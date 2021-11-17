«Большое величие» благородной Бухары

Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности

Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности.

Мы прогуляемся по улочкам Старого города и ощутите сказочный средневековый колорит.

Священная, благородная Бухара — такими эпитетами награжден наш город, в этой экскурсии вы поймете почему.

Торговые купола, величественные архитектурные ансамбли Лаби-Хауз и Пои-Калян, крепость Арк и мавзолеи.
«Большое величие» благородной Бухары
«Большое величие» благородной Бухары
«Большое величие» благородной Бухары
«Большое величие» благородной Бухары
«Большое величие» благородной Бухары
«Большое величие» благородной Бухары

Что вы увидите 🤩

  • Ансамбль Лаби-Хауз
  • Минарет Калян
  • Торговые купола
  • Мавзолей Саманидов
  • Чашма Аюб
  • Крепость Арк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Священная благородная Бухара
    Ансамбль Лаби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится чудесный водоем Надир-Беги. Я расскажу, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории. Минарет Калян — один из символов Старого города. Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана. Торговые купола — построенные в XVI веке на перекрестке торговых путей, они по сей день сохраняют свое предназначение. Гуляя под старинными сводами, вы рассмотрите местные ювелирные изделия и головные уборы. А также узнаете, под каким именно куполом можно было обменять валюту.
    Мавзолей Саманидов — шедевр мировой архитектуры, сочетающий две эпохи: ислам и зороастризм. Вы осмотрите искусные узоры, выполненные на стенах мавзолея 9 века, и отметите необычную особенность, благодаря которой в разное время суток постройка выглядит по-разному. Чашма Аюб — мавзолей, история которого объединяет мусульманскую и христианскую веры. Узнаете о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Люди до сих пор верят, что она обладает волшебной силой, и приходят сюда загадать желание. Крепость Арк — вас впечатлит неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с IV века до н. э. Вы узнаете, как она связана с персидским принцем, жившем в IV веке до нашей эры. Кроме знаковых достопримечательностей, посмотрите уникальные памятники вне туристических маршрутов, например, заброшенные мечети, в которых сохранились старинные интерьеры.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Всем желающим можно устроить мастер-классы по приготовлению узбекского плова или по тканью традиционных ковров.

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит?
    • Входные билеты в некоторые объекты — около 10$ за человека
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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