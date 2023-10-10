Хотите ярких морских впечатлений с оттенком буйного пиратского веселья? Добро пожаловать на борт! Мы проплывём мимо Красной башни и таинственных пещер, бросим якорь в красивых бухтах с прозрачной водой, где вы всласть накупаетесь. А затем — натанцуетесь в потоках музыки и пены прямо на палубе корабля.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш корабль отплывёт из порта Аланьи — и вы сразу увидите древнюю Красную башню и старые верфи. Мы проплывём мимо Пиратской пещеры, в которой, по слухам, пираты прятали сокровища, а потом через секретный туннель переправляли в город. За живописным холмом, на котором стоит средневековая крепость, находятся Фосфорная пещера и Пещера влюблённых. Вы услышите предания, связанные с этими местами.

Обогнув мыс, наше судно отправится на чудесный пляж Клеопатры. Вы сможете поплавать в открытом море, а если повезёт — увидеть дельфинов. Мы также бросим якорь в бухте Улаш с прозрачной водой, тихим пляжем и великолепными морскими видами.

После купаний вас будет ждать обед и пенная дискотека с анимацией.

Организационные детали

Что включено:

• Трансфер из отеля и обратно

• Страховка

• Прогулка на яхте с сопровождением русскоговорящего гида

• Обед

• Безалкогольные напитки

• Пенная дискотека

Дополнительные расходы (при необходимости)

Трансфер из удалённых районов (доплата за каждого человека): Окуджалар-Инжекум — $3, Коныклы — $1, Тюрклер-1$, Махмутлар — $1, Каргыджак — $2, Авсалар — $2.