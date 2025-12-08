Мои заказы

Новый год в Узбекистане с комфортом: путешествие по Бухаре и Самарканду

Осмотреть главные усыпальницы, увидеть знаковые медресе и прогуляться по торговым куполам
Это путешествие станет вашим ярким началом года — тёплым, вдохновляющим и по-настоящему праздничным. В Бухаре вас встретят узкие улочки, старинные медресе и купола, отражающие закатное солнце.

Здесь вы увидите крепость Арк,
читать дальше

минарет Калян и легендарную площадь Ляби-Хауз, где время словно замедляется.

В Самарканде, столице великого Тимура, вас ждут золотые узоры Регистана, изразцы Шахи-Зинда и величие усыпальницы Гур-Эмир. Вы услышите рассказы о мудром Насреддине и прикоснетесь к истории Великого шёлкового пути.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по сбору.
Возьмите удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, лёгкую одежду и куртку на случай вечерней прохлады.

Программа тура по дням

1 день

Бухара - жемчужина Великого шёлкового пути

Добро пожаловать в Узбекистан — страну, где оживает история! По прибытии в аэропорт вас встретит представитель принимающей стороны и организует комфортный трансфер в гостиницу. Размещение с 14:00.

День свободен для самостоятельного знакомства с Бухарой — древним городом, чьи стены помнят шорох караванов и шаги мудрецов. Узкие улочки, запах специй, солнечные блики на старинных мозаиках — всё здесь пропитано духом Востока.

В последующие дни вы откроете для себя главные символы Бухары: минарет Калян, площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, торговые купола, древние бани 16 века. А вечером можно будет насладиться ужином в национальном стиле — с ароматным пловом, лепёшками и чаем из самовара.

Ночь в гостинице.

2 день

Мавзолей Саманидов, Чашма-Айюб, Боло-Хауз, крепость Арк, ансамбль Пои-Калян и медресе

После завтрака вас ждёт насыщенная экскурсия по древнему городу. Первой остановкой станет мавзолей Саманидов — выдающийся памятник архитектуры, где древние согдийские традиции переплелись с исламским зодчеством. Его ажурная кирпичная кладка словно соткана из солнечных лучей.

Затем вы посетите Чашма-Айюб — священный мавзолей, связанный с легендой о пророке Иове. Здесь бьёт источник, вода которого считается целебной. Рядом возвышается изящный ансамбль Боло-Хауз — мечеть с резными колоннами у зеркального водоёма.

Далее маршрут приведёт вас к крепости Арк — древней цитадели бухарских эмиров. За её мощными стенами скрываются дворцы, мечети и тюрьмы, где каждый камень хранит память о прошлых веках.

Продолжение экскурсии — ансамбль Пои-Калян: величественный минарет, мечеть и медресе, составляющие душу Бухары. Затем — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана: одно — строгое и сдержанное, другое — яркое и украшенное узорами.

Вы также посетите площадь Ляби-Хауз, где под сенью чинар можно отдохнуть у пруда и выпить чаю, слушая истории Ходжи Насреддина. Завершением дня станет прогулка по торговым куполам 16 века — старинным базарам, где и сегодня кипит восточная жизнь.

3 день

От дворцов эмиров к сокровищам Самарканда

После завтрака вы отправитесь на загородную экскурсию по окрестностям Бухары. Первая остановка — дворец Ситораи Мохи-хоса, летняя резиденция последнего эмира. Здесь восточная пышность сочетается с европейской изысканностью: зеркальные залы, изразцовые галереи, тенистые парки с фонтанами создают атмосферу императорского приёма.

Далее — комплекс Бахаутдина Накшбанди, святое место паломничества суфиев. Здесь покоится великий мистик и мыслитель, чьё учение распространилось по всему Востоку. Тихие дворы, древние мавзолеи и священное дерево-исполнитель желаний наполняют место особым спокойствием.

Затем вас ждёт переезд в Самарканд (280 км, около 4–5 часов). По пути откроются виды на хлопковые поля, фруктовые сады и далекие горы. По прибытии — размещение в гостинице.

Вечером рекомендуем отправиться на самостоятельную прогулку к площади Регистан. На закате 3 медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кари — переливаются золотом и лазурью, превращая площадь в живую сказку. Можно заглянуть в лавки ремесленников и выпить чаю в старой чайхане.

4 день

Регистан, мавзолей гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека

После завтрака начинается экскурсия по одному из древнейших городов мира.

Регистан — сердце Самарканда. 3 медресе, словно драгоценные камни, окружают площадь, отражая солнце золотыми и бирюзовыми узорами. Здесь когда-то читали лекции, объявляли указы и вершили судьбы.

Далее — мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана и его потомков. Под куполом из лазури покоится великий полководец, а сама постройка вдохновила архитекторов Тадж-Махала.

Следующая остановка — мечеть Биби-Ханум, возведённая по приказу любимой жены Тимура. Её величие поражает воображение: гигантские арки и изразцовые своды свидетельствуют о мощи и любви.

Продолжение экскурсии — некрополь Шахи-Зинда, аллея усыпальниц с изразцами всех оттенков бирюзы. Здесь, по преданию, похоронен Куссам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда.

Завершением станет посещение обсерватории Улугбека — выдающегося учёного 15 века. В сохранившемся секстанте можно увидеть, как в древности измеряли звёзды с поразительной точностью.

Вечером — свободное время: можно прогуляться по городу, заглянуть в лавки и попробовать самаркандский плов.

5 день

Окончание тура

Утро в Самарканде начинается ароматным завтраком. Перед отъездом — немного времени для прогулки или фотографий на фоне золотых куполов Регистана.

Групповой трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$820
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Минеральная вода ежедневно
  • Памятные подарки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бухары и обратно из Самарканда
  • Остальное питание
  • Входные билеты в музеи и на объекты по маршруту
  • Доплата за 1-местное размещение - $274
  • Медицинская страховка
  • Индивидуальный трансфер (аэропорт - гостиница - аэропорт):
  • Седан - $30 в одну сторону
  • Микроавтобус - $50 в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бухары, с 14:00, возможно согласование времени прибытия
Завершение: Аэропорт Самарканда, около 12:00, время может быть скорректировано по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Бухаре
Провёл экскурсии для 117 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

