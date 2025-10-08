Мои заказы

Экскурсии по Старому городу в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Хиве на русском языке, цены от €40, скидки до 25%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Знакомьтесь, Хива
Пешая
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
«Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город Хивы, обнесенный могучими оборонительными стенами»
Завтра в 10:00
8 ноя в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Хива - жемчужина Узбекистана
Пешая
3.5 часа
-
25%
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Хива - жемчужина Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу древнего города Хива, где каждый уголок хранит свои тайны. Откройте для себя уникальные памятники архитектуры и историю древнего Востока
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 250 000 сум за человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$67$89 за всё до 10 чел.
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Пешая
5 часов
Групповая
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Познакомиться с Ичан-Кале - старинным городом-музеем под открытым небом
Начало: В Ичан-Калa
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    8 октября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Спасибо Раджабу за экскурсионную программу в Хиве, а также за помощь в организации трансферов и экскурсий в других городах Узбекистана.
    читать дальше

    Особенно хочется отметить, что вместе с гидом вы получаете прекрасного мобильного фотографа. Сохраните не только очень красивую память, но и мир в семье.

  • А
    Александра
    6 октября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Отличная экскурсия по местам старого города Хивы, Раджаб очень приятный гид
  • А
    Александр
    4 октября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Прекрасная экскурсия с гидом Раджабом! Видно, что он отлично знает материал, умеет интересно рассказывать и подстраивается под группу. Всё было чётко, насыщенно и с отличным настроением. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    3 октября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Мы влюбились бы в Хиву может и без Раджаба, но с ним не могло быть иначе. Он строил экскурсию, учитывая
    читать дальше

    наши интересы, всегда знал ответ на наши многочисленные вопросы, он не просто "давил" информацией, а задавал вопросы, втягивал в разговор,заставляя задуматься. Благодарны за его рекомендации и желаем ему и в дальнейшем успехов.

  • А
    Алина
    2 октября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Несмотря на небольшое недопонимание по времени начала экскурсии и важности начать во второй половине дня, так как с утра у
    читать дальше

    нас своя другая программа,

    Раджаб - просто великолепный гид! Увлекательно, интересно, глубоко! Мы поехали и дальше путешествовать по Узбекистану, и могу отметить, что он задал слишком высокую планку мастерства, и все остальные гиды не были столь хороши.

    Ставлю твердую «5-ерку», и обязательно посоветую друзьям!

    Несмотря на небольшое недопонимание по времени начала экскурсии и важности начать во второй половине дня, так как с утра у нас своя другая программа,

    Раджаб - просто великолепный гид! Увлекательно, интересно, глубоко! Мы поехали и дальше путешествовать по Узбекистану, и могу отметить, что он задал слишком высокую планку мастерства, и все остальные гиды не были столь хороши.

    Ставлю твердую «5-ерку», и обязательно посоветую друзьям!
  • Ю
    Юрий
    28 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Это была наша вторая экскурсия с Раджабом.

    Гид замечательный, очень эрудирован, глубоко погружён в историю Хивы, Хорезмской области и Узбекистана. Видно,
    читать дальше

    что он очень любит свою страну и малую родину.

    Экскурсия была продумана, интересна, не перегружена информацией. Время пролетело незаметно.

    Также Раджаб подсказал нам лучшие места, где можно попробовать блюда местной кухни, охотно ответил на вопросы, которые напрямую не касались темы экскурсии.

    Это была наша вторая экскурсия с Раджабом.

    Гид замечательный, очень эрудирован, глубоко погружён в историю Хивы, Хорезмской области и Узбекистана. Видно, что он очень любит свою страну и малую родину.

    Экскурсия была продумана, интересна, не перегружена информацией. Время пролетело незаметно.

