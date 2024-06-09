Описание экскурсии

Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории и навсегда полюбить древний колоритный город! Что вас ожидает Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином. Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь. Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение. Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории. Кош-медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга. Ансамбль Пои Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время. При желании завершить экскурсию можем в местной чайхане. На востоке за пиалой горячего чая принято вести душевные разговоры и решать главные вопросы бытия. Это время, когда в дружеском формате мы сможем ответить на любые интересующие вас вопросы.