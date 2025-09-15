Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Монтевидео на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 8 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Загадочный Монтевидео Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы $450 за всё до 4 чел. На машине 5.5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу Эта индивидуальная экскурсия в Монтевидео предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Уругвая, исследуя его столицу $300 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Открывая Монтевидео: архитектура и вкус жизни Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью Начало: У порта Монтевидео от $250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Монтевидео

