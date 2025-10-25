Добро пожаловать в Бухару! Это групповая пешая экскурсия по старому городу, в котором каждый уголок хранит многовековые тайны и манит к себе историей.
Вы сможете почувствовать дух старой Бухары на прогулке с посещением крытых рынков, медресе и мечетей и влюбиться в город с первого взгляда!
Описание экскурсии
С нами вы увидите:
- Ансамбль Ляби-Хауз — в центре комплекса 17 века вы увидите пруд, окружённый медресе Кукельдаш, ханакой Надира Диванбеги и караван-сараем. Ляби-Хауз был местом отдыха, торговли и собраний • Медресе Кукельдаш 16 века, крупнейшее в Бухаре. Служило местом обучения будущих богословов, а также отражало мощь и богатство Бухарского ханства • Медресе Надира Диванбеги. Его фасад украшен изображениями птиц-фениксов и солнца с человеческим лицом — вы увидите редкий пример несоответствия традиционным исламским канонам. И узнаете о первоначальном предназначении постройки • Торговые купола — это три крытых базара 16 века, где торговали купцы-менялы, золотых дел мастера и ювелиры. Здесь до сих пор можно найти изделия ручной работы, характерные для Бухары • Комплекс Боло-Хауз, состоящий из мечети, минарета и пруда. Мечеть известна резными деревянными колоннами, которые придают ей воздушный вид • Крепость Арк. Древнейшая цитадель Бухары и резиденция эмиров. Построенная ещё в 4 веке до н. э., она пережила множество реконструкций. Сегодня здесь можно посетить музей и полюбоваться видами на Старый город • Комплекс Пой-Калян. Включает в себя мечеть, медресе и высокий минарет, который был ориентиром для караванов и стал символом города • Ансамбль «Кош-медресе», где вы осмотрите медресе Улугбека и Абдулазиз-хана.
- Первое построили по приказу великого правителя-учёного, который стремился развивать науку и образование. Его лаконичный фасад отражает философию Улугбека, ценившего знания и простоту — Второе сооружение, напротив, поражает богатым убранством. Вы увидите резьбу по ганчу, яркие мозаики и изображения мифических существ, что необычно для исламской архитектуры.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Транспорт
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Хаджи Насредину
Завершение: Арк или по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 окт 2025
Отличную экскурсию по самым интересным историческим местам Бухары провел Хуршед Анварович. Он прекрасно владеет материалом, бесконечно много знает из разных областей истории, религии, архитектуры, искусства, природы и экономики этих краев.
R
Rustem
17 окт 2025
Фирдавс, спасибо тебе огромное. За три часа влюбить меня в Бухару -это мастерство высшей категории. Я увидел минорет высотой 47м, узнал кто построил медресе, что такое караван-сарай и что надо
L
Lech
20 сен 2025
Прекрасная экскурсия и замечательный рассказчик! Гид, знающий Бухару досконально. Казалось, что он знает каждый дом на нашем пути и может о нем рассказать что-то интересное. Мы погрузились в атмосферу старой Бухары, почувствовали связь времен. Рекомендуем всем, кого интересует непарадная сторона города, кому хочется почувствовать себя жителем сегодняшней и древней Бухары. Это одна из лучших экскурсий, на которой мы побывали.
A
Alex
20 сен 2025
Нам с друзьями очень понравилась Бухара. Множество медресе и узкие улочки старого города. Теплое отношение местных жителей. Невероятно вкусный традиционный Бухарский плов. Огромное спасибо нашему гиду Гуле, за незабываемую экскурсию
