Полезная информация о Фергане
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Местное время в Фергане
01:0712
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Фергана
|По-английски
|Fergana
|Столица региона
|Фергана является столицей региона
|Население города
|164 322 чел.
|Аэропорт
|Фергана FEG
|Часовой пояс
|Asia/Tashkent
|Средняя высота
|580 м. от уровня моря
Где находится Фергана на карте
Фергана