    Также Раджаб подсказал нам лучшие места, где можно попробовать блюда местной кухни, охотно ответил на вопросы, которые напрямую не касались темы экскурсии.
  • А
    Алина
    16 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Раджаб лучший гид! С большой любовью и интересом повествует о родной земле!
    Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько было интересно, легко и познавательно! Большое спасибо!
    Раджаб лучший гид! С большой любовью и интересом повествует о родной земле!
    Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько было интересно, легко и познавательно! Большое спасибо!
  • А
    Аня
    15 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Вообще все отлично! Понравилось, что Раджаб готов отвечать на доп. вопросы и даже на вопросы не по теме- понятно, что
    читать дальше

    знания глубже и объемнее, чем может вместить обзорная экскурсия. На следующий день мы отправились на экскурсию еще и по зороастрийским крепостям, было действительно интересно- помимо крепостей была дегустация всех сортов дынь на базаре, местной кухни и много разговоров вообще про все. Короче, рекомендую

    Вообще все отлично! Понравилось, что Раджаб готов отвечать на доп. вопросы и даже на вопросы не по теме- понятно, что знания глубже и объемнее, чем может вместить обзорная экскурсия. На следующий день мы отправились на экскурсию еще и по зороастрийским крепостям, было действительно интересно- помимо крепостей была дегустация всех сортов дынь на базаре, местной кухни и много разговоров вообще про все. Короче, рекомендую
  • И
    Инесса
    14 сентября 2025
    Знакомьтесь, Хива
    Очень благодарны Оксане за экскурсию. Провела по основным достопримечательностям, всё подробно рассказывая, ответила на все наши вопросы. Рассказ приятный и лёгкий для восприятия. Спасибо ей!
  • О
    Ольга
    10 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Хочется начать с того, что Раджаб еще до экскурсии был с нами на связи и помог во многих организационных вопросах
    читать дальше

    до приезда в Хиву! Экскурсия пролетела на одном дыхании, Раджаб был с нами целых 5 часов вместо положенных 3,5 часов! Рассказал нам историю Хивы и Хорезмского ханства во всех красках, было много исторических фактов! Увлекал нас разными интересными вопросами, чтобы мы поразмышляли над тем или иным моментом по ходу нашей экскурсии, за что ему огромное спасибо! Еще и попали в мастерскую по производству шелковых ковров и удалось попробовать себя в этом деле! Историю Хивы мы запомнили и прониклись ею, благодаря Раджабу. Спасибо огромное и конечно, очень рекомендую выбрать его в качестве экскурсовода! Мы остались в восторге! ♥️

    Хочется начать с того, что Раджаб еще до экскурсии был с нами на связи и помог во многих организационных вопросах до приезда в Хиву! Экскурсия пролетела на одном дыхании, Раджаб был с нами целых 5 часов вместо положенных 3,5 часов! Рассказал нам историю Хивы и Хорезмского ханства во всех красках, было много исторических фактов! Увлекал нас разными интересными вопросами, чтобы мы поразмышляли над тем или иным моментом по ходу нашей экскурсии, за что ему огромное спасибо! Еще и попали в мастерскую по производству шелковых ковров и удалось попробовать себя в этом деле! Историю Хивы мы запомнили и прониклись ею, благодаря Раджабу. Спасибо огромное и конечно, очень рекомендую выбрать его в качестве экскурсовода! Мы остались в восторге! ♥️
  • Е
    Екатерина
    7 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Раджаб, спасибо Вам большое за экскурсию! Ваш рассказ был очень содержательным, но не перегружен лишней и ненужной информацией. 4 часа пролетели незаметно! Будем рекомендовать вас нашим друзьям.
  • В
    Валерий
    6 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Все очень интересно. Приятно, что человек знает и любит свой город! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    4 сентября 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Получили большое удовольствие от экскурсии. Раджаб очень интересно доносит важные исторические факты, его рассказ буквально погружает тебя и восточная сказка
    читать дальше

    оживает. Также очень подробно сказал об архитектуре, об обычаях и традициях, ответил на все вопросы. Дал нам советы, что посетить в оставшееся время и где отведать национальную кухню. Спасибо большое за знакомство с прекрасной Хивой!

