Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
«Далее пообедаем в национальном доме «Лязиз-Хауз», после чего вы сможете отдохнуть и подготовиться ко встрече Нового года»
30 дек в 13:30
$1189 за человека
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
«Канун Рождества — волшебное время, которое хочется провести уютно»
2 янв в 08:00
$595 за человека
На Рождество - в Узбекистан: тур-знакомство с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом
Полюбоваться мечетью Биби-Ханум, погулять по улочкам столицы и исследовать древние мавзолеи
Начало: Аэропорт Бухары, 14:00, возможно любое время встре...
6 янв в 14:00
$595 за человека
