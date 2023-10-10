На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи

Послушать байки о пиратах, поплавать в море и устроить пенную вечеринку на борту корабля

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Хотите ярких морских впечатлений с оттенком буйного пиратского веселья? Добро пожаловать на борт! Мы проплывём мимо Красной башни и таинственных пещер, бросим якорь в красивых бухтах с прозрачной водой, где вы всласть накупаетесь. А затем — натанцуетесь в потоках музыки и пены прямо на палубе корабля.
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
На пиратской яхте - к лучшим пляжам Аланьи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш корабль отплывёт из порта Аланьи — и вы сразу увидите древнюю Красную башню и старые верфи. Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город. За живописным холмом, на котором стоит средневековая крепость, находятся Фосфорная пещера и Пещера влюблённых. Вы услышите предания, связанные с этими местами.

Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры. Вы сможете поплавать в открытом море, а если повезёт — увидеть дельфинов. Мы также бросим якорь в бухте Улаш с прозрачной водой, тихим пляжем и великолепными морскими видами.

После купаний вас будет ждать обед и пенная дискотека с анимацией.

Организационные детали

Что включено:

• Трансфер из отеля и обратно
• Страховка
• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида
• Обед
• Безалкогольные напитки
• Пенная дискотека

Дополнительные расходы (при необходимости)

Трансфер из удалённых районов (доплата за каждого человека): Окуджалар-Инжекум — $3, Коныклы — $1, Тюрклер-1$, Махмутлар — $1, Каргыджак — $2, Авсалар — $2.

ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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10 окт 2023
Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!

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