    Получили большое удовольствие от экскурсии. Раджаб очень интересно доносит важные исторические факты, его рассказ буквально погружает
  • В
    Варвара
    29 августа 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Бесподобное времяпровождение с Раджабом и полный восторг от Хивы!
    Это надо видеть и слышать … поэтому искренне рекомендую! 💯
    Бесподобное времяпровождение с Раджабом и полный восторг от Хивы!
    Это надо видеть и слышать … поэтому искренне рекомендую! 💯
  • Э
    Элина
    21 августа 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Нашим гидом был Раджаб, и это была не сухая лекция, а настоящее погружение в историю. Рассказывал не только об архитектурных
    читать дальше

    датах, но и легенды, мифы и бытовые истории людей, живших здесь.
    Все было продумано до мелочей: удобное время начала, логичный маршрут по внутреннему городу Ичан-Кала, который позволил увидеть все ключевые достопримечательности без лишней спешки и усталости. Не пришлось стоять в длинных очередях. Гид не только провел потрясающую экскурсию, а так же посоветовал хорошие места для отдыха и покупок! Однозначно рекомендую данную экскурсию!

  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Большое спасибо Раджабу! Экскурсия была идеальна. Материал логичный, понятный, структурный. Большом объем информации, но при этом экскурсия не перегружена. Было
    читать дальше

    интересно, комфортно. Бонусная прогулка по саду как идеальное окончание жаркого дня. Раджаб гостеприимный, искренний и интересный человек с большим багажом знаний и любовью к городу. Однозначно буду рекомендовать его всем!

  • Л
    Лариса
    18 июня 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Лучшая экскурсия и лучший гид за все наше время прибывания в Узбекистане. Брали несколько экскурсий в Самарканде и Бухаре, предыдущие
    читать дальше

    экскурсии тоже были хороши, но Раджаб на голову превзошел всех остальных гидов.
    С огромным увлечением слушали и мы, и наши дети. Раджаб включал в рассказ множество интересных деталей, мы могли представить все происходившее столетия назад в мельчайших подробностях.
    Раджаб поддерживал с нами и детьми постоянный диалог, мы были не просто слушателями, но и участниками разворачивающейся перед нами жизни древнего города

  • А
    Ангелина
    17 июня 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Спасибо за замечательную и информативную экскурсию. Однажды прикоснувшись к такой культуре хочется возвращаться вновь. Спасибо за Восточную сказку)
    Спасибо за замечательную и информативную экскурсию. Однажды прикоснувшись к такой культуре хочется возвращаться вновь. Спасибо за Восточную сказку)
  • С
    Сергей
    13 июня 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Прекрасная экскурсия, с интересом послушали, узнали много нового о Хорезме. Однозначно рекомендую!
  • T
    Talgat
    5 июня 2025
    Хива - жемчужина Узбекистана
    Раджаб провел для нас (3 человека) отличную экскурсию по Ичан-Кале! Рассказывал очень подробно, ярко и красочно, мы мысленно переносились во
    читать дальше

    времена существования ханств, как будто вживую всё увидели - как зарождалась Хива, как правили ханы, как жили люди внутри Ичан-Калы. Раджаб задавал нам вопросы на засыпку, давал возможность самим поразмыслить, что, как и почему. Показал и рассказал про ремесленников Хивы - пекарей, столяров, ткачих. На все наши вопросы находил ответы. Огромное спасибо Раджабу за проведенную экскурсию!

    Раджаб провел для нас (3 человека) отличную экскурсию по Ичан-Кале! Рассказывал очень подробно, ярко и красочно, мы мысленно переносились во времена существования ханств, как будто вживую всё увидели - как зарождалась Хива, как правили ханы, как жили люди внутри Ичан-Калы. Раджаб задавал нам вопросы на засыпку, давал возможность самим поразмыслить, что, как и почему. Показал и рассказал про ремесленников Хивы - пекарей, столяров, ткачих. На все наши вопросы находил ответы. Огромное спасибо Раджабу за проведенную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Хива
  2. Хива - жемчужина Узбекистана
  3. От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Хиве в ноябре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 75 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Хиве с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь