уютнее. С воды нас встречает Девичья башня. Одна из легенд гласит, что в башне была заточена дочь султана, которую пророчица предупредила, что она умрёт от укуса змеи. Султан построил башню посреди воды, чтобы защитить её, но змея всё равно проникла в корзине с фруктами и укусила девушку. С тех пор башня стала символом судьбы, которую невозможно обмануть.

Мы увидим цветочный магазин тётушки Айфер и Эды из «Постучись в мою дверь», особняк Корханов, смотровую площадку с видом на сериальный мост. Дворец Бейлербейи — летняя резиденция султанов, построенная в XIX веке из белого мрамора в стиле османского ренессанса. Здесь останавливались французская императрица Евгения и австрийский император Франц Иосиф I. При желании и наличии свободного времени и открытого графика работы можно зайти внутрь за дополнительную плату. Для тех, кто ищет адреналина — зиплайн с видом на Босфор.

Обязательно пробуем искендер-кебаб — сочные ломтики мяса на хлебе, политые томатным соусом и растопленным маслом, в паре с густым йогуртом. Это блюдо, которое любят все турки, и мы отведаем его в лучшем месте.

Вечером возвращаемся на пароме в отель, прогулка вдоль набережной, вечерний Стамбул, мороженое на козьем молоке и крепкий сон.

Сериальный день: Балат, Чукур и особняк КорхановСериальный день: Балат, Чукур и особняк КорхановСериальный день: Балат, Чукур и особняк Корханов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Остров свободы, пляжный день

Сегодня мы сбегаем от городской суеты и отправляемся на Бююкаду — самый большой и зелёный из Принцевых островов. Здесь нас ждёт день без будильников и маршрутов: только море, солнце, лёгкая музыка, шезлонги у воды и ощущение, что ты на краю мира, где время течёт по-другому.

Сразу после завтрака — паром. Чайки кружат над головой, свежие симиты в руках, а Стамбул постепенно тает на горизонте, открываясь с воды совсем иначе. На Бююкаде нас встречают узкие улочки с деревянными особняками, сосновые холмы и та тишина, которой так не хватает в городе. Здесь нет машин, только велосипеды, фаэтоны и редкие служебные автомобили — это делает остров местом с совершенно особым ритмом. По желанию, возьмём велосипеды и отправимся исследовать остров, а в перерывах — искупаемся в бирюзовых водах Мраморного моря. Для тех, кто хочет большего, — подъём к монастырю Святого Георгия, откуда открывается вид, который невозможно забыть.

А потом — время для себя. Пляж, шезлонги у самой воды, лёгкая музыка и полное расслабление. Достанем настольные игры, будем смеяться, общаться и просто наслаждаться этим днём, забыв о времени.

Во второй половине дня — долгожданный урок макияжа. Я расскажу, как подготовить кожу, поделюсь секретами, которые обычно не разглашают, и покажу, как создать лёгкий дневной образ, который легко превращается в вечерний. Всё для того, чтобы ты вышла на закатную фотосессию у моря в полной красе. Солнце, вода, правильный свет — и ты в кадре такой, какой хочешь запомнить этот день. Обещаю: после этого урока ты будешь собирать уверенный шикарный образ за 10 минут, где бы ты ни оказалась.

И вот самый волшебный момент — мы садимся на паром, когда солнце уже начинает клониться к горизонту. Мы плывём обратно в город, наслаждаясь оранжевым закатом, который окрашивает всё вокруг в тёплые оттенки. Ветерок обдувает нас, чайки прощаются с нами своими криками, а Стамбул вдалеке зажигает свои первые огни. Благодаря тому, что в этот день у нас самый красивый макияж, фотографии получаются просто шикарными — они будут напоминать об этом дне ещё долго. И да, мы загорим круто, ведь целый день провели на солнце, у воды, в полном расслаблении.

Вечером возвращаемся паромом в город, делаем неспешный круг по набережной и расходимся по номерам — с лёгкостью в теле, чувством свободы и пониманием, что этот день был подарком для души.

