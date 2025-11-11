Посетители приглашаются в уютный дом хивинской семьи, где они смогут ощутить настоящее восточное гостеприимство.



За чашкой зелёного чая гости узнают о секретах узбекской кухни и разнице между старыми и современными рецептами.



Под руководством хозяйки они научатся готовить диетический плов на хлопковом масле, а затем насладятся плодами своего труда. В стоимость включены трансфер, продукты и чай с фруктами

Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Хиве наиболее комфортная для путешествий. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но мастер-класс проходит в помещении, что делает его доступным в любое время года. Зимой, с декабря по февраль, прохладнее, но это не мешает насладиться кулинарным опытом.

