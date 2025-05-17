Дворец Нуруллабая - это уникальная возможность прикоснуться к истории Хивинского ханства.
На экскурсии вы узнаете, как дворец стал символом заката ханства, познакомитесь с архитектурными особенностями и декором, включая резные двери и
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер от отеля
- 🏰 Погружение в историю ханства
- 🎨 Уникальная архитектура и декор
- 📚 Посещение библиотеки редких книг
- 👑 Прогулка по тронному залу
- 🔍 Интересные факты и легенды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Дворец Нуруллабая
- Парадный двор
- Тронный зал
- Библиотека редких книг
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете, как дворец Нуруллабая стал символом заката Хивинского ханства.
Познакомитесь с характерными особенностями архитектуры и декора.
Рассмотрите резные двери, орнаменты, керамическую мозаику, которые сохраняют дух эпохи.
Раскроете культурное наследие дворца.
Пройдёте по парадному двору, тронному залу, личным покоям хана.
Побываете в библиотеке редких книг и рукописей и в саду дворца.
Увидите оригинальные предметы быта, антикварную мебель, посуду, украшения и оружие.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер от вашего адреса в Хиве до дворца и обратно на комфортабельных седанах — о необходимости трансфера прошу сообщить заранее.
Гид адаптирует материал экскурсии, ориентируясь на пожелания вашей компании, в том числе для детей.
Дополнительно оплачиваются входные билеты: $4,6 для взрослых и от $1,5 до $3,5 для детей в зависимости от возраста.
Экскурсию можно дополнить профессиональной фото- и видеосъёмкой за доплату — $30 за группу (подробности согласуем в переписке — не менее чем за 12 часов до экскурсии).
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Хиве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Хиве
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Даулет
17 мая 2025
Экскурсия по дворцу Нуруллабая в Хиве была очень атмосферной. Сам дворец впечатляет — просторные залы, необычное сочетание восточного и европейского стилей, красивые витражи и резные потолки.
Особенно понравилось, как Зиада — наш гид — рассказывала: с душой, живо и понятно. Благодаря ей всё оживало перед глазами, было интересно слушать каждую деталь.
Однозначно стоит посетить, особенно с таким экскурсоводом.
Самвел
14 фев 2025
Очень понравилось экскурсия с Тимуром. Он - настоящий профессионал своего дела и приятный молодой человек! Рекомендую!
Ekaterina
11 фев 2025
Экскурсия была очень интересной и познавательной, мы узнали много нового и остались под большим впечатлением. Алена отлично рассказывала, всё было понятно и увлекательно. Рады, что выбрали эту экскурсию, и обязательно порекомендуем её друзьям!
Sitora
2 фев 2025
Интересная и завораживающая экскурсию с профессиональным гидом - Аленой)
Ирина
2 фев 2025
Благодарность организаторам за интересную и необычную экскурсию с замечательным гидом!
Екатерина - профессионал своего дела, лично сама рекомендую всем.
Kirill
2 фев 2025
Вечерняя экскурсия по Самарканду оставила только приятные впечатления. Было интересно и познавательно — узнали множество любопытных фактов, а маршрут был продуман до мелочей. Тайминг соблюдён идеально, всё прошло организованно и комфортно.
Отдельная благодарность гиду Екатерине за увлекательный рассказ и живую подачу материала. Каждая минута экскурсии была наполнена открытиями и яркими эмоциями. Большое спасибо за незабываемый вечер!
Анджелика
1 фев 2025
Отличная экскурсия, Марат - великолепный гид, всем рекомендую. Все достопримечательности обошли, время быстро пролетело. Очень было интересно. Особая благодарность организаторам.
Эльвира
26 янв 2025
Если вы хотите почувствовать дух старинной Хивы, обязательно посетите дворец Нуруллабая. Мы провели незабываемое время в компании замечательного гида Алены, которая сделала наш день насыщенным, познавательным и вдохновляющим.
