Экскурсии выходного дня в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Хиве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хива - восточная сказка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
112 отзывов
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
70 за всё до 6 чел.
Хива - наследница великой эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
99 отзывов
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
77 за всё до 5 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
150 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    25 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Салем! Если Дадахон будет продолжать свою работу, скоро возвращюс в Хиву.
  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
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    очень атмосферно и уютно вышло. Мы посмотрели много интересных зданий, улочек и музеев вместе с Дадахоном. Ребенку тоже очень понравилось. Рекомендую погулять и насладиться с былым величием Хивинского царства, это очень интересно

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
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    назначенное время (мы жили в отеле прямо в старом городе внутри). Пешая экскурсия была в комфортном темпе, мы посетили все значимые места и еще больше. На все свои вопросы получали ответ. Прекрасный рассказчик с чувством юмора. Дадахон не историк, но очень хорошо знает материал и рассказывает с интересом и любовью к этому месту. Мне очень понравилось что не было навязывания покупок в торговых лавках, наоборот были дельные советы что где можно купить, если надо, а что ни в коем случае. Советы по кухне и местам для ужина. Спасибо ему огромное за проведенное время и массу интересной информации. Очень советую этого гида. Заказывайте экскурсии у него - не пожалеете!!!!!!

  • Т
    Тарас
    5 июня 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Прекрасная экскурсия. Нет никаких нареканий. Интересный рассказ, комфортный автомобиль. Гид не отвлекается на управление машиной и все внимание уделяет гостям. Спасибо за отлично организованное путешествие
  • О
    Олег
    21 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Были на экскурсии 8 мая. Экскурсия интересная, погружающая в глубины истории этого древнего края. Заранее договорились о переезде в Бухару
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    после окончания экскурсии, по дороге насладились видами пустыни. Так решили вопрос переезда из Хивы в Бухару, где продолжили свое путешествие по Узбекистану. Большое спасибо Дадахону за хорошую экскурсию и чёткую организацию.

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Экскурсию провел Дадахон. Дадахон прекрасный рассказчик, а также очень позитивный человек, рассказал нам много нового и интересного и ответил на
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    все наши вопросы. В поездке нам было очень комфортно, Дадахон подстраивал поездку и рассказ под наши интересы и в то же время следил за временем, нам нужно было успеть в аэропорт. Экскурсия сама по себе очень интересная, никогда не думала, что прогуляюсь по пустыне Каракум и Кызылкум и увижу зороастрийские крепости. Ожидания от крепостей у меня были несколько завышенные изначально, они сохранились хорошо для строений, которым 2000+ лет, но мало что можно увидеть на месте, только некоторые стены. Тем не менее, очень интересно послушать легенды о данных местах, исторические факты, представить, как в этих местах протекала Амударья и проходили торговые караваны. В пустыне увидели интересные растения и мимо нас проскакал тушканчик) Большое спасибо Дадахону! Придем еще раз и закажем экскурсию по Хиве.

  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
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    больше про историю города, быт и нравы Хивинского (Хорезмского) ханства и жизнь современных хорезмийцев. У Тимура отличные навыки рассказчика, он харизматичен и отлично умеет шутить. И конечно же он много знает о Хиве. Было приятно побродить с ним по историческим улицам, заглянуть во дворцы, медресе и гарем. Тимур также очень заботливый гид, он всегда искал для нас скамейки в тени, чтобы мы могли с комфортом послушать его рассказ, за что ему большое спасибо. Экскурсии, однако, немного не хватает структуры. После нее не складывается целостной картинки Ичан-Калы. Остается ощущение, что даже внутри крепости есть еще множество интересных мест, которые не были посещены и осмотрены. Немного не хватило глубины и увлеченности темой со стороны Тимура. Отдельное спасибо Тимуру за помощь с бронированием ресторана на ужин, он оказался действительно хорошим!

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  • В
    Вероника
    30 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
Сейчас в Хиве в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 150. Туристы уже оставили гидам 243 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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