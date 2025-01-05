Мини-группа
до 10 чел.
Чор Минор и другие достопримечательности
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает уникальную историю древних времен
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-хауз
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
На родину легенды средневекового Востока в Бухару
Увлекательное путешествие по древней Бухаре. Узнайте тайны, традиции и архитектурные шедевры, сохранившиеся с 9 века. Полностью пешеходная экскурсия
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$80 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
«Большое величие» благородной Бухары
Прогулка по улочкам Старого города Бухары, где вы почувствуете средневековый колорит и узнаете историю знаменитых достопримечательностей
Начало: Ляби Хауз у памятника Ходжи Насредину
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
1 апр в 08:00
$38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААннаNaN марта 2025🌿 Сара, спасибо за волшебное путешествие сквозь века! Вы превратили камни Бухары в страницы живых историй, а каждый минарет стал мостом
- ААлександрNaN марта 2025Экскурсия в Бухаре была просто великолепной! Город с богатой историей и уникальной архитектурой. Мы посетили знаменитые медресе Кукельдаш и ансамбль
- ТТатьяна5 января 2025Удивительно интересная экскурсия с Маликой! Девушка познакомила нас с Бухарой, провела по всем достопримечательностям города, подсказала магазины, где купить местные сувениры и кафе, где вкусно покушать и отдохнуть.
- ННаталья4 января 2025Мы увидели основные достопримечательности, услышали интересный рассказ. Гид сделала по нашей просьбе перерыв на посещение центра плова. Спасибо за хорошую экскурсию.
- DDarya3 ноября 2024Необыкновенная, душевная и очень интересная экскурсия по древней Бухаре! Наш гид Асилбек рассказал много интересных исторических и современных фактов, мы
- DDaryaNaN июля 2024Моим гидом был Фирдавс. Гид от бога просто. Увлеченный своим делом и человек своей профессии. Показал мне и как топовые
- ЛЛедовскихNaN октября 2023Нам понравилось все, и гид тоже объекты, но всегда есть к чему стремиться
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Архитектурный ансамбль Пои-Калян»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в марте 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Архитектурный ансамбль Пои-Калян" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 80. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Архитектурный ансамбль Пои-Калян», 60 ⭐ отзывов, цены от $24. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май