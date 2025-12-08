Добро пожаловать в Узбекистан — страну, где оживает история! По прибытии в аэропорт вас встретит представитель принимающей стороны и организует комфортный трансфер в гостиницу. Размещение с 14:00.

День свободен для самостоятельного знакомства с Бухарой — древним городом, чьи стены помнят шорох караванов и шаги мудрецов. Узкие улочки, запах специй, солнечные блики на старинных мозаиках — всё здесь пропитано духом Востока.

В последующие дни вы откроете для себя главные символы Бухары: минарет Калян, площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, торговые купола, древние бани 16 века. А вечером можно будет насладиться ужином в национальном стиле — с ароматным пловом, лепёшками и чаем из самовара.

Ночь в гостинице.