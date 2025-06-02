Экскурсия по Бухаре предлагает уникальную возможность исследовать сердце Великого шёлкового пути.
Участники смогут увидеть такие знаковые места, как ансамбль Ляби-Хауз с его живописным водоёмом, медресе Кукельдаш, символ города - минарет Калян,
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть исторические памятники
- 📚 Узнать о культуре и традициях
- 🍽️ Попробовать узбекскую кухню
- 🛍️ Посетить старинные рынки
- 🏰 Исследовать древние крепости
Что можно увидеть
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Медресе Кукельдаш
- Минарет Калян
- Цитадель Арк
- Мавзолей Исмаила Самани
Описание экскурсии
- Ансамбль Ляби-Хауз — сердце Бухары с живописным водоёмом и историческими зданиями
- Медресе Кукельдаш — школа 16 века, одно из крупнейших учебных заведений Центральной Азии
- Медресе и ханака Диван-Беги — архитектурный ансамбль, связанный с великим визирем Нодиром Диван-Беги
- Минарет Калян (47 м) — символ города, поражающий величием и элегантностью
- Мечеть Калян — одна из крупнейших мечетей Средней Азии, вмещающая до 12 000 человек
- Медресе Мири Араб — знаменитая духовная школа, действующая до сих пор
Мы сделаем перерыв на обед в ресторане с традиционной узбекской кухней, а затем продолжим экскурсию. Во второй части программы вас ждут:
- Цитадель Арк — древняя крепость с историей, корнями уходящей во 2 век до нашей эры
- Мечеть Боло-хауз с деревянным айваном
- Купольные торговые здания — крытые базары с ремесленными изделиями и сувенирами
- Мавзолей Исмаила Самани — архитектурный шедевр 9–10 веков, один из старейших в Центральной Азии
- Святой источник Чашма-Айюб — легендарное место с источником, связывающим Бухару с пророком Айюбом
Вы узнаете:
- Какие тайны прошлого хранят мечети и медресе
- Как бухарские эмиры влияли на культуру и архитектуру города
- Какую роль играла Бухара на Великом шёлковом пути
- Где по сей день сохранились ремесленные традиции
- И многое другое
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — $10
- Крепость Арк — $5
- Мечеть Калян — $2
- Ханака — $2
- Медресе Диван-Беги — $2
- Медресе Кукульдаш — $2
- Мавзолей Саманидов — $2
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Бухаре
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
2 июн 2025
Отличный гид, достойная организация! рекомендую
М
Мария
23 мая 2025
Влюбилась в Бухару!! Как в сказке про Аладдина побывала!!! Экскурсовод (не помню имя уже) - женщина в возрасте, коренная жительница Бухары, великолепно владеющая русским языком! Рассказывала все очень интересно и
О
Ольга
25 апр 2025
На этой экскурсии присоединяют к группе, которая едет туром от организатора, и в этот день смотрит Бухару. У нас было 7 человек, из них 5 в туре и трое, включая
Входит в следующие категории Бухары
