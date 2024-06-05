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все наши вопросы. В поездке нам было очень комфортно, Дадахон подстраивал поездку и рассказ под наши интересы и в то же время следил за временем, нам нужно было успеть в аэропорт. Экскурсия сама по себе очень интересная, никогда не думала, что прогуляюсь по пустыне Каракум и Кызылкум и увижу зороастрийские крепости. Ожидания от крепостей у меня были несколько завышенные изначально, они сохранились хорошо для строений, которым 2000+ лет, но мало что можно увидеть на месте, только некоторые стены. Тем не менее, очень интересно послушать легенды о данных местах, исторические факты, представить, как в этих местах протекала Амударья и проходили торговые караваны. В пустыне увидели интересные растения и мимо нас проскакал тушканчик) Большое спасибо Дадахону! Придем еще раз и закажем экскурсию по Хиве.