Бухара — один из древнейших городов Средней Азии.
На экскурсии вы увидите калейдоскоп грандиозных мечетей и медресе и полюбуетесь колоритной архитектурой Старого города. Мы расскажем об исламской культуре, науке и ремёслах. Атмосфера Бухары переносит путешественника в мир восточной сказки. И мы не будем спешить, разглядывая мозаику, орнаменты и каллиграфию.
Описание экскурсии
- Ансамбль Ляби-Хауз — очаровательный комплекс с памятником знаменитому мудрецу и остряку Ходже Насреддину
- Купола и бани, работающие с 14 века — осмотрим с улицы и побываем внутри
- Мечеть Маггоки-Аттари 10–12 веков, которая находится на глубине 6 метров
Зайдём в национальный дом, чтобы почувствовать его аутентичную атмосферу, попробовать заварной кофе и полюбоваться видом на медресе Абдулазиз-хана — единственное в своём роде медресе со сталактитами.
- Комплекс Пои-Калон с 46-метровым минаретом, действующим медресе Мири Араб и мечетью Калян
- Цитадель Арк — поднимемся к зимней резиденции наших правителей, которая ошеломляет своими масштабами и высотой стен
Гуляя по Старому городу, мы будем при желании делать короткие остановки, чтобы отдохнуть на лавочке.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в крепость Арк (примерно $5) и мечеть Калон (примерно $2,5)
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 5 лет
- Кофе и перекус (по желанию) не включены в стоимость
- Если захотите, я запишу вас в традиционный хамам, и после экскурсии вы сможете попариться там (стоимость хамама с массажем — $40 за час)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наргиза — ваша команда гидов в Бухаре
Я родилась и выросла в сказочной Бухаре. Узенькие улочки, исторические достопримечательности с бухарским колоритом не оставят вас равнодушными. Город расцвёл среди пустыни и начал украшаться дворцами, куполами, минаретами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
4 ноя 2025
Невероятно прекрасный, грамотный, тактичный, увлекательный гид! Наргиза так интересно рассказывает, экскурсия прошла на одном дыхании, пошла бы еще раз. А старые фотографии мест- это чудо чудесное. Спасибо за прекрасное знакомство с Бухарой, которую полюбила еще больше. Рассказы Наргиз- как нежная, согревающая песня. Прям вот от души рекомендую. И на экскурсии я была одна, так увлекательно получилось. Как-будто в прошлом побывала.
Э
Эмине
12 окт 2025
С Наргизой было очень комфортно общаться. Экскурсию провела интересно и познавательно. Провела лично для нас двоих, хотя группы собирает по 4-5 человек. Город мне понравился уютом и душевной атмосферой и это заслуга отчасти было последствие общения с Наргизой. Подсказывала где красивый ракурс для фото и ждала, когда мы совершим покупки в сувенирных лавках. Всех благ и приятных туристов.
S
Sofia
12 мая 2025
Экскурсия чудесная!
Получилось, что пришли семьёй втроём - экскурсию не отменяли, а провели для нас индивидуальную экскурсию. Остались самые положительные эмоции от Бухары!
В целом все экскурсии заказанные на трипстере прошли без каких либо нареканий, всё вовремя по заявленной цене, по указанному описанию, доброжелательно, без навязывания дополнительных услуг! Все здорово!!!
S
Sofia
12 мая 2025
Спасибо большое за экскурсию!
Наргиза - замечательный гид. Было очень познавательно, от экскурсии совершенно не устали. Подсказала центр плова и помогла его забронировать - все было очень вкусно!
Входит в следующие категории Бухары
