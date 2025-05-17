Что вас ожидает

Вы узнаете, как дворец Нуруллабая стал символом заката Хивинского ханства.

Познакомитесь с характерными особенностями архитектуры и декора.

Рассмотрите резные двери, орнаменты, керамическую мозаику, которые сохраняют дух эпохи.

Раскроете культурное наследие дворца.

Пройдёте по парадному двору, тронному залу, личным покоям хана.

Побываете в библиотеке редких книг и рукописей и в саду дворца.

Увидите оригинальные предметы быта, антикварную мебель, посуду, украшения и оружие.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер от вашего адреса в Хиве до дворца и обратно на комфортабельных седанах — о необходимости трансфера прошу сообщить заранее.

Гид адаптирует материал экскурсии, ориентируясь на пожелания вашей компании, в том числе для детей.

Дополнительно оплачиваются входные билеты: $4,6 для взрослых и от $1,5 до $3,5 для детей в зависимости от возраста.

Экскурсию можно дополнить профессиональной фото- и видеосъёмкой за доплату — $30 за группу (подробности согласуем в переписке — не менее чем за 12 часов до экскурсии).

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.