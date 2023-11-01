Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии на пиратской яхте - с мая по сентябрь. В это время море тёплое, а погода благоприятствует длительным морским прогулкам и купанию.

Представьте себя настоящим морским волком во время экскурсии на пиратской яхте в Аланье.Под парусами ветра вы отправитесь в путешествие по лазурным водам Средиземного моря, увидите знаменитую Красную башню и величественные

пещеры, которые хранят в себе тайны древних времён. Вас ждут остановки в самых живописных бухтах, где можно будет искупаться в чистейших водах и насладиться солнцем на знаменитом пляже Клеопатры. После морских купаний на вас ожидает вкусный обед и зажигательная пенная дискотека на борту. Это идеальный способ совместить расслабление и развлечения, погрузиться в историю и насладиться красотами Аланьи. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого морского приключения

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Наш корабль отплывёт из порта Аланьи — и вы сразу увидите древнюю Красную башню и старые верфи. Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город. За живописным холмом, на котором стоит средневековая крепость, находятся Фосфорная пещера и Пещера влюблённых. Вы услышите предания, связанные с этими местами.

Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры. Вы сможете поплавать в открытом море, а если повезёт — увидеть дельфинов. Мы также бросим якорь в бухте Улаш с прозрачной водой, тихим пляжем и великолепными морскими видами.

После купаний вас будет ждать обед и пенная дискотека с анимацией.

Организационные детали

Обратите внимание, что это развлекательная программа без русскоговорящего гида и информационной части.

Что включено:

• Трансфер из отеля и обратно

• Страховка

• Прогулка на яхте

• Обед

• Безалкогольные напитки

• Пенная дискотека

Дополнительные расходы (при необходимости)

Трансфер из удалённых районов (доплата за каждого человека): Окуджалар-Инжекум — €3, Коныклы — €2, Тюрклер — €2, Махмутлар — €1, Каргыджак — €2, Авсалар — €2.