На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
23 сен в 18:00
$1395 за человека
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
12 сен в 08:00
10 окт в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Пои-Калян»
Самые популярные туры этой рубрики в Бухаре
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бухаре в августе 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Пои-Калян" можно забронировать 3 тура от 595 до 1395.
Туры на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Пои-Калян», цены от $595. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь