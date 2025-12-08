Здесь вы увидите крепость Арк,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по сбору.
Возьмите удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, лёгкую одежду и куртку на случай вечерней прохлады.
Программа тура по дням
Бухара - жемчужина Великого шёлкового пути
Добро пожаловать в Узбекистан — страну, где оживает история! По прибытии в аэропорт вас встретит представитель принимающей стороны и организует комфортный трансфер в гостиницу. Размещение с 14:00.
День свободен для самостоятельного знакомства с Бухарой — древним городом, чьи стены помнят шорох караванов и шаги мудрецов. Узкие улочки, запах специй, солнечные блики на старинных мозаиках — всё здесь пропитано духом Востока.
В последующие дни вы откроете для себя главные символы Бухары: минарет Калян, площадь Ляби-Хауз, крепость Арк, торговые купола, древние бани 16 века. А вечером можно будет насладиться ужином в национальном стиле — с ароматным пловом, лепёшками и чаем из самовара.
Ночь в гостинице.
Мавзолей Саманидов, Чашма-Айюб, Боло-Хауз, крепость Арк, ансамбль Пои-Калян и медресе
После завтрака вас ждёт насыщенная экскурсия по древнему городу. Первой остановкой станет мавзолей Саманидов — выдающийся памятник архитектуры, где древние согдийские традиции переплелись с исламским зодчеством. Его ажурная кирпичная кладка словно соткана из солнечных лучей.
Затем вы посетите Чашма-Айюб — священный мавзолей, связанный с легендой о пророке Иове. Здесь бьёт источник, вода которого считается целебной. Рядом возвышается изящный ансамбль Боло-Хауз — мечеть с резными колоннами у зеркального водоёма.
Далее маршрут приведёт вас к крепости Арк — древней цитадели бухарских эмиров. За её мощными стенами скрываются дворцы, мечети и тюрьмы, где каждый камень хранит память о прошлых веках.
Продолжение экскурсии — ансамбль Пои-Калян: величественный минарет, мечеть и медресе, составляющие душу Бухары. Затем — медресе Улугбека и Абдулазиз-хана: одно — строгое и сдержанное, другое — яркое и украшенное узорами.
Вы также посетите площадь Ляби-Хауз, где под сенью чинар можно отдохнуть у пруда и выпить чаю, слушая истории Ходжи Насреддина. Завершением дня станет прогулка по торговым куполам 16 века — старинным базарам, где и сегодня кипит восточная жизнь.
От дворцов эмиров к сокровищам Самарканда
После завтрака вы отправитесь на загородную экскурсию по окрестностям Бухары. Первая остановка — дворец Ситораи Мохи-хоса, летняя резиденция последнего эмира. Здесь восточная пышность сочетается с европейской изысканностью: зеркальные залы, изразцовые галереи, тенистые парки с фонтанами создают атмосферу императорского приёма.
Далее — комплекс Бахаутдина Накшбанди, святое место паломничества суфиев. Здесь покоится великий мистик и мыслитель, чьё учение распространилось по всему Востоку. Тихие дворы, древние мавзолеи и священное дерево-исполнитель желаний наполняют место особым спокойствием.
Затем вас ждёт переезд в Самарканд (280 км, около 4–5 часов). По пути откроются виды на хлопковые поля, фруктовые сады и далекие горы. По прибытии — размещение в гостинице.
Вечером рекомендуем отправиться на самостоятельную прогулку к площади Регистан. На закате 3 медресе — Улугбека, Шердор и Тилля-Кари — переливаются золотом и лазурью, превращая площадь в живую сказку. Можно заглянуть в лавки ремесленников и выпить чаю в старой чайхане.
Регистан, мавзолей гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, обсерватория Улугбека
После завтрака начинается экскурсия по одному из древнейших городов мира.
Регистан — сердце Самарканда. 3 медресе, словно драгоценные камни, окружают площадь, отражая солнце золотыми и бирюзовыми узорами. Здесь когда-то читали лекции, объявляли указы и вершили судьбы.
Далее — мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана и его потомков. Под куполом из лазури покоится великий полководец, а сама постройка вдохновила архитекторов Тадж-Махала.
Следующая остановка — мечеть Биби-Ханум, возведённая по приказу любимой жены Тимура. Её величие поражает воображение: гигантские арки и изразцовые своды свидетельствуют о мощи и любви.
Продолжение экскурсии — некрополь Шахи-Зинда, аллея усыпальниц с изразцами всех оттенков бирюзы. Здесь, по преданию, похоронен Куссам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда.
Завершением станет посещение обсерватории Улугбека — выдающегося учёного 15 века. В сохранившемся секстанте можно увидеть, как в древности измеряли звёзды с поразительной точностью.
Вечером — свободное время: можно прогуляться по городу, заглянуть в лавки и попробовать самаркандский плов.
Окончание тура
Утро в Самарканде начинается ароматным завтраком. Перед отъездом — немного времени для прогулки или фотографий на фоне золотых куполов Регистана.
Групповой трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$820
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Минеральная вода ежедневно
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Перелёт до Бухары и обратно из Самарканда
- Остальное питание
- Входные билеты в музеи и на объекты по маршруту
- Доплата за 1-местное размещение - $274
- Медицинская страховка
- Индивидуальный трансфер (аэропорт - гостиница - аэропорт):
- Седан - $30 в одну сторону
- Микроавтобус - $50 в одну сторону