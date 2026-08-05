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Улететь в сказку: индивидуальный тур в Каппадокию с включёнными перелётами из Стамбула и обратно

Жить в пещерном отеле с видом на шары, гулять по крепости Учхисар и долинам, кататься на квадроцикле
Приглашаем сменить шум Стамбула на мир, замерший между сном и явью. Вы поселитесь внутри скалы — в номере с шероховатыми туфовыми стенами и мягким светом. Именно так в Каппадокии веками
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жили византийские отшельники и сельджукские купцы.

Прямо с террасы отеля полюбуетесь самыми знаменитыми картинами Гёреме — мириадами куполов, что расцвечивают небо нарядными гирляндами.

Побродите по крепости Учхисар, изрытой лабиринтами комнат и коридоров, — надёжному укрытию от неприятеля.

Пройдёте тропами паломников по долинам Любви и Монахов и рассмотрите каменных истуканов, напоминающих то ли грибы, то ли дервишей.

Промчитесь по причудливым ландшафтам на квадроцикле, если захотите — подниметесь на воздушном шаре, покатаетесь верхом или устроите фотосессию.

О перелётах в обе стороны, завтраках, локальных блюдах и фисташковом кофе на обед мы тоже позаботились — вам останется лишь делать маленькие открытия и впитывать каждый миг.

Улететь в сказку: индивидуальный тур в Каппадокию с включёнными перелётами из Стамбула и обратно
Улететь в сказку: индивидуальный тур в Каппадокию с включёнными перелётами из Стамбула и обратно
Улететь в сказку: индивидуальный тур в Каппадокию с включёнными перелётами из Стамбула и обратно

Описание тура

Организационные детали

Без детей.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Каппадокию

Вечером встретимся в аэропорту Стамбула. Далее — вечерний или ночной рейс в Каппадокию (зависит от дат), заселение в отель в Гёреме.

Мы всегда предлагаем несколько рейсов — чем раньше вы забронируете тур, тем больше выбор. При вашем желании и наличии мест можно запланировать вылет утром.

2 день

Шары над Каппадокией, крепость Учхисар, долины Любви и Монахов

Волшебство начинается! Прямо с террасы отеля вы увидите сотни взмывающих в небо шаров. Если захотите, можно посетить смотровую или заказать полёт.

Затем отравитесь на экскурсию. Изучите крепость Учхисар — скалу, которую со времён Хеттского царства люди использовали как укрытие и жилое пространство. Побываете в долинах Любви и Монахов с причудливыми каменными столбами

Затем — вкусный обед, дегустация фисташкового кофе, отдых. Вечером, когда зажигаются огни, Гёреме становится ещё более сказочным. Мы подскажем атмосферный ресторан, чтобы вы поужинали с невероятным видом.

Шары над Каппадокией, крепость Учхисар, долины Любви и МонаховШары над Каппадокией, крепость Учхисар, долины Любви и МонаховШары над Каппадокией, крепость Учхисар, долины Любви и Монахов
3 день

Свободный день, возвращение в Стамбул

Можно встать пораньше, чтобы понаблюдать за шарами, заказать фотосессию или полёт. А после завтрака — покататься на квадроциклах или лошадях, отправиться на экскурсию по подземным городам или просто погулять по Гёреме.

Вечером — трансфер к аэропорту, рейс в Стамбул.

Свободный день, возвращение в СтамбулСвободный день, возвращение в СтамбулСвободный день, возвращение в Стамбул

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 обед, дегустация
  • Перелёты в Каппадокию и обратно в Стамбул
  • Трансферы по маршруту, включая от/до аэропорта в Каппадокии
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсия по программе во 2-й день
  • Прогулка на квадроцикле (при бронировании от 2 человек)
Что не входит в цену
  • Трансфер до/от аэропорта Стамбула (поможем при необходимости)
  • Обеды вне программы, ужины
  • Полёт на шаре (по желанию) - $170-350
  • Дополнительные экскурсии, прогулка на лошадях, фотосессия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт Сабиха Гёкчен, 20:00 (вылет в 23:00)
Завершение: Аэропорт Каппадокии, 19:00 (приземление в Стамбуле в 2:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Стамбул не посещают — в него влюбляются. И однажды увидев его, оставляешь тут часть души. Он забирает её тихо — под звуки азана и шёпот волн. Если готовы разделить со
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мной любовь к Стамбулу, буду очень рада. Этот город изменил мою жизнь, и я знаю — изменит и вашу! Очень люблю его, являюсь признанным экспертом здесь, знаю каждую улочку и самые красивые локации и готова познакомить вас с этим удивительным местом так, чтобы вы его прочувствовали. Я организатор туров, турагент, тревел-эксперт, специалист по Турции. Жду вас в Стамбуле! В городе на берегу Босфора, в столице трёх империй и в самом центре мира. Буду рада познакомить вас с ним лично, показать самые красивые места, тихие улочки и два континента. И, конечно же, Турция многогранна, и я с командой готова показать её вам!

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