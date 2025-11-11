Посетители приглашаются в уютный дом хивинской семьи, где они смогут ощутить настоящее восточное гостеприимство.
За чашкой зелёного чая гости узнают о секретах узбекской кухни и разнице между старыми и современными рецептами.
Под руководством хозяйки они научатся готовить диетический плов на хлопковом масле, а затем насладятся плодами своего труда. В стоимость включены трансфер, продукты и чай с фруктами
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Уникальный рецепт диетического плова
- 🏠 Настоящее восточное гостеприимство
- 🍵 Чайная церемония с рассказами о кухне
- 👩🍳 Обучение под руководством опытной хозяйки
- 🚗 Включён трансфер от отеля
Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Хиве наиболее комфортная для путешествий. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но мастер-класс проходит в помещении, что делает его доступным в любое время года. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но это не мешает насладиться кулинарным опытом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Частный дом
Описание мастер-класса
- Вас встретят в уютном частном доме по всем законам восточного гостеприимства.
- За чашкой горячего зелёного чая вы узнаете, в чём особенности узбекской кухни, почему местные жители любят пряности и какая разница между рецептами 100-летней давности и современными.
- Приступите к приготовлению плова под чутким руководством хозяйки. Узнаете, как правильно обрабатывать рис.
- А потом сядете за стол, чтобы насладиться результатом своего кулинарного труда.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер от вашего отеля и обратно, все продукты и чай с фруктами и сладостями.
- Оплатить мастер-класс на месте вы можете наличными в любой валюте.
- По запросу вместо плова мы можем приготовить другое блюдо: манты, самсу, тухум-барак, шивит оши, кади-барак, котыр-барак, онаши, шурпу-лагман, жареный лагман, шор-кебаб, иджан, шурпу, дил, зирик или катику-барак.
- Могу организовать день рождения или другой праздник, пригласить фольклорных хорезмских музыкантов. Детали уточняйте в личном сообщении.
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 349 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Strogova
11 ноя 2025
Приготовили хивинский плов с хозяйкой большого дома. Увидели как живет узбекская семья, приятно провели время. Наелись досыта, все очень понравилось. Спасибо за гостеприимство.
