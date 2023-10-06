Бухара: по следам Авиценны

Пройтись по местам, где жил и работал великий учёный арабского мира

5
3 отзыва
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Абу Али ибн Сина, или Авиценна, как его называли на Западе, — безусловно, самый известный житель Бухары за её 2500-летнюю историю. Приглашаю вас погрузиться в атмосферу города конца 10 века.

Мы пройдёмся по улицам, где ступала нога знаменитого философа, взглянем на здание, которое он видел своими глазами, насладимся ароматами чудодейственных лекарственных трав.
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
Бухара: по следам Авиценны
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Описание

Что вас ожидает

Семейная усыпальница династии Саманидов, правившей при жизни Авиценны. Мы посетим единственное сохранившееся в Средней Азии здание, которое известный философ видел своими глазами.
Бухарский рынок. Пройдёмся по рядам, где продаются специи, приправы и целебные травы. Подобными пользовался Ибн Сина для приготовления лекарств.
Мавзолей, построенный на источнике целебной воды, из которого наверняка утолял жажду сам великий врачеватель. Поговорим, как лечебные источники использовались для нужд медицины во времена Авиценны.
Площадь Регистан и крепость Арк. Вы услышите рассказ, как в этой крепости Авиценна вылечил бухарского правителя и получил доступ к одной из самых богатых библиотек мира. Благодаря этому он и сложился как учёный-энциклопедист.
Площадь Пои Калон. Это одна из главных визитных карточек Бухары. Посетим мечеть Калон и насладимся величием самого высокого бухарского минарета, построенного через 90 лет после смерти великого мыслителя.
Торговые купола. Пройдём по местам, где в своё время Авиценна покупал книги, из которых и черпал знания.
Площадь Ляби-хауз. Поговорим не только о зданиях, построенных здесь, но и о русском враче-паразитологе Леониде Исаеве, который, как и Авиценна, спас Бухару от инфекционных заболеваний.

Организационные детали

Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет в мавзолей Саманидов — 10000 сумов
  • Билет в крепость Арк — 40000 сумов
  • Билет в мечеть Калон — 5000 сумов
  • Трансфер от отеля до начальной точки маршрута — около 10000 сумов

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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Ольга
6 окт 2023
Очень приятный гид. Очень комфортно с ней гулять по городу. Интересная и содержательная подача информации. Очень рекомендую.
Н
3 окт 2023
Экскурсия великолепна. Наталья покорила наши сердца. Очень интересно рассказывала, узнали очень много нового.
Прекрасный гид, отличный рассказчик. Скромная, деликатная.

Спасибо! Гида рекомендуем однозначно!
Елена
25 сен 2023
Наталья - не просто прекрасный профессиональный гид, но и очень хороший человек! Без малого пять часов мы были окутаны ее заботой и вниманием, и именно благодаря ей почувствовали себя в Бухаре, как дома. Грамотно составленный маршрут позволил без спешки, н при этом в хорошем темпе обойти основные достопримечательности. Наталья - хороший рассказчик, не перегружает информацией, которую потом все равно забудешь, но на все возникающие вопросы у нее есть ответ. В итоге получилось так, что встретили днем незнакомого человека, а вечером расстались уже друзьями.))) Экскурсию- рекомендую!

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