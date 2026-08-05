Улететь в сказку: индивидуальный тур в Каппадокию с включёнными перелётами из Стамбула и обратно
Жить в пещерном отеле с видом на шары, гулять по крепости Учхисар и долинам, кататься на квадроцикле
Приглашаем сменить шум Стамбула на мир, замерший между сном и явью. Вы поселитесь внутри скалы — в номере с шероховатыми туфовыми стенами и мягким светом. Именно так в Каппадокии веками читать дальшеуменьшить
жили византийские отшельники и сельджукские купцы.
Прямо с террасы отеля полюбуетесь самыми знаменитыми картинами Гёреме — мириадами куполов, что расцвечивают небо нарядными гирляндами.
Побродите по крепости Учхисар, изрытой лабиринтами комнат и коридоров, — надёжному укрытию от неприятеля.
Пройдёте тропами паломников по долинам Любви и Монахов и рассмотрите каменных истуканов, напоминающих то ли грибы, то ли дервишей.
Промчитесь по причудливым ландшафтам на квадроцикле, если захотите — подниметесь на воздушном шаре, покатаетесь верхом или устроите фотосессию.
О перелётах в обе стороны, завтраках, локальных блюдах и фисташковом кофе на обед мы тоже позаботились — вам останется лишь делать маленькие открытия и впитывать каждый миг.
Описание тура
Организационные детали
Без детей.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Каппадокию
Вечером встретимся в аэропорту Стамбула. Далее — вечерний или ночной рейс в Каппадокию (зависит от дат), заселение в отель в Гёреме.
Мы всегда предлагаем несколько рейсов — чем раньше вы забронируете тур, тем больше выбор. При вашем желании и наличии мест можно запланировать вылет утром.
2 день
Шары над Каппадокией, крепость Учхисар, долины Любви и Монахов
Волшебство начинается! Прямо с террасы отеля вы увидите сотни взмывающих в небо шаров. Если захотите, можно посетить смотровую или заказать полёт.
Затем отравитесь на экскурсию. Изучите крепость Учхисар — скалу, которую со времён Хеттского царства люди использовали как укрытие и жилое пространство. Побываете в долинах Любви и Монахов с причудливыми каменными столбами
Затем — вкусный обед, дегустация фисташкового кофе, отдых. Вечером, когда зажигаются огни, Гёреме становится ещё более сказочным. Мы подскажем атмосферный ресторан, чтобы вы поужинали с невероятным видом.
3 день
Свободный день, возвращение в Стамбул
Можно встать пораньше, чтобы понаблюдать за шарами, заказать фотосессию или полёт. А после завтрака — покататься на квадроциклах или лошадях, отправиться на экскурсию по подземным городам или просто погулять по Гёреме.
Вечером — трансфер к аэропорту, рейс в Стамбул.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 обед, дегустация
Перелёты в Каппадокию и обратно в Стамбул
Трансферы по маршруту, включая от/до аэропорта в Каппадокии
Сопровождение гидом
Входные билеты и экскурсия по программе во 2-й день
Прогулка на квадроцикле (при бронировании от 2 человек)
Что не входит в цену
Трансфер до/от аэропорта Стамбула (поможем при необходимости)
Обеды вне программы, ужины
Полёт на шаре (по желанию) - $170-350
Дополнительные экскурсии, прогулка на лошадях, фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт Сабиха Гёкчен, 20:00 (вылет в 23:00)
Завершение: Аэропорт Каппадокии, 19:00 (приземление в Стамбуле в 2:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
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Стамбул не посещают — в него влюбляются. И однажды увидев его, оставляешь тут часть души. Он забирает её тихо — под звуки азана и шёпот волн. Если готовы разделить со читать дальшеуменьшить
мной любовь к Стамбулу, буду очень рада.
Этот город изменил мою жизнь, и я знаю — изменит и вашу! Очень люблю его, являюсь признанным экспертом здесь, знаю каждую улочку и самые красивые локации и готова познакомить вас с этим удивительным местом так, чтобы вы его прочувствовали.
Я организатор туров, турагент, тревел-эксперт, специалист по Турции. Жду вас в Стамбуле! В городе на берегу Босфора, в столице трёх империй и в самом центре мира. Буду рада познакомить вас с ним лично, показать самые красивые места, тихие улочки и два континента.
И, конечно же, Турция многогранна, и я с командой готова показать её вам!
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