Остров свободы, пляжный деньОстров свободы, пляжный деньОстров свободы, пляжный день
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

В сердце Османской империи

Рассвет мы встречаем на набережной Мраморного моря — город ещё спит, улочки пустые, свет идеально подходит для фотосессии. Мы ловим золотой час, пока город просыпается, а затем завтракаем чаем и свежим симитом с нутеллой на берегу.

Сегодня мы делаем шаг в Османскую империю — отправляемся в районы Султанахмет и Фатих. Айя-София встречает нас своей мощью: этот собор был центром православного мира почти тысячу лет. После османского завоевания Айя-София стала мечетью, а сегодня это музей и символ многовековой истории.

Проходим мимо дворца паши Ибрагима, останавливаемся у Голубой мечети, вдыхаем аромат жареных каштанов и пьём свежевыжатый сок у уличных ларьков.

Одно из самых ярких мест дня — Дворец Топкапы, резиденция 25 султанов, где строились заговоры, вершились судьбы и жила сама Хюррем. Именно здесь она вошла как наложница, а покинула как законная жена и одна из самых влиятельных женщин Османской империи. Каждый зал этого дворца хранит тайну, которую мы раскроем с гидом. Экскурсия по дворцу с гидом.

После — парк Гюльхане с его историческими аллеями, загадочная Цистерна Базилика, где вода и колонны хранят многовековую прохладу.

Фото-остановка: поднимемся на видовую террасу, где покормим чаек на фоне Босфора. Это очень популярное место на просторах интернета — теперь ты увидишь его своими глазами.

Гранд-базар — настоящий лабиринт с ароматами специй, украшений и тканей, где можно найти ту самую вещь, которую ты не искала, но вдруг поняла, что она твоя. При возможности поднимемся на крышу и увидим невероятную картину всего рынка сверху. А затем — мечеть Сулеймание, место покоя Хюррем и Сулеймана. Этот шедевр архитектора Синана считается его лучшим творением.

На обед заглянем в Старбакс с вкусным кофе и отправимся на долгожданный бьюти-шопинг: я покажу, на что обратить внимание, что действительно работает, и помогу с индивидуальным подходом выбрать косметику для твоего ежедневного макияжа, без лишних трат.

Завершение дня — по желанию: хаммам для полного расслабления. А затем — трансфер в аропорт и поздний вылет домой.

В сердце Османской империиВ сердце Османской империиВ сердце Османской империи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер вип Майбах (аэропорт-отель-аэропорт)
  • Проживание. Двухместное или трехместное размещение в очень классном, комфортном отеле 4* в самом центре с видом - все достопримечательности в шаговой доступности
  • Вкусный завтрак во все дни тура
  • Экскурсия с гидом (тайны дворца Топкапы, по местам сериала «Великолепный Век»)
  • Приветственный ужин на шикарной террасе с видом на город и Босфор
  • Istanbulkart. Карта с необходимым балансом для поездок по программе (метро, трамвай, паром)
  • Обучение макияжу для себя. Полноценный урок лично от организатора (имеет навык проф. визажиста): научимся создавать дневной образ с трансформацией в вечерний
  • Эффектная укладка на фотосессию
  • Фотосессия в летящих платьях (наряд и украшения предоставляются, все размеры)
  • Мобильная фото - и видеосъёмка. Увезете с собой чемодан фотографий, где вы везде себе нравитесь
  • Памятные сувениры
  • Атмосферные вечера, ужины с играми, лекциями и душевными разговорами
  • Насыщенные, интересные, сериальные маршруты каждый день. Посещение всех ключевых мест по программе + секретные локации, которые знают только местные
  • Постараемся попасть на места съёмок любимых сериалов, и если повезёт, сфотографируемся с актерами
  • Сопровождение организатора тура - девушки с туристическим образованием
  • Компания по интересам - настоящая женская атмосфера, отдых с душой, разговоры по душам и новые подружки, которые останутся с вами и после поездки. А ещё - закрытый чат, где мы болтаем о макияже, сериалах, путешествиях иии. ну вы поняли Здесь можно быть собой, без масок, фильтров и без оценивания
  • Безопасное путешествие. Официальное оформление, проверенные партнёры, полный пакет документов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • 4 обеда, 4 ужина + перекусы, чай/кофе
  • Мед. страховка - обязательна
  • Проход на частный пляж на островах (до 3.500 рублей примерно)
  • Входной билет в Айя-Софию - по желанию (3.500 рублей билет примерно, курс часто скачет:)
  • Входной билет во дворец Топкапы 6.000 рублей
  • Зиплайн (до 4.000 рублей) - по желанию
  • Сувениры, шопинг - по желанию
О чём нужно знать до поездки

