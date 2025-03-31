читать дальше высокий уровень знаний экскурсовода Несколько часов пролетели как одно мгновение Мы узнали Очень много интересного о жизни, традициях и занятиях местного населения, не утомились и хорошо провели время Рекомендую Спутник, и именно экскурсовода Насиба Благодарим и желаем успехов в профессиональной деятельности

Я с сыном посещали экскурсию по старому городу в Бухаре 28.03.2025 с замечательным гидом Насиба Нам очень понравилась непринужденная атмосфера и