Дворец Эмира Бухарского – экскурсии в Бухаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворец Эмира Бухарского» в Бухаре на русском языке, цены от $65, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, март и апрель 2026 г.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
29 янв в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Знакомство с Бухарой
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре и трансфер в Самарканд
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: По договоренности
$380$400 за всё до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandr
    5 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
    Хотели бы от всей души поблагодарить нашего экскурсовода, с удивительно красивым имени Дильрабо. Она великолепный рассказчик, без занудства преподнесла интересный исторический материал, время прошло незаметно. Желаем ей успехов и однозначно рекомендуем
  • В
    Вера
    5 ноября 2025
    Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
    Были на экскурсии семьей. Место встречи - на Ляби Хауз у памятника Ходже Насреддину. Понравился размеренный темп, хороший русский язык
    гида, много бытовых подробностей (например, устройство детской люльки кочевников). Т. к. экскурсию мы взяли на второй день пребывания в Бухаре и успели многое увидеть самостоятельно, программу чуть изменили. Также посетили Международную биеннале современного искусства и колоритный рынок. Спасибо нашему очаровательному экскурсоводу!

  • Н
    Наргиз
    22 октября 2025
    Знакомство с Бухарой
    Сказать что это было замечательно, это ничего не сказать. Было ощущение что мы попали в гости к Олиме. Экскурсия была
    похожа на семейную, теплую беседу. Всем рекомендую знакомство с Бухарой вместе с Олимой. Кроме исторической справки, вы получите все явки и пороли где поесть и где закупаться

  • С
    Сергей
    15 апреля 2025
    Знакомство с Бухарой
    Отличная обзорная экскурсия.
    За 2 часа обошли самые интересные места старого города.
    Огромное спасибо гиду Дильрабо, которая провела экскурсию.
  • A
    Alexander
    6 января 2025
    Знакомство с Бухарой
    Афзал провел по всем основным достопримечательностям Бухары, дал хорошие рекомендации заведений, где можно поесть. Экскурсия идет очень неторопливо - одевайтесь потеплее, если путешествуете зимой. Хотелось более четкой и полной исторической картины.
  • А
    Александр
    4 декабря 2024
    Знакомство с Бухарой
    Прекрасная экскурсия! Г Интересный, проработанный маршрут. У Афзала все очень лаконично, по времени все успели посмотреть, увлекательно, впечатления колоссальные!
    Будем рекомендовать друзьям. Еще раз спасибо вам Афзал
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Знакомство с Бухарой
    Экскурсию нам проводила Диляра. Очень рекомендую ее как опытного гида, которая не только прекрасно знает историю Узбекистана, но и превосходно
    чувствует людей.
    Сколько мест, скрытых от глаз туриста, мы посмотрели! Побывали даже в гостях в Еврейском квартале и отведали 12 видов Узбекских вин на дегустации!
    На экскурсии с Дилярой мы абсолютно потеряли счет времени!

  • С
    Снежана
    6 мая 2024
    Знакомство с Бухарой
    Гид Фердаус удивил нас множеством историй, легенд и исторических фактов! Провел нас по всем красивейшим местам Бухары. Читал в совершенство все арабские суры с фасадов исторических зданий. Мы получили огромное эстетическое удовольствие! Очень рекомендуем Фердауса!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дворец Эмира Бухарского»

