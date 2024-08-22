Чарующее сияние Хивы - вечерняя прогулка

Вечерняя экскурсия по Хиве откроет перед вами мир восточной сказки. Вы прогуляетесь по улочкам, увидите древние постройки и услышите увлекательные истории
В мерцающем свете вечерних огней Хива выглядит словно ожившая восточная сказка.

Прогулка по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатление от грандиозных построек - следов древней империи Хорезма, подсчёт резных колонн
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удивительной мечети. А ещё истории, легенды и предания про хивинских правителей и богатырей.

Увидите главные достопримечательности: цитадель Ичан-Кала, комплекс Пахлавана Махмуда, крепость Куня-Арк, дворец Таш-Хаули, медресе и минарет Ислам Ходжи, мечеть Джума. Узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву и рассмотрите её поближе

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера
  2. 🏰 Древние крепостные стены
  3. 📜 Легенды и предания
  4. 🏛️ Грандиозные постройки
  5. 🕌 Удивительная мечеть Джума
Чарующее сияние Хивы - вечерняя прогулка
Чарующее сияние Хивы - вечерняя прогулка
Чарующее сияние Хивы - вечерняя прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Цитадель Ичан-Кала
  • Комплекс Пахлавана Махмуда
  • Крепость Куня-Арк
  • Дворец Таш-Хаули
  • Медресе и минарет Ислам Ходжи
  • Мечеть Джума

Описание экскурсии

Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю.

Цитадель Ичан-Кала

Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.

Комплекс Пахлавана Махмуда

Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.

Крепость Куня-Арк

Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.

Дворец Таш-Хаули

Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.

Медресе и минарет Ислам Ходжи

Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.

Мечеть Джума

И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения. Важная информация:
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Входные билеты не входят.
  • Встреча у ворот Ата Дарваза в комплексе Ичанкала.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Цитадель Ичан-Кала
  • Комплекс Пахлавана Махмуда
  • Крепость Куня-Арк
  • Дворец Таш-Хаули
  • Медресе и минарет Ислам Ходжи
  • Мечеть Джума
Что включено
  • Услуга гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Трансфер
  • Транспорт
Место начала и завершения?
У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пешеходная вечерняя прогулка по Хиве
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Входные билеты не входят
  • Встреча у ворот Ата Дарваза в комплексе Ичанкала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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