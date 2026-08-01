Найдено 3 тура в категории « Минарет Калян » в Бухаре на русском языке, цены от $600, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Туры на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Минарет Калян», 2 ⭐ отзыва, цены от $600. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь