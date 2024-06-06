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в этой профессии: по ходу экскурсии иногда возникало ощущение, что проговаривается заученный текст (с другой стороны - а как может быть иначе при таком потоке туристов?). Возможно, на меня также повлиял и тот факт, что я сам родом из Узбекистана, и меня удивить местными достопримечательностями и обычаями несколько сложнее. Ойбек - очень хороший экскурсовод, рекомендую его в качестве гида по Бухаре. Он любит свой город, и эту любовь он передает путешественникам.