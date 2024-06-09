Экскурсия по Бухаре предлагает уникальную возможность погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории.
Вы увидите Площадь Ляби-Хауз с её старинными медресе и живописным прудом, познакомитесь с аутентичными
Вы увидите Площадь Ляби-Хауз с её старинными медресе и живописным прудом, познакомитесь с аутентичными
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в богатую историю Бухары
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🕌 Знакомство с религиозной толерантностью
- 📜 Истории Великого Шелкового пути
- 🍵 Душевные беседы в местной чайхане
Что можно увидеть
- Площадь Ляби-Хауз
- Гузары
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттори
- Кош-медресе
- Ансамбль Пои Калон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Площадь Ляби-Хауз
- Гузары
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттори
- Кош-медресе
- Ансамбль Пои Калон
Описание экскурсии
Погулять по древнему восточному городу и прикоснуться к его богатой истории и навсегда полюбить древний колоритный город! Что вас ожидает Площадь Ляби-Хауз. Вы увидите старинные медресе и живописный пруд, у которого любят отдыхать местные жители. Раскроете, как эти места связаны с купечеством, иудаизмом и Ходжой Насреддином. Гузары. Мы познакомим вас с аутентичными районами Старого города — в том числе, с кварталом бухарских евреев — и расскажем, как устроена в них жизнь. Торговые купола. Когда-то они были важнейшей точкой на карте Великого Шелкового пути. Мы расшифруем особенности их архитектуры и историко-политическое значение. Мечеть Магоки-Аттори. Рассматривая её, мы поговорим о религиозной толерантности города и его многовековой духовной истории. Кош-медресе. Вы оцените архитектурный ансамбль, построенный двумя разными правителями. Увидите, насколько две части медресе похожи и одновременно далеки друг от друга. Ансамбль Пои Калон. Мы покажем вам грандиозный 47-метровый минарет, поделимся историей соборной мечети и расскажем, как строился учебный процесс в медресе в советское время. При желании завершить экскурсию можем в местной чайхане. На востоке за пиалой горячего чая принято вести душевные разговоры и решать главные вопросы бытия. Это время, когда в дружеском формате мы сможем ответить на любые интересующие вас вопросы.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ляби-Хауз
- Гузары
- Торговые купола
- Мечеть Магоки-Аттори
- Кош-медресе
- Ансамбль Пои Калон
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер
- Прочие расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комплекс Ляби-Хауз у Хаджи Насреддина на ослике
Завершение: По желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Групповая пешая экскурсия по старому городу
- Услуга гида
- Встреча: Комплекс Ляби Хауз возле Хаджи Насреддина
- Входные билеты не входят (от 20$ c человека)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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