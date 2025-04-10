Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
30 апр в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу
Самое главное в городе за 1 день
Завтра в 08:00
29 апр в 08:30
$300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
Завтра в 08:00
29 апр в 08:00
$400 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККуликов10 апреля 2025В Уругвай мы приплыли на круизном судне MSC 27 марта 2025г.,унас была короткая стоянка в этом порту,но Евгений постарался охватить
- ВВадим2 марта 2025Спасибо за увлекательную экскурсию!
- ААлександр13 февраля 2025Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монтевидео
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в апреле 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 300 до 450. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монтевидео (Уругвай 🇺🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, 7 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Уругвая. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь