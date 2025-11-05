Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Пешая экскурсия по Бухаре - это шанс познакомиться с городом, который когда-то был важным пунктом на Великом Шелковом пути. Участники смогут узнать о наследии династий, торговле и современной жизни. Экскурсия читать дальше
включает посещение мечетей и медресе, где можно узнать об архитектуре Узбекистана.
Гости увидят базары, где когда-то кипела торговля, и уникальные памятники вне туристических маршрутов. Это путешествие позволит лучше понять культуру Средней Азии
5 причин купить этот мастер-класс
🕌 Уникальные памятники
📚 Интересные факты
🎨 Восточная архитектура
📸 Эффектные фотографии
🧑🤝🧑 Знакомство с культурой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшей загруженностью. Зимой тоже можно насладиться экскурсиями, хотя некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историческая часть Бухары
Мечети
Медресе
Базары
Описание мастер-класса
Бухара: Древний Город с Современным Духом
Бухара — это удивительный город в Узбекистане, обладающий богатой историей и культурой. Он считается одним из самых древних населенных пунктов Центральной Азии и ежегодно привлекает тысячи туристов со всего света. В разные эпохи здесь проходили караваны Великого Шелкового пути.
Историческое Наследие
Историческая часть Бухары включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает её уникальное значение. Город сохранил множество архитектурных памятников и традиций разных династий.
Современная Жизнь Бухары
Сегодня Бухара — это динамично развивающийся город с населением более 300 тысяч человек. Местные жители заняты в различных сферах, включая:
торговлю
производство
образование
Кухня и Традиции
Одной из особенностей Бухары является богатая кухня и яркие традиции. Вы сможете насладиться аутентичными блюдами, такими как плов и самса, и узнать о секретах их приготовления. Я также провожу мастер-классы, где вы сможете освоить искусство создания узбекского плова или лепешек в тандыре.
Архитектура и Культура
Мечети и медресе являются важной частью местной архитектуры. Я расскажу вам об особенностях их строения и философии, которая лежит в основе восточного зодчества. Прогуливаясь по городским улицам, вы увидите:
колоритные базары
торговые лавки
спокойные уголки с заброшенными мечетями
Необычные Памятники
Помимо известных достопримечательностей, в Бухаре есть уникальные памятники вне туристических маршрутов. Например, заброшенные мечети с сохранившимися старинными интерьерами могут поразить вас своей красотой и тайной.
Погружение в Культуру
Бухара — это не просто город, это живой музей под открытым небом! Здесь вы сможете лучше понять культуру Узбекистана и Средней Азии, восхититься богатством памятников и традициями жителей. Добро пожаловать в Бухару!
Ежедневно, начало утренней экскурсии в 9:00, начало вечерней — c 14:00 до 17:00 (в зависимости от погоды, в жаркое время года лучше начинать позднее).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Торговые купола XVI в Великого шелкового пути
Крытые базары: Ток-и Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Телпакфурушон
Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)
Медрессе Улугбек XIV в
Медрессе Абдулазизхана XVII в
Медрессе Мири Араб XVI в
Медресе Чор-минор
Ансамбль «Ляби Хауз» XV в
Ансамбль «Пойи Калон» XV в
Мечеть Магоки Аттор XI в
Мечеть Боло-хауз
Мавзолей Саманидов Х в
Мавзолей Чашма-Аюб (Колодец Иова)
Что включено
Услуги гида.
Что не входит в цену
Входные билеты (около 7$ за человека).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ансамбль Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало утренней экскурсии в 9:00, начало вечерней — c 14:00 до 17:00 (в зависимости от погоды, в жаркое время года лучше начинать позднее).
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Всем желающим я также могу устроить мастер-класс по приготовлению узбекского плова
Самсы или лепешки в тандыре
А также арт-терапию в стиле восточной миниатюры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
A
Alexandr
5 ноя 2025
Хотели бы от всей души поблагодарить нашего экскурсовода, с удивительно красивым имени Дильрабо. Она великолепный рассказчик, без занудства преподнесла интересный исторический материал, время прошло незаметно. Желаем ей успехов и однозначно рекомендуем
В
Вера
5 ноя 2025
Были на экскурсии семьей. Место встречи - на Ляби Хауз у памятника Ходже Насреддину. Понравился размеренный темп, хороший русский язык гида, много бытовых подробностей (например, устройство детской люльки кочевников). Т. читать дальше
к. экскурсию мы взяли на второй день пребывания в Бухаре и успели многое увидеть самостоятельно, программу чуть изменили. Также посетили Международную биеннале современного искусства и колоритный рынок. Спасибо нашему очаровательному экскурсоводу!