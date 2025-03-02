Экскурсии проходящие только летом в Монтевидео

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Монтевидео на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Посетить главные и тайные места уругвайской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Насладиться атмосферой центра столицы и понять культурные особенности Уругвая
Начало: У порта Монтевидео
Сегодня в 10:00
Завтра в 12:00
от $200 за всё до 10 чел.
Красочный Монтевидео
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 9 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$400 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    2 марта 2025
    Загадочный Монтевидео
    Спасибо за увлекательную экскурсию!
  • А
    Александр
    13 февраля 2025
    Загадочный Монтевидео
    Очень понравилось
  • А
    Анна
    10 февраля 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
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    а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!

  • Н
    Настя
    22 января 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Загадочный Монтевидео
    Экскурсия очень понравилась. Даже дождливая и холодная погода не смогла испортить нам впечатление от Монтевидео. Евгением вся наша компания осталась
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    очень довольна. Помимо собственно экскурсии, он порекомендовал нам отличный ресторан и дал нам много интересной и полезной информации. Одназначно рекомендуем Евгения всем кто хочет узнать Уругвай поближе

Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в марте 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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