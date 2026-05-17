Хива встретит вас атмосферой древнего Востока, крепостями и узкими улочками музея под открытым небом Ичан-Кала.
Путешествие проходит на новом скоростном поезде с максимальным комфортом — дорога в одну сторону занимает всего 3 часа 20 минут.
За один день вы познакомитесь с главными достопримечательностями Хивы, попробуете местную кухню и насладитесь уникальной архитектурой города.
Описание экскурсииСамарканд поразит нас своими яркими бездонными куполами, витиеватыми узорами и орнаментами на порталах, что я вам раскрою. Я расскажу как возник город, как из пепла восставал как птица феникс после длительных войн и разрушений, здесь жили величайшие астрономы математики теологи. Мы также погрузимся в мир ремесел, посмотрим как создаются шедевры на ковровой фабрике, раскроем секреты изготовления самаркандской шелковой бумаги, посмотим как выжимают льняное масло и попробуем настоящий плов из этого масла. Экскурсию можно начать в любое время дня, но желательно утром. Что вы увидите:• Регистан.
- Шахи Зинда.
- Сиабский базар.
- Гур Эмир.
- Биби Ханым и ремесленные мастерские.
- Ковровая фабрика.
- Бумажная фабрика.
- Плов центр. Важная информация: Билеты на поезда только в одну сторону включены.
В любой день и в любое время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Питание
Место начала и завершения?
Отель, вокзал, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день и в любое время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты на поезда только в одну сторону включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
