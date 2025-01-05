Архитектурный ансамбль Пои-Калян – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектурный ансамбль Пои-Калян» в Бухаре на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сказочная Бухара
3 часа
43 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Чор Минор и другие достопримечательности
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает уникальную историю древних времен
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Пешком на родину легенды средневекового Востока в Бухару
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На родину легенды средневекового Востока в Бухару
Увлекательное путешествие по древней Бухаре. Узнайте тайны, традиции и архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века. Полностью пешеходная экскурсия
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$80 за всё до 6 чел.
«Большое величие» благородной Бухары
4 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«Большое величие» благородной Бухары
Прогулка по улочкам Старого города Бухары, где вы почувствуете средневековый колорит и узнаете историю знаменитых достопримечательностей
Начало: Ляби Хауз у памятника Ходжи Насредину
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
1 апр в 08:00
$38 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    NaN марта 2025
    Сказочная Бухара
    🌿 Сара, спасибо за волшебное путешествие сквозь века! Вы превратили камни Бухары в страницы живых историй, а каждый минарет стал мостом
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    между прошлым и настоящим. С вами древние легенды оживали под шепот ветра в улочках, а купола медресе стали окнами в душу Востока. Ваша любовь к этому городу, искренность и глубина знаний — как розовый сироп в пахлаве: делают каждый момент слаще и ярче. 💫 Пусть ваши дороги всегда ведут к новым открытиям, а путники, как я, увозят в сердце частичку бухарского солнца, которое вы так щедро дарите! Спасибо Вам за вашу увлекательную экскурсию! И за то что вы с радостью отвечали на все наши вопросы по поводу интересующих нас мест и давали дельные советы!

  • А
    Александр
    NaN марта 2025
    Сказочная Бухара
    Экскурсия в Бухаре была просто великолепной! Город с богатой историей и уникальной архитектурой. Мы посетили знаменитые медресе Кукельдаш и ансамбль
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    Ляби-Хауз. Были поражены их красотой и величием. Гид была очень знающей и увлечённой, делилась интересными фактами о культуре и традициях Узбекистана. Прогулка по узким улочкам старого города позволила ощутить атмосферу прошлого, а местная кухня оставила незабываемые впечатления – плов, самсы и сладости были на высшем уровне! Спасибо за прекрасное времяпрепровождение. Определённо рекомендую всем, кто хочет погрузиться в уникальную атмосферу Востока! 🌍✨

  • Т
    Татьяна
    5 января 2025
    Пешком на родину легенды средневекового Востока в Бухару
    Удивительно интересная экскурсия с Маликой! Девушка познакомила нас с Бухарой, провела по всем достопримечательностям города, подсказала магазины, где купить местные сувениры и кафе, где вкусно покушать и отдохнуть.
  • Н
    Наталья
    4 января 2025
    Пешком на родину легенды средневекового Востока в Бухару
    Мы увидели основные достопримечательности, услышали интересный рассказ. Гид сделала по нашей просьбе перерыв на посещение центра плова. Спасибо за хорошую экскурсию.
  • D
    Darya
    3 ноября 2024
    Пешком на родину легенды средневекового Востока в Бухару
    Необыкновенная, душевная и очень интересная экскурсия по древней Бухаре! Наш гид Асилбек рассказал много интересных исторических и современных фактов, мы
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    посетили все самые интересные и яркие места. Экскурсия была 5 часов, которые пролетели незаметно за непринужденной беседой и историями! Рекомендую обязательно!!!

  • D
    Darya
    NaN июля 2024
    «Большое величие» благородной Бухары
    Моим гидом был Фирдавс. Гид от бога просто. Увлеченный своим делом и человек своей профессии. Показал мне и как топовые
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    достопримечательности, так и тихие, скрытые от туристов. У меня было забронировано две экскурсии, но вторую у другого гида я отменила, настолько мне понравился Фирдавс как гид. Бухара же в целом произвела самое позитивное впечатление и оправдала даже больше, чем ожидания

  • Л
    Ледовских
    NaN октября 2023
    «Большое величие» благородной Бухары
    Нам понравилось все, и гид тоже объекты, но всегда есть к чему стремиться

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Архитектурный ансамбль Пои-Калян»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в марте 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Архитектурный ансамбль Пои-Калян" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 80. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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