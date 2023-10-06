Пройтись по местам, где жил и работал великий учёный арабского мира
Мы пройдёмся по улицам, где ступала нога знаменитого философа, взглянем на здание, которое он видел своими глазами, насладимся ароматами чудодейственных лекарственных трав.
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Описание
Что вас ожидает
Семейная усыпальница династии Саманидов, правившей при жизни Авиценны. Мы посетим единственное сохранившееся в Средней Азии здание, которое известный философ видел своими глазами.
Бухарский рынок. Пройдёмся по рядам, где продаются специи, приправы и целебные травы. Подобными пользовался Ибн Сина для приготовления лекарств.
Мавзолей, построенный на источнике целебной воды, из которого наверняка утолял жажду сам великий врачеватель. Поговорим, как лечебные источники использовались для нужд медицины во времена Авиценны.
Площадь Регистан и крепость Арк. Вы услышите рассказ, как в этой крепости Авиценна вылечил бухарского правителя и получил доступ к одной из самых богатых библиотек мира. Благодаря этому он и сложился как учёный-энциклопедист.
Площадь Пои Калон. Это одна из главных визитных карточек Бухары. Посетим мечеть Калон и насладимся величием самого высокого бухарского минарета, построенного через 90 лет после смерти великого мыслителя.
Торговые купола. Пройдём по местам, где в своё время Авиценна покупал книги, из которых и черпал знания.
Площадь Ляби-хауз. Поговорим не только о зданиях, построенных здесь, но и о русском враче-паразитологе Леониде Исаеве, который, как и Авиценна, спас Бухару от инфекционных заболеваний.
Организационные детали
Рекомендую экскурсию для взрослых и детей от 10 лет.
Дополнительно оплачиваются:
- Билет в мавзолей Саманидов — 10000 сумов
- Билет в крепость Арк — 40000 сумов
- Билет в мечеть Калон — 5000 сумов
- Трансфер от отеля до начальной точки маршрута — около 10000 сумов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Прекрасный гид, отличный рассказчик. Скромная, деликатная.
Спасибо! Гида рекомендуем однозначно!