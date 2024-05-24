Путешествие по старому городу Бухара начинается у памятника Ходжи Насреддина, известного своей находчивостью и мудростью.
Групповая экскурсия включает посещение ансамбля Ляби-Хауз, где вы узнаете об истории водоёма Надир-Беги.
Прогулка по торговым куполам
Групповая экскурсия включает посещение ансамбля Ляби-Хауз, где вы узнаете об истории водоёма Надир-Беги.
Прогулка по торговым куполам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность познакомиться с историей Бухары
- 🏛️ Посещение знаковых архитектурных памятников
- 🕌 Погружение в атмосферу восточной сказки
- 📜 Узнать легенды и мифы древнего города
- 👣 Пешая прогулка по историческим местам
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Торговые купола
- Комплекс Кош-медресе
- Пои-Калян
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Торговые купола
- Комплекс Кош-медресе
- Пои-Калян
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
Описание экскурсии
В историческом сердце Бухары, приглашаем в гости к Ходже Насреддину – легендарному мудрецу, философу и шутнику. Отсюда начнется наше волшебное путешествие по сказочной Бухаре 1001 ночи. Наш маршрут • Ансамбль Ляби-Хауз — одна из основных площадей древнего города, в центре которой находится водоём Надир-Беги. Мы расскажем, как менялось отношение к этому архитектурному комплексу на протяжении истории.
- Торговые купола. Вы увидите купола менял-ростовщиков, продавцов головных уборов и ювелиров. Рассмотрите каменные своды и сохранившиеся мозаики.
- Комплекс Кош-медресе, состоящий из двух учебных заведений 15 и 17 веков. Мы расскажем, в чём особенности их архитектуры и почему Кош-медресе — выдающееся произведение центральноазиатского зодчества.
- Пои-Калян — старинный ансамбль, состоящий из минарета 12 века, одной из крупнейших в Центральной Азии мечети и медресе.
- Крепость Арк — неприступная обитель всех правителей Бухары, начиная с 4 века до н. э. Вы услышите историю и легенды этого внутреннего города.
- Мавзолей Саманидов — изумительный по красоте монумент, построенный из жжёного кирпича в 9 веке. Важная информация: Экскурсия пешая групповая.
Каждый день в 09 00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Торговые купола
- Комплекс Кош-медресе
- Пои-Калян
- Крепость Арк
- Мавзолей Саманидов
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комплекс Ляби Хауз у памятника Ходжи Насреддина
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09 00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешая по старому городу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 мая 2024
А
Андрей
16 мая 2024
Экскурсию по красивейшей Бухаре провела чудесный экскурсовод Гуля, которая живо и интересно рассказала об истории города и основных архитектурных памятниках центра города. Экскурсия очень понравилась, жаль только, что мало времени!
Б
Белинда
20 апр 2024
Была экскурсия с Гулей. Очень интересно рассказывает историю города. Рекомендую
М
Мила
9 апр 2024
Увидели все самые важные достопримечательности Самарканда. Гид отработал на все 100%.
А
Александр
24 мар 2024
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