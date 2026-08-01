Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
20 авг в 08:00
21 авг в 08:00
$600 за человека
Легенды Бухары, Самарканда и Ташкента - в мечетях, медресе и на базарах
Осмотреть лазурные Регистан и Хазрати Имам, увидеть мавзолей Гур-Эмир и крепость Арк
Начало: Бухара, у вашего отеля, 10:00. Встретим в аэропорт...
15 авг в 10:00
19 авг в 10:00
$700 за человека
-
20%
Новый год в Узбекистане с комфортом: путешествие по Бухаре и Самарканду
Осмотреть главные усыпальницы, увидеть знаковые медресе и прогуляться по торговым куполам
Начало: Аэропорт Бухары, с 14:00, возможно согласование вр...
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
$800
$1000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Минарет Калян»
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