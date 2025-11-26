читать дальше

часов, а вечером уже надо уезжать и мы решили лучше взять экскурсию и не пожалели ни разу, что обратились к Манзуре! Очень приветливая, много знает и рассказывает, провела нас какими-то тайными тропами по самым интересным местам и рассказывала очень интересно, сами бы мы точно не прошли таким путем, получилось сжато и емко!! И порекомендовала где что лучше купить👍🏻 СПАСИБО БОЛЬШОЕ ❤️

Уже сегодня порекомендовали обратиться к ней своим друзьям)))