Чтобы увидеть все главные достопримечательности Хивы и услышать её историю, отправимся на прогулку по внутреннему городу. Мы осмотрим ханские дворцы, минареты, мечети, ремесленные лавки и средневековые стены. Насыщенная экскурсия включает также посещение музеев, которые редко входят в обзорные программы.
Описание экскурсии
- Ворота Ота-Дарвоза — вы узнаете историю Ичан-Калы и хронологию развития Хивы — от древнего оазиса до столицы Хорезмского ханства.
- Медресе Мухаммад Амин-хана и минарет Кальта-Минар — знаменитый архитектурный ансамбль и минарет, который должен был стать самым высоким в Средней Азии.
- Торговый дом Полвон-Кари — старинный базар. Мы поговорим о торговых традициях и понаблюдаем за работой современных ремесленников.
- Цитадель Куня-Арк — бывшая резиденция хивинских ханов: тронный зал, куриниш-хона, зимняя мечеть и караульные башни.
- Медресе Мухаммад Рахимхана II (поэта Феруза) — музей, посвящённый выдающемуся правителю и просвещённому хану. Вы узнаете о его политике, стихах и культурном наследии.
- Мавзолей Пахлаван Махмуда — священное место, где покоится герой, философ и покровитель города.
- Площадь Ислам-Ходжа — ансамбль медресе и самого высокого минарета Хивы.
- Пятничная мечеть Джума-мечеть — уникальное сооружение 10 века с резными деревянными колоннами.
- Музей мыслителей — рассмотрим восковые фигуры великих учёных Востока.
- Музей меннонитов — вы услышите о немецкой общине, которая переселилась в Хиву в 19 веке.
- Дворец Таш-Хаули — роскошная ханская резиденция с гаремом и парадными залами.
- Караван-сарай Аллакули-хана и Тим — торговый центр времён Великого шёлкового пути.
Организационные детали
- Прогулка по верхней части оборонительных стен и входные билеты оплачиваются дополнительно:
— комплекс музеев Ичан-Калы: 250 000 сум для взрослых (~$21), 125000 сум для школьников (~$10,5)
— мавзолей Пахлавана Махмуда: 30 000 сум за чел. (~$2,5)
— подъём на минарет Ислам-Ходжи — 100 000 сум за чел. (~$3).
- В середине экскурсии сделаем перерыв на обед — мы посоветуем проверенные места, и мы совместно решим, куда отправимся перекусить.
- Для маленьких детей программа может оказаться утомительной.
- По запросу за доплату мы организуем трансфер до места начала экскурсии. Также можем согласовать прогулку только для вашей компании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$28
|Пенсионеры
|$28
|Школьники
|$23
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ичан-Кале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 29 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Посетить три старинные крепости в пустыне Кызылкум и погулять по роскошному дворцу Нуруллабая
Начало: Хива, Ургенч
20 дек в 08:30
21 дек в 08:30
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия древней Хивы
Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города Хива, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
$58 за всё до 4 чел.