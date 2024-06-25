1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
€77 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр25 июня 2024Салем! Если Дадахон будет продолжать свою работу, скоро возвращюс в Хиву.
- ААркадий7 июня 2024Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
- ЛЛариса6 июня 2024Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
- ТТарас5 июня 2024Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
- ООлег21 мая 2024Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
- ААнна18 мая 2024Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
- ЮЮлия17 мая 2024Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
- ММихаил3 мая 2024Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
- ВВероника30 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
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