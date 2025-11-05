Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре (днем и вечером)
Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
29 янв в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Бухарой
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$65 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре и трансфер в Самарканд
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: По договоренности
$380
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
$150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlexandr5 ноября 2025Хотели бы от всей души поблагодарить нашего экскурсовода, с удивительно красивым имени Дильрабо. Она великолепный рассказчик, без занудства преподнесла интересный исторический материал, время прошло незаметно. Желаем ей успехов и однозначно рекомендуем
- ВВера5 ноября 2025Были на экскурсии семьей. Место встречи - на Ляби Хауз у памятника Ходже Насреддину. Понравился размеренный темп, хороший русский язык
- ННаргиз22 октября 2025Сказать что это было замечательно, это ничего не сказать. Было ощущение что мы попали в гости к Олиме. Экскурсия была
- ССергей15 апреля 2025Отличная обзорная экскурсия.
За 2 часа обошли самые интересные места старого города.
Огромное спасибо гиду Дильрабо, которая провела экскурсию.
- AAlexander6 января 2025Афзал провел по всем основным достопримечательностям Бухары, дал хорошие рекомендации заведений, где можно поесть. Экскурсия идет очень неторопливо - одевайтесь потеплее, если путешествуете зимой. Хотелось более четкой и полной исторической картины.
- ААлександр4 декабря 2024Прекрасная экскурсия! Г Интересный, проработанный маршрут. У Афзала все очень лаконично, по времени все успели посмотреть, увлекательно, впечатления колоссальные!
Будем рекомендовать друзьям. Еще раз спасибо вам Афзал
- ЕЕкатерина13 мая 2024Экскурсию нам проводила Диляра. Очень рекомендую ее как опытного гида, которая не только прекрасно знает историю Узбекистана, но и превосходно
- ССнежана6 мая 2024Гид Фердаус удивил нас множеством историй, легенд и исторических фактов! Провел нас по всем красивейшим местам Бухары. Читал в совершенство все арабские суры с фасадов исторических зданий. Мы получили огромное эстетическое удовольствие! Очень рекомендуем Фердауса!
