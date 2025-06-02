читать дальше

меня, присоединенных индивидуалов. Начало в 10 часов, потом примерно в половине второго обед в ресторане Joy. В ресторан этот попасть трудно без записи. Но лично мне там не понравилось. Сначала никак не могли определиться с количеством человек, потом всё очень долго несли, часа полтора там просидели, если не больше. Групп и народу, соответственно, невероятное количество, официанты зашиваются. Еда средняя (может вечером лучше, не знаю).

Гид хорошая, но уставшая. Я так поняла, она всегда ведет группы именно в Бухаре. Магазинчики, конечно, были по маршруту, куда без них. Прошли только туристические объекты, лично мне не хватило прогулки по старым улочкам Бухары. В общем, для себя я на будущее такие варианты исключила, хотя любопытно было пообщаться с группой в туре.