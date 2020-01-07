5 отзывов оставили туристы

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Понять дух Бухары и его жителей

Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча В вашем отеле
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50 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Лариса
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Лариса – Гид в Бухаре
На экскурсии вы откроете Бухару, как один из самых мирных, дружелюбных городов мира, где каждому человеку оказывается уважение и почет, где православная церковь ⛪ мирно соседствует с синагогой и мечетями.

Все незнакомые люди вне зависимоти от возраста говорят друг другу «вы», а соседи знают друг про друга все.

Можно зайти на минутку попросить соль, а выйти только через 2 часа сытым — просто не отпустят, так как гостю нельзя не предложить самые лучшие лакомства в доме...

Именно таким я хочу показать вам город — так что добро пожаловать!
Понять дух Бухары и его жителей
Понять дух Бухары и его жителей

Что вас ожидает

Духовная жизнь Бухары
Бухара — древнейший город мира, ему больше 2500 лет. Самому древнему памятнику, ныне сохранившемуся (Мавзолею Самани), — 1000 лет. Однако мало кто из приезжих знает о духовной стороне благословенного города. Бухара — место возникновения существующего c XIV века суфийского братства Накшбандия. На данный момент в мире известно около 12 действующих суфийских братств. Суфизм — это мистическое и философское течение Ислама. Основная его цель — попытка познать Бога, приблизиться к нему, через особую форму молитвы. Каждый из членов братства зарабатывал на хлеб своим трудом — люди были ткачами, кузнецами и т.д. А в свободное время занимались духовными практиками с наставником.

Благословенный Баховаддин
Среди местного населения есть такая традиция — проснуться до рассвета, пройти пешком 7 километров и на рассвете поклониться мавзолею Баховаддина Накшбандия и его матери. Рано утром еще в темноте они идут по прохладе, чтобы к рассвету достичь благословенного места. По дороге в темноте тянется вереница паломников, особенно много людей здесь на выходных. Млад и стар ходит в Баховатддин по нескольку раз в год. Весь этот процесс сопровождает некое таинство, идти несказанно легко, за всю дорогу (2 часа) можно обсудить все на свете, например, популярные в народе суеверия — сглаз, любовные заговоры и прочее. Бухара, в этом плане, по-моему, столица суеверий. А при входе в мавзолей тихонько сесть и послушать молитву хoджи. Считается, что если загадать здесь свою самую сокровенную мечту от всей души, то она обязательно сбудется.

Дополнительные опции
Также можно объездить все 7 священных мавзолеев основателей братства Накшбандия — Етти Пир. Все они расположены в Бухарской области. Посещение этих могил по своей духовной силе считается мини хаджем среди жителей Узбекистана. Это Абд-ал Гиждувони (город Гиждуван), Ар-Ревгарий (город Шафрикан), Ал-Фагнавий (город Вабкент), Ас-Самоний (город Ромитан), Ходжа Азизан (город Ромитан), Ходжа Саид Миркулол (Янги-Хает), Ходжа Баховаддин (Баховаддин).

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет понять душу каждого жителя Бухары

Понять дух Бухары и его жителей
Понять дух Бухары и его жителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала В вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лариса
Лариса
Веселая, энергичная. Живу в Бухаре всю свою жизнь. Люблю ходить в водные походы на резиновой лодке. Побывала почти во всех уголках бывшего Советского Союза.
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5 отзывов оставили туристы

Анна
7 января 2020
Отличная экскурсия! всем советуем! Лариса, спасибо большое!
20 августа 2019
Гид не обладает достаточными знаниями, речь была несвязанная, скупая.
Артур
25 мая 2019
Лариса — потрясающий гид. Во-первых, она профессиональный строитель и сейчас работает технадзором. Поэтому она отлично разбирается в архитектуре. Обратит внимание на самые интересные детали, объяснит всё, что неизвестно обычным гидам. Лариса знает удивительные архитектурные места, где часто не бывает туристов. В небольших мечетях, не уступающих, а иногда и превосходящих по красоте, привычные туристические объекты, мы были одни. Их открывали специально для нас. Такой эксклюзив очень порадовал. Плюс заброшенное медресе, которое можно облазить вдоль и поперёк для красивых фото и ярких впечатлений. Во-вторых, Лариса с детства живёт в Бухаре (возможно, и родилась там — не помню). Поэтому она легко находит общий язык с местными. Особенно это проявилось на рынке. У кого самый вкусный каймак? Почему не надо покупать клубнику, на которую мы позарились? И как правильно выбирать клубнику? Как сбивать цену? И что стоит обязательно попробовать на бесконечном бухарском рынке? Что взять домой, а что, скорее всего, не доедет? В этом всё Лариса — эксперт. С ней мы чувствовали себя на рынке хозяевами ситуации)) Главный совет — обязательно берите машину. За неё нужно будет доплатить около 20$. Тогда перемещение от объекта к объекту будет комфортным и быстрым. Иначе быстро устанете на жаре. У Ларисы потрясающая энергетика и отличное чувство юмора! После экскурсии прошло 2 недели, а впечатления до сих не отпускают. Спасибо!)
1 мая 2018
Лариса - очень хороший, душевный человек. Видно, что любит свой город и живет в нем всю жизнь. Однако, Лариса не очень хорошо знает историю и разные факты, далеко не всегда может ответить почему то или иное происходило или зачем так или иначе расположены строения и подобное. Маршрут был очень хаотичен и не продуман. Из хорошего: - Лариса привела в заброшенное Медрессе и удалось погулять внутри, где никого нет - Вместе с Ларисой побывали на базаре, где Лариса показала чудеса искусства торговаться - побывали в некрополе, где не было туристов и молодой мулла читал мусульманские молитвы, очень аутентичное впечатление В целом, плюсы скомпенсировали минусы, экскурсия оставила приятные эмоции.
Julie
16 октября 2016
Все замечательно. С гидом начали общаться до экскурсии. Обсудили время и место

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