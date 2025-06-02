Мои заказы

О Бухаре - в деталях

Погрузитесь в атмосферу Бухары, прогуливаясь по её историческим улочкам и изучая величественные памятники архитектуры
Экскурсия по Бухаре предлагает уникальную возможность исследовать сердце Великого шёлкового пути.

Участники смогут увидеть такие знаковые места, как ансамбль Ляби-Хауз с его живописным водоёмом, медресе Кукельдаш, символ города - минарет Калян,
а также древнюю цитадель Арк.

Путешествие по Бухаре раскрывает её богатую историю, связанную с бухарскими эмирами и ремесленными традициями. Участники узнают о значении города на Великом шёлковом пути и насладятся узбекской кухней

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть исторические памятники
  • 📚 Узнать о культуре и традициях
  • 🍽️ Попробовать узбекскую кухню
  • 🛍️ Посетить старинные рынки
  • 🏰 Исследовать древние крепости
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Медресе Кукельдаш
  • Минарет Калян
  • Цитадель Арк
  • Мавзолей Исмаила Самани

Описание экскурсии

  • Ансамбль Ляби-Хауз — сердце Бухары с живописным водоёмом и историческими зданиями
  • Медресе Кукельдаш — школа 16 века, одно из крупнейших учебных заведений Центральной Азии
  • Медресе и ханака Диван-Беги — архитектурный ансамбль, связанный с великим визирем Нодиром Диван-Беги
  • Минарет Калян (47 м) — символ города, поражающий величием и элегантностью
  • Мечеть Калян — одна из крупнейших мечетей Средней Азии, вмещающая до 12 000 человек
  • Медресе Мири Араб — знаменитая духовная школа, действующая до сих пор

Мы сделаем перерыв на обед в ресторане с традиционной узбекской кухней, а затем продолжим экскурсию. Во второй части программы вас ждут:

  • Цитадель Арк — древняя крепость с историей, корнями уходящей во 2 век до нашей эры
  • Мечеть Боло-хауз с деревянным айваном
  • Купольные торговые здания — крытые базары с ремесленными изделиями и сувенирами
  • Мавзолей Исмаила Самани — архитектурный шедевр 9–10 веков, один из старейших в Центральной Азии
  • Святой источник Чашма-Айюб — легендарное место с источником, связывающим Бухару с пророком Айюбом

Вы узнаете:

  • Какие тайны прошлого хранят мечети и медресе
  • Как бухарские эмиры влияли на культуру и архитектуру города
  • Какую роль играла Бухара на Великом шёлковом пути
  • Где по сей день сохранились ремесленные традиции
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 7 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — $10
  • Крепость Арк — $5
  • Мечеть Калян — $2
  • Ханака — $2
  • Медресе Диван-Беги — $2
  • Медресе Кукульдаш — $2
  • Мавзолей Саманидов — $2

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ансамбля Ляби-Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Бухаре
Провёл экскурсии для 54 туристов
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствуем тебя в солнечном Узбекистане! Меня зовут Дмитрий, я являюсь руководителем сертифицированной туристической компании в Узбекистане. Мы работаем с 2006 года. Пишите за подробной информацией, вас ждёт приятный сюрприз в честь знакомства!
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
Евгения
2 июн 2025
Отличный гид, достойная организация! рекомендую
М
Мария
23 мая 2025
Влюбилась в Бухару!! Как в сказке про Аладдина побывала!!! Экскурсовод (не помню имя уже) - женщина в возрасте, коренная жительница Бухары, великолепно владеющая русским языком! Рассказывала все очень интересно и
живо. Ну там наверное и не возможно провести экскурсию так, что б не понравилось - город ну ооооочень красивый!!!!
Также очень понравился ресторанчик, в котором был обед. Всё очень вкусное, свежее, восточное)
Я в восторге от Бухары!

О
Ольга
25 апр 2025
На этой экскурсии присоединяют к группе, которая едет туром от организатора, и в этот день смотрит Бухару. У нас было 7 человек, из них 5 в туре и трое, включая
меня, присоединенных индивидуалов. Начало в 10 часов, потом примерно в половине второго обед в ресторане Joy. В ресторан этот попасть трудно без записи. Но лично мне там не понравилось. Сначала никак не могли определиться с количеством человек, потом всё очень долго несли, часа полтора там просидели, если не больше. Групп и народу, соответственно, невероятное количество, официанты зашиваются. Еда средняя (может вечером лучше, не знаю).
Гид хорошая, но уставшая. Я так поняла, она всегда ведет группы именно в Бухаре. Магазинчики, конечно, были по маршруту, куда без них. Прошли только туристические объекты, лично мне не хватило прогулки по старым улочкам Бухары. В общем, для себя я на будущее такие варианты исключила, хотя любопытно было пообщаться с группой в туре.

Входит в следующие категории Бухары

