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признаем Равшана лучшим гидом, с кем нам посчастливилось знакомиться с историей и наследием этих древнейших территорий. Равшан прекрасно образован, интересный рассказчик и, что немало важно, проводит экскурсии в комфорте: перемещались между объектами на вместительном, новом автомобиле. В следующий визит планируем продолжить изучение Бухары исключительно в сопровождении Равшана!:)