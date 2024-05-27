1 чел.
По популярности
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
49€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия древней Хивы: индивидуальная экскурсия по старинным улочкам и памятникам
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
80€72 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера27 мая 2024Экскурсию проводила гид Рисалат. Проехав три города (Хива, Бухара, Самарканд) и послушав самых разных гидов, сошлись во мнении, что Рисалат
- ММихаил24 мая 2024Спасибо большое нашему экскурсоводу, Дилмуроду. Рекомендую!!!
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
- NNATALIA15 мая 2024Прекрасную экскурсию нам провел гид Ислам. Почти четыре часа пролетели незаметно. Много исторических фактов, интересные рассказы о городе и ее
- ЕЕлена14 мая 2024Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
- ААлександра8 мая 2024Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
- ЮЮля3 мая 2024У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
- ЕЕкатерина2 декабря 2023Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «🔥 Скидки»
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