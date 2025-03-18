Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, исследуя её извилистые улочки и кварталы. Узнайте, как устроены бухарские дома, и почему в них не жарко. Откройте для себя историю местного революционера и почувствуйте

настоящий дух города. Прогулка начнётся и завершится на двух популярных площадях, где вы увидите памятник Ходже Насреддину и величественную площадь Пои-Калян. Узнайте о жизни в старом городе и его связи с прошлым. Не упустите шанс посетить дом-музей Файзуллы Ходжаева и насладиться красотой медресе Гозиён

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Описание экскурсии

Наш маршрут проходит по узким улочкам, но начнётся и закончится он на двух самых популярных площадях города.

Вы увидите:

Оживлённую площадь Ляби-хауз с памятником Ходже Насреддину

с памятником Ходже Насреддину Более 20 бухарских кварталов , где жили не только бухарцы, но и евреи, персы, арабы разных профессий

, где жили не только бухарцы, но и евреи, персы, арабы разных профессий Множество маленьких квартальных мечетей (действующих по сей день и заброшенных)

(действующих по сей день и заброшенных) Небольшие медресе , затерянные среди узких улочек и тупичков

, затерянные среди узких улочек и тупичков Потрясающие резные двери старых бухарских домов

старых бухарских домов Богато украшенный дом-музей Файзуллы Ходжаева — сына богатого торговца, который стал одним из руководителей региона в 20 веке

— сына богатого торговца, который стал одним из руководителей региона в 20 веке Медресе Гозиён — памятник архитектуры и наследие ЮНЕСКО

— памятник архитектуры и наследие ЮНЕСКО Квартал Ходжа Зайниддин — один из старейших архитектурных ансамблей такого типа в городе

— один из старейших архитектурных ансамблей такого типа в городе Заброшенный водоём , где я постараюсь воссоздать атмосферу 16 века

, где я постараюсь воссоздать атмосферу 16 века Действующую баню Кунжак , построенную в 16 веке

, построенную в 16 веке Величественную площадь Пои-Калян (но с непривычного ракурса)

Вы узнаете об управлении кварталом, о том, какие отношения были между соседями и какую роль в этом играл старейшина. Поговорим о современной жизни в старом городе и её связи с жизнью предыдущих столетий.

Организационные детали