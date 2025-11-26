Индивидуальная
до 12 чел.
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $103 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Путешествие по святым местам Бухары откроет вам тайны суфийских комплексов и резиденции последнего эмира. Ощутите дух Средневековья и узбекскую культуру
«Тонкости азиатской жизни: быт и кухня Узбекистана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы (по желанию): керамический мастер-класс, дегустация шашлыка и рыбы, традиционная фотосессия — всё вместе порядка 45-50$ с человека»
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
от $142 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
«Вернувшись из Гиждувана, вы переместитесь в национальный дом, где для вас проведут гастрономический мастер-класс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Увидеть архитектурные ценности древнего города и по желанию попробовать традиционные блюда
«Пообедаете, если захотите, в ресторане традиционной узбекской кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$56
$62 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Путешествие по сказочной Бухаре
Погрузитесь в историю Бухары с потомком эмиров. Узнайте о жизни купцов и эмиров, посетите медресе и суфийские центры. Откройте для себя культуру Узбекистана
Начало: У вашей гостиница
«Обед (по желанию) не входит в стоимость»
12 дек в 09:00
13 дек в 14:00
от $128 за всё до 14 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером: потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: На улице Бахауддина Накшбанда
«Маршрут насыщенный, но лёгкий — идеальный десерт:»
Расписание: ежедневно в 18:15
Завтра в 18:15
11 дек в 18:15
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 ноября 2025Экскурсия понравилась. Манзура была внимательна ко всем нашим пожеланиям. Приятная, умная девушка. Рекомендуем другим путешественникам.
- ААлексей18 ноября 2025Экскурсия понравилась, очень эрудированный гид. По времени два часа, считаю, что это как раз для восприятия информации и не напрягает физически. Спасибо, Манзура!
- ТТатьяна11 ноября 2025Всем советуем! Это была лучшая экскурсия из всех, которые мы брали по Узбекистану.
Очень интересно, бодро и по делу) очень советуем!! Манзура, огромное спасибо!
- ЕЕлена10 ноября 2025Огромное спасибо за прекрасный день и новые знания!
- ААнастасия10 ноября 2025В ноябре с мужем были в Бухаре, у нас было крайне мало времени, чтобы объять все)) мы приехали в 13
- ММарина7 ноября 2025Манзура не только профессионал в своем деле (знание города… его истории и т. д.), но она удивительно чуткий и отзывчивый
- ААнастасия6 ноября 2025Интересная, очень познавательная экскурсия. Посомтрели на еврейский дворик, вышивку, и даже бани. Будущим туристам рекомендуем прислушаться к рекомендация Манзуры по еде - плов на рынке был волшебный, а само место очень колоритное.
- ССергей31 октября 2025Очень крутой гид
- ЕЕвгений31 октября 2025Отличный гид и замечательный город Бухара! Всем советуем!
- ППолина29 октября 2025Очень легкая, но при этом интересная и насыщенная экскурсия
Очень заботливый экскурсовод
- ЛЛеонид29 октября 2025Быстро связались и договорились на удобное для нас время. За 2 часа обошли с Манзурой главные достопримечательности и послушали интересные
- еелена25 октября 2025Супер экскурсия!
Классный микс локаций. Рынок и плов - отдельная 🤍
- ММаргарита19 октября 2025Потрясающий экскурсовод Манзура. Мы остались в восторге. Время прошло незаметно. Приятная, деликатная, интересно рассказывает!
- ГГульфия12 октября 2025Нашей небольшой группе посчастливилось побывать на увлекательной экскурсии по Бухаре с Манзурой. Она хороший знакок истории и интересный рассказчик. Мы
- ЛЛиза7 октября 2025Манзура подарила нам замечательную прогулку в Бухаре, познакомив нас с ее историей и современностью. Искали именно такого гида, который способен
- ННаталья6 октября 2025Пешая прогулка по Бухаре получилась очень интересной, не утомительной и суперпознавательной 🙏🙏🙏 Гид Манзура показала нам то, на что сами мы даже не обратили бы внимание. Время прогулки прошло замечательно, совершенно незаметно, как 1 миг))) Рекомендую от души!
- ЕЕлена2 октября 2025Великолепная прогулка по древнему городу! Очень эрудированная и приятная девушка гид! Грамотно подобран маршрут, не торопясь! Спасибо большое!
- ААнастасия25 сентября 2025Замечательная экскурсия! Быстро, емко и все по делу. А в конце еще и место, где можно вкусно отобедать! Очень рекомендуем!
- РРоман24 сентября 2025Все прошло отлично, большое спасибо за экскурсию. Манзура отличный экскурсовод, все прошло легко и интересно.
- ААнна22 сентября 2025Манзура любит свой город и ты чувствуешь это через ее истории! Было здорово пройтись по старым улочкам Бухары, узнать про
