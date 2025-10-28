Экскурсия по загородным памятникам Бухары с посещением дворца Ситораи Мохи-Хоса, некрополя Чор-Бакр и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанди. Вы познакомитесь с историей региона и попробуете местные блюда.
Описание экскурсии
Загородные памятники Бухары:
- история и духовность.
- Откройте для себя архитектурные и духовные памятники в пригородах Бухары, которые отражают разные периоды истории региона. Экскурсия знакомит с тремя значимыми объектами, каждый из которых представляет определенный аспект культурного наследия — от правительственной резиденции до суфийского центра.
- Дворцовая архитектура и мемориальные комплексы.
- Маршрут включает посещение дворца Ситораи Мохи-Хоса, известного как «лунный дворец», с осмотром павильона, построенного в честь русской княгини Ольги. Далее вы отправитесь в некрополь Чор-Бакр — мемориальный комплекс, посвященный четырем братьям-шейхам, который часто называют «городом мертвых» из-за его масштабов и значимости.
- Суфийское наследие и местная кухня.
- Экскурсия проводится на автомобилях Chevrolet Cobalt, Nexia 3 или Spark.
- Встреча участников осуществляется в отеле.
- Трансфер от вокзала или аэропорта организуется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ситораи Мохи-Хоса
- Некрополь Чор-Бакр
- Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Что включено
- Услуга гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты - $20 за человека
- Питание - $10 за человека
- Проживание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
В
Виктория
28 окт 2025
Для меня это была очень познавательная экскурсия. Загородный дворец правителя и сам по себе произведение искусства, но с комментариями Фирдавс можно было увидеть его с других ракурсов. Потом мы ездили
S
Serg
25 окт 2025
В середине июля мне с мамой пришлось посетить Узбекистан с деловой поездкой. Мы решили совместить ее с небольшой туристической программой: Ташкент, Самарканд и Бухара. И несмотря на наши опасения из-за
