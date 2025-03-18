Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, исследуя её извилистые улочки и кварталы. Узнайте, как устроены бухарские дома, и почему в них не жарко. Откройте для себя историю местного революционера и почувствуйте
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические кварталы
- 🕌 Древние мечети и медресе
- 🏠 Аутентичные бухарские дома
- 🗺️ Погружение в атмосферу 16 века
- 📚 Интересные исторические факты
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Площадь Ляби-хауз
- Медресе Гозиён
- Дом-музей Файзуллы Ходжаева
- Площадь Пои-Калян
- Баня Кунжак
Описание экскурсии
Наш маршрут проходит по узким улочкам, но начнётся и закончится он на двух самых популярных площадях города.
Вы увидите:
- Оживлённую площадь Ляби-хауз с памятником Ходже Насреддину
- Более 20 бухарских кварталов, где жили не только бухарцы, но и евреи, персы, арабы разных профессий
- Множество маленьких квартальных мечетей (действующих по сей день и заброшенных)
- Небольшие медресе, затерянные среди узких улочек и тупичков
- Потрясающие резные двери старых бухарских домов
- Богато украшенный дом-музей Файзуллы Ходжаева — сына богатого торговца, который стал одним из руководителей региона в 20 веке
- Медресе Гозиён — памятник архитектуры и наследие ЮНЕСКО
- Квартал Ходжа Зайниддин — один из старейших архитектурных ансамблей такого типа в городе
- Заброшенный водоём, где я постараюсь воссоздать атмосферу 16 века
- Действующую баню Кунжак, построенную в 16 веке
- Величественную площадь Пои-Калян (но с непривычного ракурса)
Вы узнаете об управлении кварталом, о том, какие отношения были между соседями и какую роль в этом играл старейшина. Поговорим о современной жизни в старом городе и её связи с жизнью предыдущих столетий.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается посещение дома музея Файзуллы Ходжаева — 30 000 сум
- По возможности осмотрим синагогу или один из еврейских домов (если будут открыты)
- Мы посетим жилые и нетуристические кварталы, поэтому одежда должна быть не сильно откровенной
- Рекомендую эту экскурсию для детей старше 10 лет
ежедневно в 10:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$30
|Дети до 12 лет
|$10
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ляби-хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армен — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 1024 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Армен, я родился и всю жизнь прожил в Бухаре. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.Задать вопрос
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