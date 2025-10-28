Мои заказы

Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы

Экскурсия по загородным памятникам Бухары с посещением дворца Ситораи Мохи-Хоса, некрополя Чор-Бакр и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанди. Вы познакомитесь с историей региона и попробуете местные блюда.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Загородные памятники Бухары:

  • история и духовность.
  • Откройте для себя архитектурные и духовные памятники в пригородах Бухары, которые отражают разные периоды истории региона. Экскурсия знакомит с тремя значимыми объектами, каждый из которых представляет определенный аспект культурного наследия — от правительственной резиденции до суфийского центра.
  • Дворцовая архитектура и мемориальные комплексы.
  • Маршрут включает посещение дворца Ситораи Мохи-Хоса, известного как «лунный дворец», с осмотром павильона, построенного в честь русской княгини Ольги. Далее вы отправитесь в некрополь Чор-Бакр — мемориальный комплекс, посвященный четырем братьям-шейхам, который часто называют «городом мертвых» из-за его масштабов и значимости.
  • Суфийское наследие и местная кухня.
В программу входит визит в мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди — важный центр паломничества, связанный с одним из почитаемых суфиев Востока. Здесь вы узнаете о традициях братства Накшбандия и суфийской практике. Завершится экскурсия обедом в местном кафе, где можно попробовать тандыр-кебаб — мясо молодого ягненка, приготовленное в тандыре. Важная информация:
  • Экскурсия проводится на автомобилях Chevrolet Cobalt, Nexia 3 или Spark.
  • Встреча участников осуществляется в отеле.
  • Трансфер от вокзала или аэропорта организуется по запросу.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Ситораи Мохи-Хоса
  • Некрополь Чор-Бакр
  • Мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди
Что включено
  • Услуга гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты - $20 за человека
  • Питание - $10 за человека
  • Проживание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на автомобилях Chevrolet Cobalt, Nexia 3 или Spark
  • Встреча участников осуществляется в отеле
  • Трансфер от вокзала или аэропорта организуется по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
Виктория
28 окт 2025
Для меня это была очень познавательная экскурсия. Загородный дворец правителя и сам по себе произведение искусства, но с комментариями Фирдавс можно было увидеть его с других ракурсов. Потом мы ездили
читать дальше

в святые места в окрестностях Бухары - Хазрат Бахауддин Накшбанд и Чор Бакр. Для меня это было внове, некоторое погружение в истоки (и просто знакомство) суфизма. И очень красивые комплексы, торжественные и одухотворенные. Фирдавс старался донести понятным языком мысли, положенные в основы учения, обращал внимание на архитектурные нюансы. Город мертвых в Чор Бакре впечатляет своим многовековым каменным покоем, узкими входами, из которых получались отличные фото комплекса, будь то мечеть, или дерево, или солнце над куполами. А кроме архитектурных достопримечательностей на экскурсии меня познакомили с системами орошения в Узбекистане, с хлопководством - впервые в жизни увидела как цветет хлопок, как выглядит коробочка закрытая и открытая. И с коконами шелкопряда познакомили на выставке в загородном дворце, можно было потрогать и ощутить нить, из которой шелк потом получается. Для меня это была очень познавательная экскурсия. Предупреждаю, что Фирдавс ооочень увлекающийся человек, речь становится быстрой, напористой, и не всегда успеваешь за мыслью. Но это говорит только о том, что человек искренне увлечен своей работой и хочет поделиться знаниями с гостями города.

S
Serg
25 окт 2025
В середине июля мне с мамой пришлось посетить Узбекистан с деловой поездкой. Мы решили совместить ее с небольшой туристической программой: Ташкент, Самарканд и Бухара. И несмотря на наши опасения из-за
читать дальше

жары благодаря нашим замечательным гидам мы ни в коей мере не пожалели!

В Бухаре нас сопровождал гид Армен. День предстоял очень жаркий, а экскурсия предполагалась пешая на 7 часов! Это нас немного пугало! Но совершенно напрасно! Благодаря высочайшему профессионализму, человеческой доброжелательности и вниманию к потребностям клиента экскурсия прошла вполне комфортно. Во первых последовательность осмотра исторических объектов, во вторых месторасположение туриста во время осмотра достопримечательностей были подобраны так, чтобы прямые солнечные лучи не оказывали свое отрицательное влияние, а наоборот хорошая тень и легкий освежающий ветерок дополняли впечатления от интересных рассказов из истории этого замечательного древнего города Бухара. Длительность нашего маршрута тоже не отразилась отрицательно на общем впечатлении от экскурсии. При любой возможности Армен предлагал отдых нашим ножкам на удобных скамеечках в тени больших деревьев! И в это время благодаря просто энциклопедическим знаниям мы продолжали углубляться в историю этой древнейшей цивилизации и знакомится с верованиями и образом жизни ее жителей!

Мы остались в полном восторге и настоятельно рекомендуем всем желающим посетить этот город и воспользоваться услугами именно этого гида. Уверена – не пожалеете! А посещ

Входит в следующие категории Бухары

