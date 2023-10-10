Послушать байки о пиратах, поплавать в море и устроить пенную вечеринку на борту корабля
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Описание
Что вас ожидает
Наш корабль отплывёт из порта Аланьи — и вы сразу увидите древнюю Красную башню и старые верфи. Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город. За живописным холмом, на котором стоит средневековая крепость, находятся Фосфорная пещера и Пещера влюблённых. Вы услышите предания, связанные с этими местами.
Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры. Вы сможете поплавать в открытом море, а если повезёт — увидеть дельфинов. Мы также бросим якорь в бухте Улаш с прозрачной водой, тихим пляжем и великолепными морскими видами.
После купаний вас будет ждать обед и пенная дискотека с анимацией.
Организационные детали
Что включено:
• Трансфер из отеля и обратно
• Страховка
• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида
• Обед
• Безалкогольные напитки
• Пенная дискотека
Дополнительные расходы (при необходимости)
Трансфер из удалённых районов (доплата за каждого человека): Окуджалар-Инжекум — $3, Коныклы — $1, Тюрклер-1$, Махмутлар — $1, Каргыджак — $2, Авсалар — $2.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Аланье
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.