Экскурсии со скидкой в Хиве до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «🔥 Скидки» в Хиве на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
4945 за человека
Затерянный Хорезм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 4 чел.
Магия древней Хивы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8072 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    27 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
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    была лучшей! Материал насыщен и историческими фактами, и разбавлен интересными зарисовками. Речь грамотная, подача увлекает. Сама прогулка была выстроена очень грамотно. В самую жару сделали перерыв на пару часов, можно было покушать, отдохнуть и вечером продолжить. Причем гид подсказала, где поесть и что заказать (спасибо за зеленый лагман, вареники с яйцом и вкуснейшую рыбу на ужин)! Желаем успехов!

  • М
    Михаил
    24 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
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    и все просто великолепно. Так же завез на обед в отличное место, спасибо за рекомендации по городу Ургенч. После экскурсии довез до гостиницы, у нас было переселение в другую, Раджаб зашел с нами и помог заселиться, так как на ресепшене не знали русского языка! Большое спасибо.

  • N
    NATALIA
    15 мая 2024
    Магия древней Хивы
    Прекрасную экскурсию нам провел гид Ислам. Почти четыре часа пролетели незаметно. Много исторических фактов, интересные рассказы о городе и ее
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    жителях, ответы на все интересующие нас вопросы, всё сложилось отлично. В Узбекистане были первый раз, хотя за плечами большой опыт путешествий и 16 лет работы в туризме, поэтому очень придирчиво всегда отношусь к экскурсиям, но тут всё было не на пять, а на пять с большим плюсом. Спасибо огромное.

    Прекрасную экскурсию нам провел гид Ислам. Почти четыре часа пролетели незаметно. Много исторических фактов, интересные рассказы
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
  • А
    Александра
    8 мая 2024
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
  • Ю
    Юля
    3 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
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    содержательный рассказ про историю. Бабаджан прекрасно знает историю, да и просто интересный собеседник, можно поговорить про страну, обычаи и устои. Попробуйте свежайшие верблюжье молоко! Помог купить сим карту и обменять денежки, доставил в гостиницу. У нас еще произошел неприятный казус в гостинице, по приезду нам сказали что нашей брони нет, Бабаджан, подождал пока мы забронируем другую и отвез по новому адресу, а потом отвел на обед. Спасибо огромное за такую поддержку!

    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия
  • Е
    Екатерина
    2 декабря 2023
    Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
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    человек, который нас погрузил в восточную сказку. Скажу так, вечером очень удачно гулять по Хиве, тк народу мало, все в подсветке. Очень красиво! Также наш Гид отвёл нас в хорошее место покушать.

    Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! ОнМы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «🔥 Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
Сейчас в Хиве в категории "🔥 Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 153 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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