Гастрономические экскурсии Бухары

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Бухаре на русском языке, цены от $35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бухара яркая и неповторимая
Пешая
6 часов
145 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $103 за всё до 12 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
4.5 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
«Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
Бухара: вокруг да около
На машине
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы (по желанию): керамический мастер-класс, дегустация шашлыка и рыбы, традиционная фотосессия — всё вместе порядка 45-50$ с человека»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
Бухара - город ремесленников
На машине
6 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
«Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
2 часа
-
10%
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
«Пообедаете, если захотите, в ресторане традиционной узбекской кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$56$62 за всё до 6 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре и окрестностям
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
«Обед (по желанию) не входит в стоимость»
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.
Бухара на десерт
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером: потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: На улице Бахауддина Накшбанда
«Маршрут насыщенный, но лёгкий — идеальный десерт
Расписание: ежедневно в 18:15
Завтра в 18:15
11 дек в 18:15
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
  • А
    Алексей
    18 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
  • Т
    Татьяна
    11 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
    Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
    Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
  • Е
    Елена
    10 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!
  • А
    Анастасия
    10 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    В ноябре с мужем были в Бухаре, у нас было крайне мало времени, чтобы объять все)) мы приехали в 13
    часов, а вечером уже надо уезжать и мы решили лучше взять экскурсию и не пожалели ни разу, что обратились к Манзуре! Очень приветливая, много знает и рассказывает, провела нас какими-то тайными тропами по самым интересным местам и рассказывала очень интересно, сами бы мы точно не прошли таким путем, получилось сжато и емко!! И порекомендовала где что лучше купить👍🏻 СПАСИБО БОЛЬШОЕ ❤️
    Уже сегодня порекомендовали обратиться к ней своим друзьям)))

  • М
    Марина
    7 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Манзура не только профессионал в своем деле (знание города… его истории и т. д.), но она удивительно чуткий и отзывчивый
    человек: помимо своих обязанностей, она нам также помогла купить билеты от Самарканда до Бухары, несмотря на очень позднее время, за что мы очень ей благодарны. Именно через Манзуру я полюбила Бухару всем сердцем.

  • А
    Анастасия
    6 ноября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Интересная, очень познавательная экскурсия. Посомтрели на еврейский дворик, вышивку, и даже бани. Будущим туристам рекомендуем прислушаться к рекомендация Манзуры по еде - плов на рынке был волшебный, а само место очень колоритное.
  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Очень крутой гид
  • Е
    Евгений
    31 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!
    Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!
  • П
    Полина
    29 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Очень легкая, но при этом интересная и насыщенная экскурсия
    Очень заботливый экскурсовод
  • Л
    Леонид
    29 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные достопримечательности и послушали интересные
    рассказы о них. Все четко, понятно и очень интересно.
    Манзура посоветовала много вкусных мест, которые сами бы не нашли и не посетили бы.
    Однозначно рекомендую, нам очень понравилось!

    Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные
  • е
    елена
    25 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Супер экскурсия!
    Классный микс локаций. Рынок и плов - отдельная 🤍
    Супер экскурсия!
  • М
    Маргарита
    19 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Потрясающий экскурсовод Манзура. Мы остались в восторге. Время прошло незаметно. Приятная, деликатная, интересно рассказывает!
  • Г
    Гульфия
    12 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Нашей небольшой группе посчастливилось побывать на увлекательной экскурсии по Бухаре с Манзурой. Она хороший знакок истории и интересный рассказчик. Мы
    увидели и Медресе, и еврейский квартал, и лавки ремесленников, и даже заглянули на рынок за восточными сладостями. Мы не замечали палящего солнца, поначалу забывали фотографироваться, а по окончании мы поняли, что времени прошло больше, чем заявлено, настолько были увлечены рассказами Манзуры. С особой теплотой теперь будем вспоминать эту прогулку с Манзурой по прекрасной Бухаре

    Нашей небольшой группе посчастливилось побывать на увлекательной экскурсии по Бухаре с Манзурой. Она хороший знакок истории
  • Л
    Лиза
    7 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Манзура подарила нам замечательную прогулку в Бухаре, познакомив нас с ее историей и современностью. Искали именно такого гида, который способен
    заинтересовать и ответить на любые, даже самые дурацкие вопросы. Хочется отметить и длительность прогулки, два часа были оптимальными: мы не устали ходить и были способны вникать во все, что нам рассказывали.

    Благодарим Манзуру от всейнашей семьи!

    Манзура подарила нам замечательную прогулку в Бухаре, познакомив нас с ее историей и современностью. Искали именно
  • Н
    Наталья
    6 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Пешая прогулка по Бухаре получилась очень интересной, не утомительной и суперпознавательной 🙏🙏🙏 Гид Манзура показала нам то, на что сами мы даже не обратили бы внимание. Время прогулки прошло замечательно, совершенно незаметно, как 1 миг))) Рекомендую от души!
    Пешая прогулка по Бухаре получилась очень интересной, не утомительной и суперпознавательной 🙏🙏🙏 Гид Манзура показала нам
  • Е
    Елена
    2 октября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Великолепная прогулка по древнему городу! Очень эрудированная и приятная девушка гид! Грамотно подобран маршрут, не торопясь! Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    25 сентября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Замечательная экскурсия! Быстро, емко и все по делу. А в конце еще и место, где можно вкусно отобедать! Очень рекомендуем!
    Замечательная экскурсия! Быстро, емко и все по делу. А в конце еще и место, где можно вкусно отобедать! Очень рекомендуем!
  • Р
    Роман
    24 сентября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Все прошло отлично, большое спасибо за экскурсию. Манзура отличный экскурсовод, все прошло легко и интересно.
  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Манзура любит свой город и ты чувствуешь это через ее истории! Было здорово пройтись по старым улочкам Бухары, узнать про
    историю бухарских евреев, посетить основные исторические достопримечательности и узнать их историю. Узбекистан такой разный в каждом своем регионе - очень интересная страна, рекомендуем к посещению. Манзура показала нам ремесленников, у которых можно приобрести на память их работы, мы поели вкуснейший плов на рынке Бухары (за всю поездку, самый вкусный плов). Программа немного отличалась от заявленной и чайный дом в старом городе был не так хорош, как нам хотелось, но это мелочи на фоне огромного количества плюсов. Спасибо за экскурсию!

