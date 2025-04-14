5 отзывов оставили туристы

На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
На экскурсии вы узнаете, почему Бухара считается одним из самых мирных и дружелюбных городов мира.
Здесь православная церковь мирно соседствует с синагогой и мечетями, а каждый житель оказывает уважение и почет другим. Вы погрузитесь в духовную жизнь города, посетите мавзолеи и узнаете о суфийских традициях. Путешествие подарит вам уникальный опыт и глубокое понимание культуры и обычаев Бухары
Бухара — древнейший город мира, ему больше 2500 лет. Самому древнему памятнику, ныне сохранившемуся (Мавзолею Самани), — 1000 лет. Однако мало кто из приезжих знает о духовной стороне благословенного города. Бухара — место возникновения существующего c XIV века суфийского братства Накшбандия. На данный момент в мире известно около 12 действующих суфийских братств. Суфизм — это мистическое и философское течение Ислама. Основная его цель — попытка познать Бога, приблизиться к нему, через особую форму молитвы. Каждый из членов братства зарабатывал на хлеб своим трудом — люди были ткачами, кузнецами и т. д. А в свободное время занимались духовными практиками с наставником.
Благословенный Баховаддин
Среди местного населения есть такая традиция — проснуться до рассвета, пройти пешком 7 километров и на рассвете поклониться мавзолею Баховаддина Накшбандия и его матери. Рано утром еще в темноте они идут по прохладе, чтобы к рассвету достичь благословенного места. По дороге в темноте тянется вереница паломников, особенно много людей здесь на выходных. Млад и стар ходит в Баховатддин по нескольку раз в год. Весь этот процесс сопровождает некое таинство, идти несказанно легко, за всю дорогу (2 часа) можно обсудить все на свете, например, популярные в народе суеверия — сглаз, любовные заговоры и прочее. Бухара, в этом плане, по-моему, столица суеверий. А при входе в мавзолей тихонько сесть и послушать молитву хoджи. Считается, что если загадать здесь свою самую сокровенную мечту от всей души, то она обязательно сбудется.
Дополнительные опции
Также можно объездить все 7 священных мавзолеев основателей братства Накшбандия — Етти Пир. Все они расположены в Бухарской области. Посещение этих могил по своей духовной силе считается мини хаджем среди жителей Узбекистана. Это Абд-ал Гиждувони (город Гиждуван), Ар-Ревгарий (город Шафрикан), Ал-Фагнавий (город Вабкент), Ас-Самоний (город Ромитан), Ходжа Азизан (город Ромитан), Ходжа Саид Миркулол (Янги-Хает), Ходжа Баховаддин (Баховаддин).
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто хочет понять душу каждого жителя Бухары
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 19 часов 20 минут
Провела экскурсии для 596 туристов
Веселая, энергичная. Живу в Бухаре всю свою жизнь. Люблю ходить в водные походы на резиновой лодке. Побывала почти во всех уголках бывшего Советского Союза.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
3
3
3
2
1
1
–
Юлия
Бухара нам очень понравилась, поразила обилием достопримечательностей и древнейшей историей. Спасибо Ларисе за интересный рассказ об особенностях архитектуры, о событиях прошлого, а также о современной жизни города.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Альфия
Лариса, спасибо! Не смотря на 36 градусов жары и длинный маршрут, экскурсия была очень комфортной. Было интересно. Понравилось все, особенно, что мы попадали в места, закрытые для основного потока туристов. Отдельная благодарность за то, что вечером, после экскурсии, Лариса прислала нам маршрут на второй день для самостоятельного осмотра достопримечательностей. Рекомендую этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Отличная экскурсия! Интересный рассказ с посещением необычных объектов. Все выверено по времени, про каждое место интересный рассказ. Очень советую!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Лариса энергична и открыта. Нам удалось посмотреть все, что мы хотели за экскурсию. На все вопросы, которые возникали, мы получили исчерпывающие ответы. Всегда приятно прогуляться с человеком, для которого эти места родные.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Были на эксукурсии 03.04, это не 5 из 5, а 10 из 10) легкая и интересная подача материала, особенности архитектуры на которые самотоятельно не обращаешь внимание, детали, нюансы незаметные с первого взгляда. Столько маленьких открытий за экскуссию! Мы остались в восторге. Рекомендуем и благодарим
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Прекрасная экскурсия, были очень удивлены, так как Лариса знает все потайные двери, в прямом смысле))), в которые мы бы никогда не решились и не догадались заглянуть. Спасибо огромное, восторг!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии на «Понять дух Бухары и ее жителей»