Самарканд поразит
Описание тура
Организационные детали
Удобная обувь для пеших прогулок (много брусчатки).
Одежда по сезону; для посещения религиозных объектов — закрытые плечи и колени. Для женщин нужен платок или шарф, чтобы покрыть голову при посещении священных мест.
Головной убор и солнцезащитные средства (в тёплое время года).
Небольшой рюкзак или сумку для экскурсий.
Личные лекарства (если принимаете постоянно).
Наличные в местной валюте.
Программа тура по дням
Бухара: крепость Арк, Ляби-Хауз, Калян, медресе Мири Араб и рынок
Встретимся в аэропорту Бухары. За доплату и при наличии номеров вы можете заселиться раньше. В 10:00 — встреча с гидом на ресепшене отеля.
Вас ждёт обзорная экскурсия по центру.
Крепость Арк — огромная цитадель, окружённая высокими стенами, была не только резиденцией бухарских эмиров, но и центром административной и военной власти города. С вершины крепости открывается вид на старую Бухару и окрестности.
Ляби-Хауз — ансамбль, включающий древнюю мечеть, медресе и караван-сарай, вокруг которого уютная площадь с прудом.
Минарет и мечеть Калян — минарет высотой 47 м построен в 12 веке. Мечеть служила религиозным и культурным центром.
Медресе Мири Араб — здесь учились выдающиеся богословы.
Торговые купола Бухары — вы пройдёте по узким улочкам древнего рынка, где запахи пряностей и блеск медной утвари создают неповторимую атмосферу Востока.
Ночь в Бухаре.
Медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор, переезд в Самарканд
Продолжаем экскурсию по Бухаре.
Медресе Улугбека — шедевр архитектуры 15 века, построенный при правлении великого астронома и учёного. Здесь основали Самаркандский университет и разрабатывали теории, определявшие развитие астрономии и математики в Средней Азии.
Медресе Абдулазиз-хана 17 века — фасад украшен орнаментами и изумрудными изразцами, а внутренний двор восхищает пропорциями.
Чор-Минор — медресе с 4 башнями, каждая имеет символический смысл. Загадочные узоры на его стенах рассказывают о забытых культурах Востока.
После обеда — трансфер на вокзал. Размещаемся в отеле в Самарканде.
Наследие Самарканда: Регистан, Гур-Эмир, Шахи-Зинда и обсерватория Улугбека
Утром вас ждёт экскурсия по памятникам культуры и архитектуры, оставшимся со времён правления Тимура.
Площадь Регистан — священная площадь, окружённая тремя величественными медресе: Шер-Дор, Тилля-Кари и Улугбек. Это был центр научной, религиозной и торговой жизни города.
Гур-Эмир — мавзолей, где покоится Тимур и его ближайшие родственники. Осмотрим купол, украшенный майоликовыми плитками.
Некрополь Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев, где хранятся святые останки деятелей ислама.
Обсерватория Улугбека — на вершине холма астроном наблюдал за звёздами и делал важнейшие открытия. Его обсерватория была одной из передовых на тот момент.
Ночь в Самарканде.
Переезд в Ташкент
Первая половина дня будет свободна.
После прибытия в Ташкент прогуляемся по городу, который сочетает элементы современности и традиции, Востока и Запада.
Ночь в Ташкенте.
Площадь Амира Тимура, Хазрати Имам, базар Чорсу и метро Ташкента
Отправимся на обзорную экскурсию.
Площадь Амира Тимура с памятником великому полководцу и основателю Тимуридской империи.
Хазрати Имам — религиозный комплекс, центр духовности Узбекистана. Здесь хранится один из старейших экземпляров Корана, который написан в 7 веке.
Базар Чорсу — традиционный восточный рынок, где можно ощутить атмосферу Узбекистана. Здесь продаются специи, фрукты, ткани, а также изделия народных промыслов.
Метро Ташкента — живой музей инженерии и культуры. Мы проведём экскурсию по эпохам, стилям и секретам подземного города под ногами.
Затем отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды в дни экскурсий и завтраки
- Трансфер по маршруту, в том числе встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно в ваш город
- Ужины
- Доплата за 1-местное размещение - $40 за ночь
- Раннее заселение (при наличии номеров) - $60
- Входные билеты - $60 за тур
- Дополнительные активности