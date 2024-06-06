1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3.5 часа
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
- ЕЕлена6 июня 2024Спасибо большое Ларисе за прекрасную экскурсию. Лариса с огромной любовью и душой провела нас по своему городу. Информации очень много,
- ООльга4 июня 2024Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
- ЕЕвгения4 июня 2024Были на экскурсии по Бухаре с Ойбеком. Он хороший и интересный рассказчик, видно что любит свой город. Рассказал и показал много необычных и интересных мест
- ННаталья3 июня 2024Всё было отлично, нам понравилось 😍
- ААлександр3 июня 2024Замечательный гид Ойбек провел интереснейшую экскурсию по Бухаре для нашей группы. Мы узнали историю города и региона. А еще Ойбек
- ШШухрат3 июня 2024Огромное спасибо Ойбеку за проведенную экскурсию - было действительно интересно и познавательно. Не ставлю пятерку, чтобы был стимул развиваться и дальше
- JJuli2 июня 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод очень эрудированная и приятная женщина! Мы были с 6-летний дочкой,Лариса старалась везде найти тень, чтобы дочка не перегрелась,так как было очень жарко!)))спасибо большое за всё!!!
- ССветлана29 мая 2024Были в Бухаре первый раз и, проведя день с Фаридой, пожалели, что выделили только один день на знакомство с этим
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мавзолей Чашма-Айюб»
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