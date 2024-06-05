Крепость Топрак-кала – экскурсии в Хиве

Найдено 4 экскурсии в категории «Крепость Топрак-кала» в Хиве на русском языке, цены от €80, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
200 за всё до 4 чел.
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
80 за всё до 7 чел.
Затерянный Хорезм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Затерянный Хорезм: индивидуальная экскурсия по древним крепостям
Погрузитесь в историю древнего Хорезма на индивидуальной экскурсии по крепостям Аяз-кала, Топрак-кала и Кызыл-кала. Узнайте их секреты и легенды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
170153 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
    Все прошло отлично
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
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    после окончания экскурсии, по дороге насладились видами пустыни. Так решили вопрос переезда из Хивы в Бухару, где продолжили свое путешествие по Узбекистану. Большое спасибо Дадахону за хорошую экскурсию и чёткую организацию.

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Спасибо большое за потрясающую экскурсию! Наша компания была в восторге от интереснейщего рассказа Раджаба! Потрясающее знание истории, очень динамичный рассказ
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    и все просто великолепно. Так же завез на обед в отличное место, спасибо за рекомендации по городу Ургенч. После экскурсии довез до гостиницы, у нас было переселение в другую, Раджаб зашел с нами и помог заселиться, так как на ресепшене не знали русского языка! Большое спасибо.

  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
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    все наши вопросы. В поездке нам было очень комфортно, Дадахон подстраивал поездку и рассказ под наши интересы и в то же время следил за временем, нам нужно было успеть в аэропорт. Экскурсия сама по себе очень интересная, никогда не думала, что прогуляюсь по пустыне Каракум и Кызылкум и увижу зороастрийские крепости. Ожидания от крепостей у меня были несколько завышенные изначально, они сохранились хорошо для строений, которым 2000+ лет, но мало что можно увидеть на месте, только некоторые стены. Тем не менее, очень интересно послушать легенды о данных местах, исторические факты, представить, как в этих местах протекала Амударья и проходили торговые караваны. В пустыне увидели интересные растения и мимо нас проскакал тушканчик) Большое спасибо Дадахону! Придем еще раз и закажем экскурсию по Хиве.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    Это была интересная поездка в пустыню. Бабаджан, который нас возил, прекрасный аккуратный водитель. Он прекрасно показал нам дреание крепости, с уважением относился к нашим просьбам, но он не очень хорошо умеет рассказывать на русском языке
  • Ю
    Юля
    3 мая 2024
    Затерянный Хорезм
    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия интересная: пустыня, древнейшие руины,
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    содержательный рассказ про историю. Бабаджан прекрасно знает историю, да и просто интересный собеседник, можно поговорить про страну, обычаи и устои. Попробуйте свежайшие верблюжье молоко! Помог купить сим карту и обменять денежки, доставил в гостиницу. У нас еще произошел неприятный казус в гостинице, по приезду нам сказали что нашей брони нет, Бабаджан, подождал пока мы забронируем другую и отвез по новому адресу, а потом отвел на обед. Спасибо огромное за такую поддержку!

    У нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсияУ нас был гид Бабаджан, встретили нас прям из аэропорта, на очень комфортном автомобиле. Сама экскурсия
  • Е
    Елена
    28 февраля 2024
    Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
    Тимур - отличный гид и прекрасный рассказчик с хорошим чувством юмора и знанием истории. Очень увлекательная экскурсия! Узнали много интересного про историю крепостей и региона в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Крепость Топрак-кала»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июне 2024
Сейчас в Хиве в категории "Крепость Топрак-кала" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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