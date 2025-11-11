Мои заказы

Хивинский плов: готовим своими руками и едим

Узнайте секреты приготовления диетического плова без специй и приправ в гостеприимной хивинской семье. Откройте для себя кулинарные традиции Узбекистана
Посетители приглашаются в уютный дом хивинской семьи, где они смогут ощутить настоящее восточное гостеприимство.

За чашкой зелёного чая гости узнают о секретах узбекской кухни и разнице между старыми и современными рецептами.

Под руководством хозяйки они научатся готовить диетический плов на хлопковом масле, а затем насладятся плодами своего труда. В стоимость включены трансфер, продукты и чай с фруктами
5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽️ Уникальный рецепт диетического плова
  • 🏠 Настоящее восточное гостеприимство
  • 🍵 Чайная церемония с рассказами о кухне
  • 👩‍🍳 Обучение под руководством опытной хозяйки
  • 🚗 Включён трансфер от отеля

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Хиве наиболее комфортная для путешествий. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но мастер-класс проходит в помещении, что делает его доступным в любое время года. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но это не мешает насладиться кулинарным опытом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Частный дом

Описание мастер-класса

  • Вас встретят в уютном частном доме по всем законам восточного гостеприимства.
  • За чашкой горячего зелёного чая вы узнаете, в чём особенности узбекской кухни, почему местные жители любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными.
  • Приступите к приготовлению плова под чутким руководством хозяйки. Узнаете, как правильно обрабатывать рис.
  • А потом сядете за стол, чтобы насладиться результатом своего кулинарного труда.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер от вашего отеля и обратно, все продукты и чай с фруктами и сладостями.
  • Оплатить мастер-класс на месте вы можете наличными в любой валюте.
  • По запросу вместо плова мы можем приготовить другое блюдо: манты, самсу, тухум-барак, шивит оши, кади-барак, котыр-барак, онаши, шурпу-лагман, жареный лагман, шор-кебаб, иджан, шурпу, дил, зирик или катику-барак.
  • Могу организовать день рождения или другой праздник, пригласить фольклорных хорезмских музыкантов. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном месте в Хиве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.

Отзывы и рейтинг

11 ноя 2025
Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
