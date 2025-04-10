Экскурсии по Монтевидео на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Монтевидео на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
Завтра в 08:00
29 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.
Красочный Монтевидео
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
Завтра в 08:00
29 апр в 08:00
$400 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Куликов
    10 апреля 2025
    Загадочный Монтевидео
    В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить
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    многое,что можно увидеть. Экскурсия очень понравилась. Вся наша компания осталась очень довольна экскурсией. Евгений предложил нам хороший мясной ресторан. Мы были восхищены говяжьим стейком и отличным вином. Мы влюбились в Уругвай и хочется ещё сюда вернуться. большое спасибо Евгению. Буду всем его рекомендовать. кто захочет посетить Уругвай.

  • В
    Вадим
    2 марта 2025
    Загадочный Монтевидео
    Спасибо за увлекательную экскурсию!
  • А
    Александр
    13 февраля 2025
    Загадочный Монтевидео
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в апреле 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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