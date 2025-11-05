Мои заказы

Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)

Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Пешая экскурсия по Бухаре - это шанс познакомиться с городом, который когда-то был важным пунктом на Великом Шелковом пути. Участники смогут узнать о наследии династий, торговле и современной жизни. Экскурсия
читать дальше

включает посещение мечетей и медресе, где можно узнать об архитектуре Узбекистана.

Гости увидят базары, где когда-то кипела торговля, и уникальные памятники вне туристических маршрутов. Это путешествие позволит лучше понять культуру Средней Азии

5
3 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🕌 Уникальные памятники
  • 📚 Интересные факты
  • 🎨 Восточная архитектура
  • 📸 Эффектные фотографии
  • 🧑‍🤝‍🧑 Знакомство с культурой

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бухары - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это компенсируется меньшей загруженностью. Зимой тоже можно насладиться экскурсиями, хотя некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)

Что можно увидеть

  • Историческая часть Бухары
  • Мечети
  • Медресе
  • Базары

Описание мастер-класса

Бухара: Древний Город с Современным Духом

Бухара — это удивительный город в Узбекистане, обладающий богатой историей и культурой. Он считается одним из самых древних населенных пунктов Центральной Азии и ежегодно привлекает тысячи туристов со всего света. В разные эпохи здесь проходили караваны Великого Шелкового пути.

Историческое Наследие

Историческая часть Бухары включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает её уникальное значение. Город сохранил множество архитектурных памятников и традиций разных династий.

Современная Жизнь Бухары

Сегодня Бухара — это динамично развивающийся город с населением более 300 тысяч человек. Местные жители заняты в различных сферах, включая:

  • торговлю
  • производство
  • образование

Кухня и Традиции

Одной из особенностей Бухары является богатая кухня и яркие традиции. Вы сможете насладиться аутентичными блюдами, такими как плов и самса, и узнать о секретах их приготовления. Я также провожу мастер-классы, где вы сможете освоить искусство создания узбекского плова или лепешек в тандыре.

Архитектура и Культура

Мечети и медресе являются важной частью местной архитектуры. Я расскажу вам об особенностях их строения и философии, которая лежит в основе восточного зодчества. Прогуливаясь по городским улицам, вы увидите:

  • колоритные базары
  • торговые лавки
  • спокойные уголки с заброшенными мечетями

Необычные Памятники

Помимо известных достопримечательностей, в Бухаре есть уникальные памятники вне туристических маршрутов. Например, заброшенные мечети с сохранившимися старинными интерьерами могут поразить вас своей красотой и тайной.

Погружение в Культуру

Бухара — это не просто город, это живой музей под открытым небом! Здесь вы сможете лучше понять культуру Узбекистана и Средней Азии, восхититься богатством памятников и традициями жителей. Добро пожаловать в Бухару!

Ежедневно, начало утренней экскурсии в 9:00, начало вечерней — c 14:00 до 17:00 (в зависимости от погоды, в жаркое время года лучше начинать позднее).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Торговые купола XVI в Великого шелкового пути
  • Крытые базары: Ток-и Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Телпакфурушон
  • Зимний дворец Эмира Бухарского (Арк)
  • Медрессе Улугбек XIV в
  • Медрессе Абдулазизхана XVII в
  • Медрессе Мири Араб XVI в
  • Медресе Чор-минор
  • Ансамбль «Ляби Хауз» XV в
  • Ансамбль «Пойи Калон» XV в
  • Мечеть Магоки Аттор XI в
  • Мечеть Боло-хауз
  • Мавзолей Саманидов Х в
  • Мавзолей Чашма-Аюб (Колодец Иова)
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты (около 7$ за человека).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ансамбль Ляби Хауз
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало утренней экскурсии в 9:00, начало вечерней — c 14:00 до 17:00 (в зависимости от погоды, в жаркое время года лучше начинать позднее).
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Всем желающим я также могу устроить мастер-класс по приготовлению узбекского плова
  • Самсы или лепешки в тандыре
  • А также арт-терапию в стиле восточной миниатюры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
A
Alexandr
5 ноя 2025
Хотели бы от всей души поблагодарить нашего экскурсовода, с удивительно красивым имени Дильрабо. Она великолепный рассказчик, без занудства преподнесла интересный исторический материал, время прошло незаметно. Желаем ей успехов и однозначно рекомендуем
В
Вера
5 ноя 2025
Были на экскурсии семьей. Место встречи - на Ляби Хауз у памятника Ходже Насреддину. Понравился размеренный темп, хороший русский язык гида, много бытовых подробностей (например, устройство детской люльки кочевников). Т.
читать дальше

к. экскурсию мы взяли на второй день пребывания в Бухаре и успели многое увидеть самостоятельно, программу чуть изменили. Также посетили Международную биеннале современного искусства и колоритный рынок. Спасибо нашему очаровательному экскурсоводу!

В
Василий
14 окт 2025

Входит в следующие категории Бухары

Похожие экскурсии из Бухары

Легенды и тайны Востока - обзорная экскурсия по Бухаре
Пешая
4.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:00
от $65 за всё до 10 чел.
Сказочная Бухара
Пешая
4 часа
152 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Пешая
3.5 часа
-
19%
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Бухары: обзорная прогулка
Познакомиться с городом-музеем и влюбиться в него за 4 часа
23 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
$58$72 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бухаре