Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Хива
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, гуляя по её узким улочкам и изучая древние мечети и крепости. Узнайте историю города и его знаменитостей
Начало: Лобби отеля
«Мы отправимся исследовать Ичан-Калу — Старый город Хивы, обнесенный могучими оборонительными стенами»
Завтра в 10:00
8 ноя в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборХива - жемчужина Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу древнего города Хива, где каждый уголок хранит свои тайны. Откройте для себя уникальные памятники архитектуры и историю древнего Востока
«Входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослые — 250 000 сум за человека (включено посещение 15 достопримечательностей Старого города)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$67
$89 за всё до 10 чел.
Групповая
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Познакомиться с Ичан-Кале - старинным городом-музеем под открытым небом
Начало: В Ичан-Калa
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия8 октября 2025Спасибо Раджабу за экскурсионную программу в Хиве, а также за помощь в организации трансферов и экскурсий в других городах Узбекистана.
- ААлександра6 октября 2025Отличная экскурсия по местам старого города Хивы, Раджаб очень приятный гид
- ААлександр4 октября 2025Прекрасная экскурсия с гидом Раджабом! Видно, что он отлично знает материал, умеет интересно рассказывать и подстраивается под группу. Всё было чётко, насыщенно и с отличным настроением. Рекомендую!
- ЕЕлена3 октября 2025Мы влюбились бы в Хиву может и без Раджаба, но с ним не могло быть иначе. Он строил экскурсию, учитывая
- ААлина2 октября 2025Несмотря на небольшое недопонимание по времени начала экскурсии и важности начать во второй половине дня, так как с утра у
- ЮЮрий28 сентября 2025Это была наша вторая экскурсия с Раджабом.
Гид замечательный, очень эрудирован, глубоко погружён в историю Хивы, Хорезмской области и Узбекистана. Видно,
- ААлина16 сентября 2025Раджаб лучший гид! С большой любовью и интересом повествует о родной земле!
Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько было интересно, легко и познавательно! Большое спасибо!
- ААня15 сентября 2025Вообще все отлично! Понравилось, что Раджаб готов отвечать на доп. вопросы и даже на вопросы не по теме- понятно, что
- ИИнесса14 сентября 2025Очень благодарны Оксане за экскурсию. Провела по основным достопримечательностям, всё подробно рассказывая, ответила на все наши вопросы. Рассказ приятный и лёгкий для восприятия. Спасибо ей!
- ООльга10 сентября 2025Хочется начать с того, что Раджаб еще до экскурсии был с нами на связи и помог во многих организационных вопросах
- ЕЕкатерина7 сентября 2025Раджаб, спасибо Вам большое за экскурсию! Ваш рассказ был очень содержательным, но не перегружен лишней и ненужной информацией. 4 часа пролетели незаметно! Будем рекомендовать вас нашим друзьям.
- ВВалерий6 сентября 2025Все очень интересно. Приятно, что человек знает и любит свой город! Рекомендую!
- ЮЮлия4 сентября 2025Получили большое удовольствие от экскурсии. Раджаб очень интересно доносит важные исторические факты, его рассказ буквально погружает тебя и восточная сказка
- ВВарвара29 августа 2025Бесподобное времяпровождение с Раджабом и полный восторг от Хивы!
Это надо видеть и слышать … поэтому искренне рекомендую! 💯
- ЭЭлина21 августа 2025Нашим гидом был Раджаб, и это была не сухая лекция, а настоящее погружение в историю. Рассказывал не только об архитектурных
- ООльга23 июля 2025Большое спасибо Раджабу! Экскурсия была идеальна. Материал логичный, понятный, структурный. Большом объем информации, но при этом экскурсия не перегружена. Было
- ЛЛариса18 июня 2025Лучшая экскурсия и лучший гид за все наше время прибывания в Узбекистане. Брали несколько экскурсий в Самарканде и Бухаре, предыдущие
- ААнгелина17 июня 2025Спасибо за замечательную и информативную экскурсию. Однажды прикоснувшись к такой культуре хочется возвращаться вновь. Спасибо за Восточную сказку)
- ССергей13 июня 2025Прекрасная экскурсия, с интересом послушали, узнали много нового о Хорезме. Однозначно рекомендую!
- TTalgat5 июня 2025Раджаб провел для нас (3 человека) отличную экскурсию по Ичан-Кале! Рассказывал очень подробно, ярко и красочно, мы мысленно переносились во
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Хиве в ноябре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 75 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Хиве с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь