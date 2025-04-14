5 отзывов оставили туристы

На экскурсии вы узнаете, почему Бухара считается одним из самых мирных и дружелюбных городов мира. Здесь православная церковь мирно соседствует с синагогой и мечетями, а каждый житель оказывает уважение и почет другим. Вы погрузитесь в духовную жизнь города, посетите мавзолеи и узнаете о суфийских традициях. Путешествие подарит вам уникальный опыт и глубокое понимание культуры и обычаев Бухары

Описание экскурсии

Духовная жизнь Бухары

Бухара — древнейший город мира, ему больше 2500 лет. Самому древнему памятнику, ныне сохранившемуся (Мавзолею Самани), — 1000 лет. Однако мало кто из приезжих знает о духовной стороне благословенного города. Бухара — место возникновения существующего c XIV века суфийского братства Накшбандия. На данный момент в мире известно около 12 действующих суфийских братств. Суфизм — это мистическое и философское течение Ислама. Основная его цель — попытка познать Бога, приблизиться к нему, через особую форму молитвы. Каждый из членов братства зарабатывал на хлеб своим трудом — люди были ткачами, кузнецами и т. д. А в свободное время занимались духовными практиками с наставником.

Благословенный Баховаддин

Среди местного населения есть такая традиция — проснуться до рассвета, пройти пешком 7 километров и на рассвете поклониться мавзолею Баховаддина Накшбандия и его матери. Рано утром еще в темноте они идут по прохладе, чтобы к рассвету достичь благословенного места. По дороге в темноте тянется вереница паломников, особенно много людей здесь на выходных. Млад и стар ходит в Баховатддин по нескольку раз в год. Весь этот процесс сопровождает некое таинство, идти несказанно легко, за всю дорогу (2 часа) можно обсудить все на свете, например, популярные в народе суеверия — сглаз, любовные заговоры и прочее. Бухара, в этом плане, по-моему, столица суеверий. А при входе в мавзолей тихонько сесть и послушать молитву хoджи. Считается, что если загадать здесь свою самую сокровенную мечту от всей души, то она обязательно сбудется.

Дополнительные опции

Также можно объездить все 7 священных мавзолеев основателей братства Накшбандия — Етти Пир. Все они расположены в Бухарской области. Посещение этих могил по своей духовной силе считается мини хаджем среди жителей Узбекистана. Это Абд-ал Гиждувони (город Гиждуван), Ар-Ревгарий (город Шафрикан), Ал-Фагнавий (город Вабкент), Ас-Самоний (город Ромитан), Ходжа Азизан (город Ромитан), Ходжа Саид Миркулол (Янги-Хает), Ходжа Баховаддин (Баховаддин).

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто хочет понять душу каждого жителя Бухары