1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170€153 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
- ЕЕлена14 мая 2024Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
- ЮЮля3 мая 2024У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
- ЕЕлена28 февраля 2024Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Крепость Топрак-кала»
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