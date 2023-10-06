Абу Али ибн Сина, или Авиценна, как его называли на Западе, — безусловно, самый известный житель Бухары за её 2500-летнюю историю. Приглашаю вас погрузиться в атмосферу города конца 10 века. Мы пройдёмся по улицам, где ступала нога знаменитого философа, взглянем на здание, которое он видел своими глазами, насладимся ароматами чудодейственных лекарственных трав.

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Описание

Что вас ожидает

Семейная усыпальница династии Саманидов, правившей при жизни Авиценны. Мы посетим единственное сохранившееся в Средней Азии здание, которое известный философ видел своими глазами.

Бухарский рынок. Пройдёмся по рядам, где продаются специи, приправы и целебные травы. Подобными пользовался Ибн Сина для приготовления лекарств.

Мавзолей, построенный на источнике целебной воды, из которого наверняка утолял жажду сам великий врачеватель. Поговорим, как лечебные источники использовались для нужд медицины во времена Авиценны.

Площадь Регистан и крепость Арк. Вы услышите рассказ, как в этой крепости Авиценна вылечил бухарского правителя и получил доступ к одной из самых богатых библиотек мира. Благодаря этому он и сложился как учёный-энциклопедист.

Площадь Пои Калон. Это одна из главных визитных карточек Бухары. Посетим мечеть Калон и насладимся величием самого высокого бухарского минарета, построенного через 90 лет после смерти великого мыслителя.

Торговые купола. Пройдём по местам, где в своё время Авиценна покупал книги, из которых и черпал знания.

Площадь Ляби-хауз. Поговорим не только о зданиях, построенных здесь, но и о русском враче-паразитологе Леониде Исаеве, который, как и Авиценна, спас Бухару от инфекционных заболеваний.

Организационные детали

Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.

Дополнительно оплачиваются: