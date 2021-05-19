Полезная информация о Фергане

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Местное время в Фергане
01:0712
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаФергана
По-английскиFergana
Столица регионаФергана является столицей региона
Население города164 322 чел.
АэропортФергана FEG
Часовой поясAsia/Tashkent
Средняя высота580 м. от уровня моря

Где находится Фергана на карте

Фергана фото города
Фергана

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