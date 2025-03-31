Мечеть Магоки-Аттори – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Магоки-Аттори» в Бухаре на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
Погуляйте по древнему восточному городу и прикоснитесь к его богатой истории. Узнайте, как живут местные жители и оцените архитектурные шедевры
Начало: Комплекс Ляби-Хауз у Хаджи Насреддина на ослике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Увидеть Бухару и влюбиться за один день
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться за один день
Начало: Памятник Ходже Насреддину, Ляби-хауз
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Музей под открытым небом - Бухара
3 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Начало: Памятник Ходжа Насреддина у Ляби-Хауз
Расписание: С понедельника по пятницу в 09:00, 13:00 и 17:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$24 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    31 марта 2025
    Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
    Я с сыном посещали экскурсию по старому городу в Бухаре 28.03.2025 с замечательным гидом Насиба Нам очень понравилась непринужденная атмосфера и
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    высокий уровень знаний экскурсовода Несколько часов пролетели как одно мгновение Мы узнали Очень много интересного о жизни, традициях и занятиях местного населения, не утомились и хорошо провели время Рекомендую Спутник, и именно экскурсовода Насиба Благодарим и желаем успехов в профессиональной деятельности

  • А
    Алена
    26 марта 2025
    Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
    Очень понравилось, гид Гуля очень информативно провела экскурсию, рахмат!
  • Н
    Наталья
    23 марта 2025
    Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
    Мы очень рады, что наше знакомство с Бухарой прошло именно с Гулей, она замечательный гид! Прекрасное знание истории, любовь к своему городу, прекрасное чувство юмора и такта-всё сочетается в этой прекрасной девушке. Спасибо за прекрасный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мечеть Магоки-Аттори»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
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  3. Музей под открытым небом - Бухара
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в апреле 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Мечеть Магоки-Аттори" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 30. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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