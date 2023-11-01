Вперёд к приключениям! Путешествие на пиратской яхте в Аланье - это сокровищница впечатлений и морской отдых
Представьте себя настоящим морским волком во время экскурсии на пиратской яхте в Аланье.
Под парусами ветра вы отправитесь в путешествие по лазурным водам Средиземного моря, увидите знаменитую Красную башню и величественные читать дальшеуменьшить
пещеры, которые хранят в себе тайны древних времён.
Вас ждут остановки в самых живописных бухтах, где можно будет искупаться в чистейших водах и насладиться солнцем на знаменитом пляже Клеопатры. После морских купаний на вас ожидает вкусный обед и зажигательная пенная дискотека на борту.
Это идеальный способ совместить расслабление и развлечения, погрузиться в историю и насладиться красотами Аланьи. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого морского приключения
Лучшие месяцы для экскурсии на пиратской яхте - с мая по сентябрь. В это время море тёплое, а погода благоприятствует длительным морским прогулкам и купанию.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Красная башня
Пиратская пещера
Фосфорная пещера
Пещера влюблённых
Средневековая крепость
Описание экскурсии
Наш корабль отплывёт из порта Аланьи — и вы сразу увидите древнюю Красную башню и старые верфи. Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город. За живописным холмом, на котором стоит средневековая крепость, находятся Фосфорная пещера и Пещера влюблённых. Вы услышите предания, связанные с этими местами.
Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры. Вы сможете поплавать в открытом море, а если повезёт — увидеть дельфинов. Мы также бросим якорь в бухте Улаш с прозрачной водой, тихим пляжем и великолепными морскими видами.
После купаний вас будет ждать обед и пенная дискотека с анимацией.
Организационные детали
Обратите внимание, что это развлекательная программа без русскоговорящего гида и информационной части.
Что включено:
• Трансфер из отеля и обратно • Страховка • Прогулка на яхте • Обед • Безалкогольные напитки • Пенная дискотека
Дополнительные расходы (при необходимости)
Трансфер из удалённых районов (доплата за каждого человека): Окуджалар-Инжекум — €3, Коныклы — €2, Тюрклер — €2, Махмутлар — €1, Каргыджак — €2, Авсалар — €2.
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€18
Дети до 11 лет
€10
Дети до 5 лет (без места в автобусе) с обедом
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Аланье
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал — Организатор в Аланье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провёл экскурсии для 594 туристов
Мы — экскурсионное агентство в Аланьи. Более 15 лет радуем наших клиентов экскурсиями и развлечениями в Турции по доступным ценам. Помогаем им сделать отдых ярким и запоминающимся. Главный наш принцип — ответственность перед каждым клиентом и бережный подход.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Вчера с дочерью 11 лет прокатились на пиратской яхте. Конечно, это не экскурсия, а развлекательная прогулка:) И она прошла отлично. Водитель встретил нас в отеле, по дороге заехали ещё в читать дальшеуменьшить
пару отелей, забрали туристов оттуда. Приехали на причал, загрузились на яхту. Первая остановка для купания напротив красной башни и аланийской гавани, посмотрели, полюбовались, искупались. Потом остановка для купания напротив пляжа Клеопатры, потом обед (курица, рис или макароны, салат). Потом ещё одна остановка для купания. Там же продевали мороженное в дыне, необычно и вкусно, 8 евро за порцию. На обратной дороге была пенная дискотека. Для смыва пены после дискотеки ещё раз остановились для купания в море:). На причале встретил водитель, отвёл до машины, развез по отелям. Я человек мнительно- волнительный, очень боялась за обратный трансфер:) но все организовано отлично! Спасибо организаторам, водителю трансфера, команде яхты Admiral black. Если отдыхаете в Алании и близлежащих посёлках смело рекомендую данную прогулку. За 20 евро за экскурсию (первый взнос оплатила бонусом от сайта)получили море впечатлений. Трансфер от нашего отеля 6 евро, но нас везли из посёлка Окуджалар.
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Ю
Юлия
Забрали вовремя, классно провели время
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Е
Елена
Добрый день! В целом, все как и заявлено в описании. За нами приехали вовремя,трансфер очень-очень ушатаный микрик, но ехать минут 5, поэтому не принципиально. корабль не самый свежий, но явно приличнее многих стоящих на пристани. 3 остановки на купание, обед - курочка, булгур, салатик. Газировку/воду наливать самому в баре, многие не видели и покупали. Нам понравилось, что без лишней болтовни.
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М
Максим
В целом-соответствует описанию. Уточнение: выход из порта примерно в 10:00, прибытие в порт примерно в 14:15, то есть это не 5 часов на корабле! На борту бесплатные газировки, обед из булгура, куриной голени и ложки салата. Постоянно слишком громко орёт весёлая музыка.
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A
Anzor
Всё прошло супер! Забрали с отеля, привезли обратно. Капитан Баба очень весёлый мужик, бодрил и веселил всех!
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Михаил
Хорошая прогулка на яхте с купанием в открытом море и анимацией.
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