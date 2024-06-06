Мавзолей Чашма-Айюб – экскурсии в Бухаре

Найдено 9 экскурсий в категории «Мавзолей Чашма-Айюб» в Бухаре на русском языке, цены от €65, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Бухара - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9077 за всё до 6 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
97 отзывов
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
68 отзывов
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
77 за всё до 5 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
    читать дальше

    Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Бухара - первое свидание
    Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
    читать дальше

    но все в меру без перегруза. Лариса старалась учесть все наши пожелания, у нас было всего несколько часов в Бухаре, и они были очень интересными, все успели, все посмотрели, и даже успели вкусно перекусить благодаря Ларисе. Очень приятная в общении и профессионал своего дела. Спасибо большое.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
    читать дальше

    и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!

    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре
  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара сквозь столетия
    Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всё было отлично, нам понравилось 😍
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Бухара сквозь столетия
    Замечательный гид Ойбек провел интереснейшую экскурсию по Бухаре для нашей группы. Мы узнали историю города и региона. А еще Ойбек
    читать дальше

    поделился с нами историями из жизни жителей (своими глазами, как человека, который родился и вырос в Бухаре). Обязательно рекомендую гида для всех тех, кому интересно узнать город с разных сторон. В своей следующий приезд обязательно обращусь к Ойбеку еще раз - уверен, что он может поделиться еще многим увлекательным

  • Ш
    Шухрат
    3 июня 2024
    Бухара сквозь столетия
    Огромное спасибо Ойбеку за проведенную экскурсию - было действительно интересно и познавательно. Не ставлю пятерку, чтобы был стимул развиваться и дальше
    читать дальше

    в этой профессии: по ходу экскурсии иногда возникало ощущение, что проговаривается заученный текст (с другой стороны - а как может быть иначе при таком потоке туристов?). Возможно, на меня также повлиял и тот факт, что я сам родом из Узбекистана, и меня удивить местными достопримечательностями и обычаями несколько сложнее. Ойбек - очень хороший экскурсовод, рекомендую его в качестве гида по Бухаре. Он любит свой город, и эту любовь он передает путешественникам.

  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Бухара - первое свидание
    Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
    Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
    читать дальше

    древним городом! Фарида, музейный работник и абсолютный кладезь исторических знаний не только про Бухару, но и про всю Центральную Азию. При этом чистейший грамотный русский язык! Блестяще подобран и блестяще подан материал! Муж-австриец, заинтересовался настолько, что купил книгу про Узбекистан и сказал, что приедем сюда еще обязательно) Советую на тысячу процентов!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Чашма-Айюб»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Волшебная Бухара
  2. Бухара - первое свидание
  3. Древняя и вечно молодая Бухара
  4. Бухара - город-музей
  5. Душевная Бухара
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Мавзолей Чашма-Айюб" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 65 до 125 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 857 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Мавзолей Чашма-Айюб», 857 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам