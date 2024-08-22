В мерцающем свете вечерних огней Хива выглядит словно ожившая восточная сказка.
Прогулка по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатление от грандиозных построек - следов древней империи Хорезма, подсчёт резных колонн
Прогулка по старым улочкам вдоль мощных крепостных стен, впечатление от грандиозных построек - следов древней империи Хорезма, подсчёт резных колонн
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная вечерняя атмосфера
- 🏰 Древние крепостные стены
- 📜 Легенды и предания
- 🏛️ Грандиозные постройки
- 🕌 Удивительная мечеть Джума
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Описание экскурсии
Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю.
Цитадель Ичан-Кала
Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии.
Комплекс Пахлавана Махмуда
Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения.
Крепость Куня-Арк
Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений.
Дворец Таш-Хаули
Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений.
Медресе и минарет Ислам Ходжи
Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе.
Мечеть Джума
И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения. Важная информация:
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Входные билеты не входят.
- Встреча у ворот Ата Дарваза в комплексе Ичанкала.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер
- Транспорт
Место начала и завершения?
У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пешеходная вечерняя прогулка по Хиве
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Входные билеты не входят
- Встреча у ворот Ата Дарваза в комплексе Ичанкала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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