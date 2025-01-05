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между прошлым и настоящим. С вами древние легенды оживали под шепот ветра в улочках, а купола медресе стали окнами в душу Востока. Ваша любовь к этому городу, искренность и глубина знаний — как розовый сироп в пахлаве: делают каждый момент слаще и ярче. 💫 Пусть ваши дороги всегда ведут к новым открытиям, а путники, как я, увозят в сердце частичку бухарского солнца, которое вы так щедро дарите! Спасибо Вам за вашу увлекательную экскурсию! И за то что вы с радостью отвечали на все наши вопросы по поводу интересующих нас мест и давали дельные советы!