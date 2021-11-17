Что вас ожидает:

Священная благородная Бухара

Ансамбль Лаби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится чудесный водоем Надир-Беги. Я расскажу, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории. Минарет Калян — один из символов Старого города. Возле одного из самых высоких зданий в Бухаре вы узнаете, какую роль, помимо места призыва мусульман на молитву, выполняло это древнее 47-метровое сооружение. А также услышите легенду о знаменитом поклоне Чингисхана. Торговые купола — построенные в XVI веке на перекрестке торговых путей, они по сей день сохраняют свое предназначение. Гуляя под старинными сводами, вы рассмотрите местные ювелирные изделия и головные уборы. А также узнаете, под каким именно куполом можно было обменять валюту.

Мавзолей Саманидов — шедевр мировой архитектуры, сочетающий две эпохи: ислам и зороастризм. Вы осмотрите искусные узоры, выполненные на стенах мавзолея 9 века, и отметите необычную особенность, благодаря которой в разное время суток постройка выглядит по-разному. Чашма Аюб — мавзолей, история которого объединяет мусульманскую и христианскую веры. Узнаете о Святом Аюбе (пророке Иове из Библии) и древнем предании, согласно которому здесь появился источник с целебной водой. Люди до сих пор верят, что она обладает волшебной силой, и приходят сюда загадать желание. Крепость Арк — вас впечатлит неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с IV века до н. э. Вы узнаете, как она связана с персидским принцем, жившем в IV веке до нашей эры. Кроме знаковых достопримечательностей, посмотрите уникальные памятники вне туристических маршрутов, например, заброшенные мечети, в которых сохранились старинные интерьеры.

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