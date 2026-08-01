Встретимся в аэропорту Бухары. За доплату и при наличии номеров вы можете заселиться раньше. В 10:00 — встреча с гидом на ресепшене отеля.

Вас ждёт обзорная экскурсия по центру.

Крепость Арк — огромная цитадель, окружённая высокими стенами, была не только резиденцией бухарских эмиров, но и центром административной и военной власти города. С вершины крепости открывается вид на старую Бухару и окрестности.

Ляби-Хауз — ансамбль, включающий древнюю мечеть, медресе и караван-сарай, вокруг которого уютная площадь с прудом.

Минарет и мечеть Калян — минарет высотой 47 м построен в 12 веке. Мечеть служила религиозным и культурным центром.

Медресе Мири Араб — здесь учились выдающиеся богословы.

Торговые купола Бухары — вы пройдёте по узким улочкам древнего рынка, где запахи пряностей и блеск медной утвари создают неповторимую атмосферу Востока.

Ночь в Бухаре.