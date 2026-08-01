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Легенды Бухары, Самарканда и Ташкента - в мечетях, медресе и на базарах

Осмотреть лазурные Регистан и Хазрати Имам, увидеть мавзолей Гур-Эмир и крепость Арк
Бухара встретит мощными стенами крепости Арк, тихим прудом Ляби-Хауза, песочными фасадами медресе и шумом рынка. Вы прогуляетесь по извилистым улочкам, где на каждом шагу слышны разговоры купцов и мастеров.

Самарканд поразит
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лазурными куполами Регистана, строгими силуэтами Гур-Эмира и мозаиками Шахи-Зинды, а обсерватория Улугбека напомнит о времени великих открытий.

Завершим путешествие в Ташкенте — среди широких проспектов, комплекса Хазрати Имам и станций подземного города.

Мы поговорим об истории и архитектуре, заглянем в живые кварталы и увидим, как древний Восток органично соседствует с современностью.

Легенды Бухары, Самарканда и Ташкента - в мечетях, медресе и на базарах
Легенды Бухары, Самарканда и Ташкента - в мечетях, медресе и на базарах
Легенды Бухары, Самарканда и Ташкента - в мечетях, медресе и на базарах

Описание тура

Организационные детали

Удобная обувь для пеших прогулок (много брусчатки).
Одежда по сезону; для посещения религиозных объектов — закрытые плечи и колени. Для женщин нужен платок или шарф, чтобы покрыть голову при посещении священных мест.
Головной убор и солнцезащитные средства (в тёплое время года).
Небольшой рюкзак или сумку для экскурсий.
Личные лекарства (если принимаете постоянно).
Наличные в местной валюте.

Программа тура по дням

1 день

Бухара: крепость Арк, Ляби-Хауз, Калян, медресе Мири Араб и рынок

Встретимся в аэропорту Бухары. За доплату и при наличии номеров вы можете заселиться раньше. В 10:00 — встреча с гидом на ресепшене отеля.

Вас ждёт обзорная экскурсия по центру.

Крепость Арк — огромная цитадель, окружённая высокими стенами, была не только резиденцией бухарских эмиров, но и центром административной и военной власти города. С вершины крепости открывается вид на старую Бухару и окрестности.

Ляби-Хауз — ансамбль, включающий древнюю мечеть, медресе и караван-сарай, вокруг которого уютная площадь с прудом.

Минарет и мечеть Калян — минарет высотой 47 м построен в 12 веке. Мечеть служила религиозным и культурным центром.

Медресе Мири Араб — здесь учились выдающиеся богословы.

Торговые купола Бухары — вы пройдёте по узким улочкам древнего рынка, где запахи пряностей и блеск медной утвари создают неповторимую атмосферу Востока.

Ночь в Бухаре.

Бухара: крепость Арк, Ляби-Хауз, Калян, медресе Мири Араб и рынокБухара: крепость Арк, Ляби-Хауз, Калян, медресе Мири Араб и рынокБухара: крепость Арк, Ляби-Хауз, Калян, медресе Мири Араб и рынок
2 день

Медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, переезд в Самарканд

Продолжаем экскурсию по Бухаре.

Медресе Улугбека — шедевр архитектуры 15 века, построенный при правлении великого астронома и учёного. Здесь основали Самаркандский университет и разрабатывали теории, определявшие развитие астрономии и математики в Средней Азии.

Медресе Абдулазиз-хана 17 века — фасад украшен орнаментами и изумрудными изразцами, а внутренний двор восхищает пропорциями.

Чор-Минор — медресе с 4 башнями, каждая имеет символический смысл. Загадочные узоры на его стенах рассказывают о забытых культурах Востока.

После обеда — трансфер на вокзал. Размещаемся в отеле в Самарканде.

Медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, переезд в СамаркандМедресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, переезд в СамаркандМедресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, переезд в Самарканд
3 день

Наследие Самарканда: Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека

Утром вас ждёт экскурсия по памятникам культуры и архитектуры, оставшимся со времён правления Тимура.

Площадь Регистан — священная площадь, окружённая тремя величественными медресе: Шер-Дор, Тилля-Кари и Улугбек. Это был центр научной, религиозной и торговой жизни города.

Гур-Эмир — мавзолей, где покоится Тимур и его ближайшие родственники. Осмотрим купол, украшенный майоликовыми плитками.

Некрополь Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев, где хранятся святые останки деятелей ислама.

Обсерватория Улугбека — на вершине холма астроном наблюдал за звёздами и делал важнейшие открытия. Его обсерватория была одной из передовых на тот момент.

Ночь в Самарканде.

Наследие Самарканда: Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и обсерватория УлугбекаНаследие Самарканда: Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека
4 день

Переезд в Ташкент

Первая половина дня будет свободна.

После прибытия в Ташкент прогуляемся по городу, который сочетает элементы современности и традиции, Востока и Запада.

Ночь в Ташкенте.

Переезд в ТашкентПереезд в ТашкентПереезд в Ташкент
5 день

Площадь Амира Тимура, Хазрати Имам, базар Чорсу и метро Ташкента

Отправимся на обзорную экскурсию.

Площадь Амира Тимура с памятником великому полководцу и основателю Тимуридской империи.

Хазрати Имам — религиозный комплекс, центр духовности Узбекистана. Здесь хранится один из старейших экземпляров Корана, который написан в 7 веке.

Базар Чорсу — традиционный восточный рынок, где можно ощутить атмосферу Узбекистана. Здесь продаются специи, фрукты, ткани, а также изделия народных промыслов.

Метро Ташкента — живой музей инженерии и культуры. Мы проведём экскурсию по эпохам, стилям и секретам подземного города под ногами.

Затем отвезём вас в аэропорт.

Площадь Амира Тимура, Хазрати Имам, базар Чорсу и метро ТашкентаПлощадь Амира Тимура, Хазрати Имам, базар Чорсу и метро ТашкентаПлощадь Амира Тимура, Хазрати Имам, базар Чорсу и метро Ташкента

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Базовый билет$700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды в дни экскурсий и завтраки
  • Трансфер по маршруту, в том числе встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - $40 за ночь
  • Раннее заселение (при наличии номеров) - $60
  • Входные билеты - $60 за тур
  • Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, у вашего отеля, 10:00. Встретим в аэропорту или на ж/д вокзале
Завершение: Ташкент, аэропорт, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Бухаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я организую маршруты по Узбекистану, которые показывают гостям регион с комфортом и глубоко погружают. Я помогаю путешественникам открывать наследие Великого Шёлкового пути. Благодаря глубокому знанию страны, проверенной сети партнёров и вниманию
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к деталям, я организую путешествия высокого уровня — от классических программ до индивидуальных и авторских маршрутов. Каждый основан на принципах качества, безопасности и безупречной организации. Я тщательно подбираю отели, транспорт, гидов и впечатления, которые позволяют познакомиться с Узбекистаном как желанному гостю страны. Буду рада поделиться с вами красотой и многогранностью Узбекистана.

Тур входит в следующие категории Бухары

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