Вечером встретимся в аэропорту Стамбула. Далее — вечерний или ночной рейс в Каппадокию (зависит от дат), заселение в отель в Гёреме.

Мы всегда предлагаем несколько рейсов — чем раньше вы забронируете тур, тем больше выбор. При вашем желании и наличии мест можно запланировать вылет утром.