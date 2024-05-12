4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
«Дворец Ситораи Мохи-Хоса — мы посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары, построенную в мавританском стиле с элементами русского классицизма»
Завтра в 10:00
4 ноя в 16:00
$160 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
«Его название переводится как «дворец, подобный звёздам и луне»»
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
€35 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
- ТТатьяна10 мая 2024По итогам путешествия по трём основным историческим местам Узбекистана - Хива, Бухара, Самарканд - и посещения порядка 10 экскурсий, единодушно
- ДДарья7 мая 2024Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дворцы, замки и особняки»
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