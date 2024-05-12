Замки, дворцы и особняки Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Бухаре на русском языке, цены от $35. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Путешествие по окрестностям Бухары
На машине
25 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
«Дворец Ситораи Мохи-Хоса — мы посетим летнюю резиденцию последнего эмира Бухары, построенную в мавританском стиле с элементами русского классицизма»
Завтра в 10:00
4 ноя в 16:00
$160 за всё до 4 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
На машине
3 часа
Мини-группа
до 3 чел.
Необычная Бухара: Шуховская башня + летний дворец эмира
Подняться на смотровую площадку башни и погулять по роскошному дворцу эмира Бухарского
Начало: У вашего отеля
«Его название переводится как «дворец, подобный звёздам и луне»»
Расписание: ежедневно в 12:00
8 ноя в 12:00
9 ноя в 12:00
35 за человека
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
7 ноя в 09:00
8 ноя в 09:00
$252 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
  • Т
    Татьяна
    10 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    По итогам путешествия по трём основным историческим местам Узбекистана - Хива, Бухара, Самарканд - и посещения порядка 10 экскурсий, единодушно
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    признаем Равшана лучшим гидом, с кем нам посчастливилось знакомиться с историей и наследием этих древнейших территорий. Равшан прекрасно образован, интересный рассказчик и, что немало важно, проводит экскурсии в комфорте: перемещались между объектами на вместительном, новом автомобиле. В следующий визит планируем продолжить изучение Бухары исключительно в сопровождении Равшана!:)

  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Дворцы, замки и особняки»

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  3. Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в ноябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 252. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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