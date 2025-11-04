Бухара — один из древнейших городов Средней Азии. На экскурсии вы увидите калейдоскоп грандиозных мечетей и медресе и полюбуетесь колоритной архитектурой Старого города. Мы расскажем об исламской культуре, науке и ремёслах. Атмосфера Бухары переносит путешественника в мир восточной сказки. И мы не будем спешить, разглядывая мозаику, орнаменты и каллиграфию.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 09:00, 14:00

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз — очаровательный комплекс с памятником знаменитому мудрецу и остряку Ходже Насреддину

Купола и бани, работающие с 14 века — осмотрим с улицы и побываем внутри

Мечеть Маггоки-Аттари 10–12 веков, которая находится на глубине 6 метров

Зайдём в национальный дом, чтобы почувствовать его аутентичную атмосферу, попробовать заварной кофе и полюбоваться видом на медресе Абдулазиз-хана — единственное в своём роде медресе со сталактитами.

Комплекс Пои-Калон с 46-метровым минаретом, действующим медресе Мири Араб и мечетью Калян

Цитадель Арк — поднимемся к зимней резиденции наших правителей, которая ошеломляет своими масштабами и высотой стен

Гуляя по Старому городу, мы будем при желании делать короткие остановки, чтобы отдохнуть на лавочке.

Организационные детали