Когда душа уже выбрала — разуму остаётся только согласиться. Просто нажми «забронировать» и доверься этому путешествию!

Пожелания к путешественнику

Приветствуется активное и приятное общение между участницами и организатором, основанное на уважении, поддержке и позитиве. Если возникает какая-то неожиданная или неприятная ситуация, всё обсуждается — я всегда иду навстречу, ведь все мы люди. Но очень прошу относиться друг к другу бережно и с уважением.

Как сказано в Библии:

Возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).

В моих турах мы создаём тёплую, безопасную атмосферу без сплетен, грубости и общения, переходящего границы. Мы не делаем акцент на вечерних походах по клубам или свиданиях — вместо этого нас ждёт живое общение, душевные разговоры, смех, танцы и радость. Нам важно сохранять лёгкость, искренность и достойное поведение!

Визы

Виза россиянам не нужна. Для въезда в Турцию срок действия загранпаспорта должен быть не менее 4 месяцев с момента въезда. Также не должно быть никаких долгов и запретов на выезд - всё проверяйте заранее, обезопасьте свой отдых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Девичники мечты, где путешествие встречается с красотой! Меня зовут Анастасия, и я одна из первых организаторов туров-девичников в России, где я объединила две страсти каждой девушки — путешествия и красоту. За плечами
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у меня профильное образование и многолетний опыт работы в туризме. А в один из непростых периодов жизни мне пришлось освоить профессию визажиста — тогда я даже не представляла, что этот навык однажды станет частью моего главного дела. Сегодня я могу подарить девушкам не просто путешествие в Стамбул, а целое преображение. Вы увезёте домой не только красивые фотографии, но и новый навык — умение создавать макияж, который подходит именно вам. Ведь макияж — это не просто косметика. Это настроение, уверенность и возможность каждый день видеть в зеркале ту самую себя, которой хочется улыбнуться. Самый ценный момент для меня — когда в конце тура я вижу счастливые глаза девушек, слышу их слова благодарности и понимаю: именно ради этих эмоций я создаю свои путешествия. Для меня настоящий отпуск мечты женщины — это когда спустя время вы открываете фотографии и снова чувствуете те же эмоции: улыбку, вдохновение и лёгкие мурашки от воспоминаний. Ведь путешествие — это маленькая жизнь. И очень важно, кому вы доверяете создать эту историю. Я знаю, чего хочет каждая девушка, влюблённая в Стамбул: увидеть атмосферные места из любимых сериалов; увезти домой багаж красивых фотографий; попробовать знаменитые турецкие блюда; отправиться на шопинг и найти свои сокровища в Стамбуле. И всё это ждёт вас в нашем путешествии. А представьте… Один из наших бьюти-мастер-классов пройдёт с видом на Мраморное море, и завершится красивой фотосессией на закате. Момент, когда вы смотрите на себя и понимаете: «Мне нравится эта девушка на фотографии». Мои туры — как шёлковое платье: они не для всех. Но если вы чувствуете, что это ваше — вы уже не захотите снимать его. Если вы давно мечтали о красивом женском путешествии в Стамбул — возможно, это тот самый знак. Буду рада увидеть вас среди участниц! С любовью, Анастасия.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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