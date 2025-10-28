читать дальше

в святые места в окрестностях Бухары - Хазрат Бахауддин Накшбанд и Чор Бакр. Для меня это было внове, некоторое погружение в истоки (и просто знакомство) суфизма. И очень красивые комплексы, торжественные и одухотворенные. Фирдавс старался донести понятным языком мысли, положенные в основы учения, обращал внимание на архитектурные нюансы. Город мертвых в Чор Бакре впечатляет своим многовековым каменным покоем, узкими входами, из которых получались отличные фото комплекса, будь то мечеть, или дерево, или солнце над куполами. А кроме архитектурных достопримечательностей на экскурсии меня познакомили с системами орошения в Узбекистане, с хлопководством - впервые в жизни увидела как цветет хлопок, как выглядит коробочка закрытая и открытая. И с коконами шелкопряда познакомили на выставке в загородном дворце, можно было потрогать и ощутить нить, из которой шелк потом получается. Для меня это была очень познавательная экскурсия. Предупреждаю, что Фирдавс ооочень увлекающийся человек, речь становится быстрой, напористой, и не всегда успеваешь за мыслью. Но это говорит только о том, что человек искренне увлечен своей работой и хочет поделиться знаниями с гостями города.