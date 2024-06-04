Ситораи Мохи-Хоса – экскурсии в Бухаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Ситораи Мохи-Хоса» в Бухаре на русском языке, цены от €103, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
131 отзыв
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
125 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
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    и яркий, в доступной форме дает много информации об истории, архитектурных деталях, обычаях. Подскажет красивые ракурсы для фотографий. А еще его знают практически все в Бухаре! И с ним получается заглянуть в больше мест, чем доступно обычным тур. группам. Темп экскурсии комфортный, успели выпить кофе, заглянуть в сад поесть черешни прямо с дерева, и покормить павлинов и страуса. Прогулка получилась даже дольше заявленного времени, за что большое спасибо! Однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
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    черешни у фермеров и прекрасно пообедали в кафе Чорбакр. (Отменная была баранина.) И Ирадж прекрасный фотограф, поможет вам сделать лучшие снимки. 😃

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Идеально. Равшан прекрасный рассказчик, на обратном пути купили вкусные лепешки. Лёгкий маршрут, комфортный автомобиль подойдёт и для пожилых людей.
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Ирадж прекрасный рассказчик, время на экскурсии пролетело незаметно. Были на экскурсии с друзьями, узнали многое не только про Бухару, но и про Узбекистан, историю и местные традиции и обычаи. Прекрасный маршрут!
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Интересная экскурсия, на комфортном новом автомобиле, увидели красивые древние паломнические места, летнюю резиденцию последнего Эмира. Гида Равшана очень интересно слушать, всегда ответит на любой вопрос, прекрасная русская речь, искренне рекомендую!
  • В
    Василий
    3 марта 2024
    Путешествие по окрестностям Бухары
    Очень интересная экскурсия, Равшан вежлив и информативен, но без чрезмерного увлечения датами и именами, прекрасный русский язык, что наблюдается не у всех местных гидов.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Ситораи Мохи-Хоса»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Ситораи Мохи-Хоса" можно забронировать 4 экскурсии от 103 до 315 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Ситораи Мохи-Хоса», 180 ⭐ отзывов, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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