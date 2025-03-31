Мини-группа
до 1 чел.
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
Погуляйте по древнему восточному городу и прикоснитесь к его богатой истории. Узнайте, как живут местные жители и оцените архитектурные шедевры
Начало: Комплекс Ляби-Хауз у Хаджи Насреддина на ослике
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Увидеть Бухару и влюбиться за один день
Начало: Памятник Ходже Насреддину, Ляби-хауз
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Начало: Памятник Ходжа Насреддина у Ляби-Хауз
Расписание: С понедельника по пятницу в 09:00, 13:00 и 17:00.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$24 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 марта 2025Я с сыном посещали экскурсию по старому городу в Бухаре 28.03.2025 с замечательным гидом Насиба Нам очень понравилась непринужденная атмосфера и
- ААлена26 марта 2025Очень понравилось, гид Гуля очень информативно провела экскурсию, рахмат!
- ННаталья23 марта 2025Мы очень рады, что наше знакомство с Бухарой прошло именно с Гулей, она замечательный гид! Прекрасное знание истории, любовь к своему городу, прекрасное чувство юмора и такта-всё сочетается в этой прекрасной девушке. Спасибо за прекрасный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Мечеть Магоки-Аттори»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в апреле 2025
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