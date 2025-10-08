читать дальше

до приезда в Хиву! Экскурсия пролетела на одном дыхании, Раджаб был с нами целых 5 часов вместо положенных 3,5 часов! Рассказал нам историю Хивы и Хорезмского ханства во всех красках, было много исторических фактов! Увлекал нас разными интересными вопросами, чтобы мы поразмышляли над тем или иным моментом по ходу нашей экскурсии, за что ему огромное спасибо! Еще и попали в мастерскую по производству шелковых ковров и удалось попробовать себя в этом деле! Историю Хивы мы запомнили и прониклись ею, благодаря Раджабу. Спасибо огромное и конечно, очень рекомендую выбрать его в качестве экскурсовода! Мы остались в восторге! ♥️