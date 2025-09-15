Индивидуальная
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Эта индивидуальная экскурсия в Монтевидео предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей Уругвая, исследуя его столицу
Открывая Монтевидео: архитектура и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
