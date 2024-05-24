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откроет перед вами купола менял-ростовщиков, продавцов головных уборов и ювелиров. Комплекс Кош-медресе, состоящий из двух учебных заведений 15 и 17 веков, удивит своей архитектурой. Ансамбль Пои-Калян, включающий минарет 12 века, мечеть и медресе, впечатлит своим масштабом. Крепость Арк, неприступная обитель правителей Бухары, раскроет свои тайны и легенды.



Мавзолей Саманидов, построенный из жжёного кирпича в 9 веке, завершит ваше путешествие по историческому сердцу Бухары. Групповая экскурсия пешая, что позволит полностью погрузиться в атмосферу древнего города