1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- ММария31 мая 2024Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
- ССветлана17 мая 2024Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
- ЕЕлена12 мая 2024Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
- ЕЕлена9 мая 2024Ирадж прекрасный рассказчик, время на экскурсии пролетело незаметно. Были на экскурсии с друзьями, узнали многое не только про Бухару, но и про Узбекистан, историю и местные традиции и обычаи. Прекрасный маршрут!
- ДДарья7 мая 2024Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!
- ВВасилий3 марта 2024Очень интересная экскурсия, Равшан вежлив и информативен, но без чрезмерного увлечения датами и именами, прекрасный русский язык, что наблюдается не у всех местных гидов.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Ситораи Мохи-Хоса»
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